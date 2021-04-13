Экономим ваше время: худшие фильмы с Брюсом Уиллисом

Продолжаем обзор худших лент известных актёров. Уже были посты, посвящённые Киану Ривзу и Анджелине Джоли.
Есть что добавить? Ждём вас в комментариях!
*Рейтинг составлен на основании отзывов пользователей сайта Кинопоиск.
"Бомбардировка / Da hong zha", 2018 г.
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Единственный военно-исторический фильм в этой подборке. Сам по себе фильм смотрится крайне неубедительно и дёшево. Вероятно, в картину Брюса Уиллиса пригласили из-за его узнаваемости. Есть много интересных фильмов о Второй мировой. Это не один из них.
Рейтинг: 4,3
"Спасение / Extraction", 2015 г.
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У Брюса Уиллиса есть талант... Талант по превращению любого фильма в типичный дешёвый пафосный боевик. Это один из таких фильмов.
Рейтинг: 4,3
"Дожить до утра / Survive the Night", 2020
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Слабый сценарий и пафос Брюса Уиллиса сделали эту картину "несмотрибельной".
Рейтинг: 4,3
"Принц / The Prince", 2014 г.
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Вроде бы и сюжет нормальный для боевика... Но получилось ниже среднего... Если можно выразить всё в одной картине, то не обойтись мемом "не фортануло, не повезло"... А копнув чуть глубже, можно выяснить, что лента снималась в сжатые сроки. И это чувствуется. Фильм не сделали таким, каким бы он мог получиться.
Рейтинг: 4,3
"Брешь / Breach", 2020 г.
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Что случится, если объединить фильмы "Чужой" и "Крепкий орешек"? Получится
Бред Брешь! Как можно было снять в 1979 году фильм "Чужой" так, что он до сих пор отлично смотрится... И как можно было снять подобный фильм в 2020-м? Вероятно, всё дело в таланте. У одних он есть, а у других его нет.
Рейтинг: 3,9
"Приказано: уничтожить / Hard Kill", 2020 г.
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Откровенно плохой во всех смыслах этого слова фильм. Даже если бы он вышел 40 лет назад, то он бы был плохим. После просмотра фильма складывается впечатление, что это не фильм, а не очень красивая обёртка продолжительностью 108 минут. Не тратьте свои 108 минут на просмотр этого фильма, потратьте их на что-нибудь полезное.
Рейтинг: 3,58
"Звёздный рубеж / Cosmic Sin", 2021 г.
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Худший фильм, в котором снялся Брюс Уиллис. Мало сюжета, зато много спецэффектов. Вероятно, сам фильм снимался ради спецэффектов. На второй план было отодвинуто всё прочее: игра актёров, сюжет и всё остальное.
Рейтинг: 3,4
Какие бы фильмы добавили вы в этот рейтинг?
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https://www.kinopoisk.ru/film/835086/https://www.kinopoisk.ru/film/835086/
https://www.kinopoisk.ru/film/489847/https://www.kinopoisk.ru/film/489847/
https://www.kinopoisk.ru/film/713051/https://www.kinopoisk.ru/film/713051/
Все фильмы вполне себе в духе Брюса. Немного йепикайо и много пальбы.