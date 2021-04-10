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Адъютант его Превосходительства...Шедевр из вторсырья

Адъютант его Превосходительства...Шедевр из вторсырья (5 фото)

Автор:
10 апреля 2021 13:18
Метки: Шедевр   кино   память   
757
5
7 апреля 1970 года состоялась всесоюзная телепремьера пятисерийного сериала «Адъютант его превосходительства».
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Метки: Шедевр   кино   память   
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2k
Том Джоуд 3 часа назад
Фильм не просто шикарный - превосходный! Чекисты Красильников и Сиротин (впоследствии), настоящий, сильный образ людей. Сейчас так не снять. И не переснять (тьфу-тьфу-тьфу).
"Садовником ты быть не хочешь, а сад свой иметь хочешь... Тогда рано или поздно, твой дом опять сожгут..." (с).
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13k
seller-k 16 минут назад
-Я, это, экскремент хочу сделать.
Ссылка www.youtube.com
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13k
seller-k 22 минуты назад
Недавно наткнулся на фото В.З. Май-Маевского. В.И. Стржельчик очень похож. А справа, кстати, прототип нашего адъютанта.
Фильм люблю.
А через два года вышел на экраны фильм "Даурия", и в нём, наловчившийся в "Адъютанте..." пускать под откос паровозы Ю. Соломин, точнее его герой (кузнец, большевик), тоже благополучно делает знакомое дело

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65k
Варакин Алексей 40 минут назад
Злые языки утверждают,что Май-Маевский в то время пил как не в себя,из запоев не выходил ,за что и был выгнан из Добровольческой армии и был заменен Врангелем.
Соответственно его адьютант только и делал ,что за водкой генерал-лейтенанту бегал...
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696
Oort 49 минут назад
На цитаты не разбирали, но фильм отличный.
Игра актёров это вам не этот как его.. ну гав.но ето.
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13k
seller-k Oort 4 минуты назад
А я вот помню, говорили... И про лампу, и про паландреичшпиён, и я сомневаюсь, подпоручик, была ли у вас мать!
Ну и не забыть шикарный лозунг на тачанке бандитской: "Бей белых пока не покраснеют. Бей красных, пока не побелеют."
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2k
V2.Smirnov 2 часа назад
Не очень понятно, почему автор считает первоисточник в виде мемуаров - таким уж сказочным.
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2k
Velho Safado V2.Smirnov 2 часа назад
Вероятно потому, что весьма банальный не капитан даже, а штабс-капитан (в таком звании, на самом деле адъютантсвовал бравый г-н Макаров) имеет по книге возможности и полномочия, более свойственные как минимум "их превосходительству".
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2k
Velho Safado 2 часа назад
Ну, а уж уйдя в партизаны "джеймсбондствует" с такой страшной силой, что остаётся удивляться - зачем вообще нужна была РККА?
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5k
ваня панкин 3 часа назад
фильм шикарный...
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0
Виталий 3 часа назад
Познавательно и весьма интересно. спасибо!
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