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"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.
Батальоны просят воды
Иранские СМИ сообщают, что агенты Моссада пробрались на горящий ядерный объект в Натанзе под видом пожарных и два Читать далее.
Рис. Сергея Тюнина
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Мир горой
Как стало известно, ОАЭ планирует инвестировать в экономику Израиля 10 миллиардов долларов, и это Читать далее.
Рис. Валерия Момота
Эх, Дума, птица-Дума
Самым богатым лидером фракций Госдумы признан глава ЛДПР Владимир Жириновский, за которым только в Госдуме Читать далее.
Рис. Василия Вознюка
Если завтра склероз
Зеленский потребовал от Путина не затягивать с агрессией против Украины, пока Байден не забыл, что Читать далее.
Рис. Александра Зудина
Здесь даже у стен есть рты
В иерусалимском суде прекращены слушания по делу Нетаниягу, так как никто не слушает, а Читать далее.
Рис. Игоря Лукьянченко
Kremlin-Alt-Delete
Стало известно, что ЦРУ готовит кибератаку на Россию, в ходе которой захватит российские хакерские платформы и само Читать далее.
Рис. Сергея Трухачева
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