Экономим ваше время: худшие фильмы с Брюсом Уиллисом

Худший фильм, в котором снялся Брюс Уиллис. Мало сюжета, зато много спецэффектов. Вероятно, сам фильм снимался ради спецэффектов. На второй план было отодвинуто всё прочее: игра актёров, сюжет и всё остальное.

Рейтинг: 3,4

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