Самый "боевой" магнитофон молодежи СССР.

Обклеил их серым (другого не было) дерматином и покрасил какой то черной краской. Вид был обалденный, но краска сохла наверно месяц))) Одна сумочка -это пенал для магнитофона, вторая сумка-колонка из двух 4-ГД-35. Естественно акустику сумки никто не считал, насверлили дырок побольше и ладно.

Были планы еще поставить цветомузыку на транзисторах от 9 вольт, но мечтам не суждено было сбыться.

В один из жарких летних дней Валера решил съездить на речку искупаться. Рядом с дорогой к речке девчонки пололи морковь. Дабы впечатлить слабый пол, Валера дал полный газ. Небольшая канавка по середке дороги, прорезанная весенними водами, оказалась роковой. Мотоцикл и Валера сначала вместе, потом по отдельности, совершили несколько кульбитов и приземлились в кювете.

Валера отделался кучей царапин и ушибов(в рубашке родился), мотоцикл так и не восстановили, а у магнитофона даже корпус не треснул.

Горьковский радиозавод выпустил много модификаций кассетного магнитофона "Романтик", но больше такой индивидуальности в моделях не было.