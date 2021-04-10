Пульсирующий детонационный двигатель - новый тип двигателя для авиации. В нем реализуется термодинамический цикл, близкий к циклу со сгоранием топлива при постоянном объеме, а потому более экономичный, чем используемый в существующих газотурбинных двигателях. Как отмечает генеральный конструктор-директор ОКБ имени А. Люльки Евгений Марчуков, простота конструкции и относительно низкие требования к значениям величин газодинамических параметров по всей проточной части изделия позволяют применять при его создании технологии, отработанные на предыдущих поколениях двигателей. Это дает колоссальное коммерческое и экономическое преимущество по сравнению с разрабатываемыми перспективными двигателями традиционных схем.