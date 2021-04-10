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В ОКБ им. А. Люльки - филиале ПАО "ОДК-УМПО" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) завершены испытания демонстратора прямоточного пульсирующего детонационного двигателя с блоком газодинамических резонаторов.
Получена тяга 1600 кг, на отдельных режимах зафиксировано увеличение удельной тяги до 50% (в сравнении с двигателями традиционных схем) с соответствующим снижением удельного расхода топлива. В перспективе это позволит в 1,3-1,5 раза увеличить максимальную дальность и массу полезной нагрузки летательных аппаратов, оснащенных пульсирующими детонационными двигателями, а также улучшить динамику полета и их маневренные характеристики за счет увеличения тяговооруженности.
Пульсирующий детонационный двигатель - новый тип двигателя для авиации. В нем реализуется термодинамический цикл, близкий к циклу со сгоранием топлива при постоянном объеме, а потому более экономичный, чем используемый в существующих газотурбинных двигателях. Как отмечает генеральный конструктор-директор ОКБ имени А. Люльки Евгений Марчуков, простота конструкции и относительно низкие требования к значениям величин газодинамических параметров по всей проточной части изделия позволяют применять при его создании технологии, отработанные на предыдущих поколениях двигателей. Это дает колоссальное коммерческое и экономическое преимущество по сравнению с разрабатываемыми перспективными двигателями традиционных схем.
Диапазон возможного применения пульсирующих детонационных двигателей широк: сверх- и гиперзвуковые летательные аппараты, семейство ракет различного назначения, космические летательные аппараты, воздушно-космические самолеты и перспективные ракетно-космические системы и др. Этот тип двигателя может быть предложен как потенциально эффективное дополнение и развитие традиционных ракетных и воздушно-реактивных двигателей.
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Метки: Детонационный двигатель Россия космос
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