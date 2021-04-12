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Современный Моисей выходит из дома

Современный Моисей выходит из дома (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 апреля 2021 11:26
Сообщество : Юмор
Метки: видео   воздуходувка   курьезы   лужа   позитив   проход   
232
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Воздуходувка - отличная вещь, которая пригодится не только в осенний, но и весенний период. И дело вовсе не в опавших листьях.

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Метки: видео   воздуходувка   курьезы   лужа   позитив   проход   
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Копатыч Час назад
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Дмитрий Полчаса назад
Ты море так раздуй...лужицу он раздул...
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Sandmann 54 минуты назад
Охеренно крутой юмор,... вот только звучит воздуходувка как танк.
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