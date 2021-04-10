Адъютант его Превосходительства...Шедевр из вторсырья

Но, конечно, у нашего мини-сериала и кроме режиссерской работы было множество составляющих, сделавших его культовым, любимым многими поколения советских людей. Во-первых, конечно, блестящий актерский состав. Набрать «звезд» в то время было не сложно, их было много. Талант режиссера сказался в подборе и расстановке актеров по ролям, проявился в парадоксальных на первый взгляд решениях.



Взять хотя Анатолия Папанова в роли батьки Ангела (кстати, исторический «Ангел» был парнем 22 лет от роду).



Он ведь к тому времени был уже знаменит многими ролями, но прежде всего, свои Серпилиным в «Живых и Мертвых». Хорошо знавший войну, едва уцелевший после тяжелого ранения, полученного где-то между Краматорском и Изюмом, бывший сержант Папанов дал советскому военному кино правдивейший образ умного и стойкого командира.



И вдруг — перевоплощение в главаря бандитов! И какое богатое. Это был Лелик из «Бриллиантовой руки», только по-настоящему кровавый и жестокий, отнюдь не карикатурный. И снова — попадание в точку вместе с тачанкой, на которой написано «бей красных пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют».



Сколько их, таких «батек», поймавших кураж, грабивших налево и направо, пьяневших от безнаказанности и временной всесильности («Я тут могу хоть сто лет воевать») гуляло по Югу России в том самом 1919, в котором происходит действие фильма.



Но, безусловно, главной находкой Ташкова стал Юрий Соломин в главной роли адъютанта командующего Добровольческой армией генерала Ковалевского, прообразом для которого послужил, конечно, знаменитый военачальник белых, реальный командующий этой армией генерал Май-Маевский.



Забавно, что изначально Соломина готовили на роль капитана Осипова из белой контрразведки, которую в итоге блестяще сыграл Константин Желдин (Холтоф из «17 мгновений весны»). А капитана Кольцова должен был сыграть «бекас» Михаил Ножкин, только что прогремевший в «Ошибке резидента». Худсовет любил Ножкина, и считал, что у Соломина недостаточно белогвардейское лицо. Ташков его все-таки отстоял.



Несколько лет спустя оба актера сыграли в «Хождениях по мукам». Ножкин, конечно, классический «беляк» Рощин в добровольческом мундире, но и соломинский Телегин в этом же мундире не смотрится чужим. Кстати, таким образом Юрий Мефодьевич снова сыграл красного разведчика, фланировавшего по белым тылам.