Современный Моисей выходит из дома

232
1
1
Воздуходувка - отличная вещь, которая пригодится не только в осенний, но и весенний период. И дело вовсе не в опавших листьях.
Моисей на минималках.
Источник:
Ссылки по теме:
- Сорока устроила забавную погоню за своим сородичем
- Белый медведь и работник зоопарка поиграли через стекло вольера
- В Австралии впервые за 3000 лет появились тасманийские дьяволы
- Девочка потеряла любимую игрушку, но родители придумали выход из ситуации
- Спасённый детёныш валлаби сделал первые шаги
16
Понравилось16
Новости партнёров
Загрузка...