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Пульсирующий детонационный двигатель

Пульсирующий детонационный двигатель (3 фото + 1 видео)

Автор:
10 апреля 2021 15:25
Сообщество : Наука
Метки: Детонационный двигатель   Россия   космос   
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В ОКБ им. А. Люльки - филиале ПАО "ОДК-УМПО" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) завершены испытания демонстратора прямоточного пульсирующего детонационного двигателя с блоком газодинамических резонаторов.

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Метки: Детонационный двигатель   Россия   космос   
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9  комментариев
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417
накладчик в угол 3 часа назад
Сейчас комментарии от рагулья начнутся,о том что всё это ещё при СССР сделали,и а вот Маск и капитализация Эпл!

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417
накладчик в угол Vasiliy Pakazyava 23 минуты назад
Контракт,да.
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36k
dima423 58 минут назад
Эх че ж наши никак не придумают для простого автомобиля хороший двигатель, чтобы был мощнее немецких американских и японских, жрал меньше топлива и не ломался...
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2k
Outcast 2 часа назад
27 авг. 2016 г. новость конечно с бородой.
Ссылка youtu.be
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dpazuzu Автор поста Outcast 2 часа назад
чукча не читатель? в 16м тесты начались, на днях закончились.
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