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Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»

Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» (7 фото)

Автор:
13 апреля 2021 09:21
Метки: Юмор   бесэдер   карикатуры   мировые новости   новости   рисуноки   
967
7

"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели. 

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Метки: Юмор   бесэдер   карикатуры   мировые новости   новости   рисуноки   
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Том Сойер 45 минут назад
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55k
Парагвайский шпион 5 минут назад
Редакция фишек отрабатывает гонорар, выливая в лица читателей порцию высокопробного ГОВНА. Спасибо редакции фишек за любовь к читателям
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10k
ss Полчаса назад
Всё это доказывает, что и у евреев ежедневно бывает тупой юмор.
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Том Сойер 45 минут назад
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