12.

В царской России крестьянина Федора Махнова называли русским великаном. Несмотря на вполне приличный рост его родителей и двух братьев, рост и размеры юного Федора были впечатляющими — уже в юности он был приблизительно 2,5 метра. Длина стопы его равнялась 51 см, длина ладони — 31 см. При этом весил он 182 кг и был чрезвычайно силён.



В то время Федор считался не только самым высоким человеком в Российской империи, но и самым высоким человеком из когда-либо живших на Земле. Его рост, по неофициальным данным составлял 285 сантиметров. А официально признанный рекорд составляет 272 см. Принадлежит он американцу Роберту Уодлоу. Именно рост американского гиганта считается по сей день несомненным и признанным, занесенным в Книгу рекордов Гиннесса.