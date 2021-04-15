Что-то из детства

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Этот пост поможет вам вспомнить своё детство, вдруг вы что-то начали забывать. Сегодня без комментариев.
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Метки: СССР детство ностальгия памят
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А без этого подборка была хорошей и концептуальной
У меня точно такой же был - только со стрелкой и с тупиком!!!!!!!!!!!!
Боженька - верни мне мое детство!!!