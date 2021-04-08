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Самый "боевой" магнитофон молодежи СССР.

Самый "боевой" магнитофон молодежи СССР. (8 фото)

Автор:
08 апреля 2021 20:48
Метки: СССР   музыка   технологии   
604
8

Внешний вид и звучание этого магнитофона нельзя было перепутать с другими собратьями. Любой парнишка 80х, увидев этот магнитофон, мечтательно вздыхал: это же "Романтик-306"!

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Метки: СССР   музыка   технологии   
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15  комментариев
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8k
Kucher 3 часа назад
Как вспомню, вздрогну. В 10 классе когда учился (пардон в смысле в 11, кто помнит, мы в 1989 закончили 9, и осенью не в 10, а в 11 пошли), с корешем в лифте застряли. А у него был с собой магнитофон "Романтик" и кассета "Ласковый май". Я их и до этого то не переваривал, а с тех пор от одних звуков этой группы тошнит.
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2k
Куронека Полчаса назад
Самый боевой это быль Томь-303
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25k
Полено-Буратино Полчаса назад
Неубиваемая машина была! Катались по ночи с девками на лодке, так он и нырнул у берега. Утром смастырили крючёк из проволоки и за автоматный ремень (он так и продавался) таки выловили.....Три часа на солнце у костра....и орал про Чингиз Хан на всю реку....
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5k
Дельфин Красивый Полчаса назад
у меня такой был, три комплекта батареек - все выходные на полной громкости
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2k
Владимир Час назад
в армии был такой...
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866
Sergey Pankratov 2 часа назад
Да, Валера был настоящий романтик. Видимо, для таких и выпускалась данная модель магнитофона.
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42k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Работал на заводе где его производили, но работал токарем и не причастен был к производству легенды. Точил какие то детали для, как говорили, подводных лодок.
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8k
MUZSER 2 часа назад
Вспомнил старый Ералаш

Ссылка www.youtube.com
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4k
Мистер Фикс 2 часа назад
Самый боевой мафон - Электроника 302
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6k
semsi 3 часа назад
Самый боевой кассетник - Весна302
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46k
Albert GER semsi Час назад
У меня тоже весна была.
Мы как-то сидели на остановке с девушками, какой-то чувак, проходя мимо,
Громко крикнул. Я испугался, и от испуга махнул рукой. У чувака от этого челюсть в трёх местах треснула и мы его посадили в мимо проезжавшую скорую.
Ну по крайней мере мы ментам так рассказали. Пролезло.
А мафону ни царапинки))
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4k
Дмитрий semsi 48 минут назад
Может, все-таки Весна 202? 302 - это Электроника. А вот 202 Весна была практически идеальной игрушкой.
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104k
БрОдЯгА semsi 20 минут назад
302-го не было. Были 305-й и 306-й
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3k
Федя Хитрый 3 часа назад
Неплохие сиськи у Валеры на 2м фото
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13k
Corvus Corax Федя Хитрый 3 часа назад
Валера - это уменьшительное от Валерии... ) И - да, у Валерии сиськи зачотныя...
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