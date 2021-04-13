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Экономим ваше время: худшие фильмы с Брюсом Уиллисом

Экономим ваше время: худшие фильмы с Брюсом Уиллисом (1 фото + 7 видео)

Автор:
13 апреля 2021 10:44
Сообщество : Кино
Метки: брюс уиллис   киноподборка   фильмы   фильмы с Брюсом Уиллисом   худшее из худшего   худшие фильмы   
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Продолжаем обзор худших лент известных актёров. Уже были посты, посвящённые Киану Ривзу и Анджелине Джоли.

Есть что добавить? Ждём вас в комментариях!

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Метки: брюс уиллис   киноподборка   фильмы   фильмы с Брюсом Уиллисом   худшее из худшего   худшие фильмы   
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43k
zloykoyot 49 минут назад
А в голливуде вообще за последние лет 10 были фильмы, снятые не ради одних спецэффектов?
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984k
Никифоридис Автор поста zloykoyot 12 минут назад
Ну есть несколько фильмов:
https://www.kinopoisk.ru/film/835086/https://www.kinopoisk.ru/film/835086/
https://www.kinopoisk.ru/film/489847/https://www.kinopoisk.ru/film/489847/
https://www.kinopoisk.ru/film/713051/https://www.kinopoisk.ru/film/713051/
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64k
Максим 9 минут назад
ХЗ по-мойму вполне в его стиле.. Брешь пошел качать) А Звездный рубеж - он же не вышел ещё 22 апреля выходит. Т.е. мнение на основе трейлера, серьезно? Или на основе западных оценок, а то и вовсе критиков.. так они и Почтальона с Водным миром обосрали)
Все фильмы вполне себе в духе Брюса. Немного йепикайо и много пальбы.
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