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Что-то из детства

Что-то из детства (50 фото)

Автор:
15 апреля 2021 00:07
Метки: СССР   детство   ностальгия   памят   
379
50
Этот пост поможет вам вспомнить своё детство, вдруг вы что-то начали забывать. Сегодня без комментариев.
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Метки: СССР   детство   ностальгия   памят   
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9k
Михалыч 4 часа назад
Чего разброс временной такой - то?
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−32
slava gor 9 минут назад
Коньки на валенки это по-моему из детства ленина
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1k
Broscan 16 минут назад
Так лётчиком и не стал

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691
labus 4 часа назад
без этого как-же
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642
r.a.t. 4 часа назад
Просматривая фотографии, хотел поблагодарить автора поста, что он не стал, как все эти малолетние дрочеры сваливать в одну кучу фото эпохи СССР и 90-е, но он зачем-то как и все под конец добавил ложку дёгтя.
А без этого подборка была хорошей и концептуальной
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165
Дедуля r.a.t. Час назад
Не,опять в кучу все эпохи,и 90е и 70е.Коньки на валенках,например,у меня были даже в 60х..
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1k
RaiJu r.a.t. 52 минуты назад
А чем последняя фотография не понравилась? У нас "За рулём" в 80-ых была.
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642
r.a.t. RaiJu Полчаса назад
Ты же прекрасно понимаешь, что я не про последнюю фотографию
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34k
figny 4 часа назад
эх, ща бы того пивасика за гривенник!

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3k
DNK 4 часа назад
А-а-а-а-а-а!!!!!!
У меня точно такой же был - только со стрелкой и с тупиком!!!!!!!!!!!!
Боженька - верни мне мое детство!!!

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855
Viktor DNK 4 часа назад
Точно такой дома лежит .По детству играл . Мне 52 если че .
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3k
DNK Viktor 3 часа назад
49 будет:)
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