Самый "боевой" магнитофон молодежи СССР.

Внешний вид и звучание этого магнитофона нельзя было перепутать с другими собратьями. Любой парнишка 80х, увидев этот магнитофон, мечтательно вздыхал: это же "Романтик-306"!
И в брутальном дизайне корпуса, и в тембровой окраске звучания, и в сумасшедшей выносливости в эксплуатации ему не было равных. Куда бы не выбирались, работать или отдыхать, всегда брали с собой "Романтик". Ну а если дело дойдет до драки, то "Романтик" тут же превращался в грозную булаву
В нашей компании этот магнитофон появился в начале 80х годов-Валере отец подарил новый магнитофон за работу на комбайне на уборочной. Официально помощником комбайнера числилась мама, а в реальности с отцом работал 15 летний Валера.
Магнитофон быстро стал любимчиком нашей компании. Единственным слабым местом была крышка кассетоприемника-мы пару раз склеивали его на эпоксидный клей, а потом уже обходились без него. За год корпус весь обшарпался, но качество работы было по прежнему отличное.
К концу уборочной следующего года у Валеры появился мотоцикл "Иж-Юпитер".
Конечно это не Ява или Чезет (CZ-350), но для пацана в 16 лет вполне отличный "конь". Начали мы с Валерой ездить "по девкам"- он за рулем, я с "Романтиком-306" пассажиром.
Хотя магнитофон играл достаточно громко, но для пацанов разве бывает достаточно "мощи"? Покопавшись в схеме, нашел построечный резистор отвечающий за выходную мощность усилителя.
Естественно мы его выкрутили практически до начала "хрипоты". Нам это очень понравилось и нас уже было не остановить. При очередной поездке в город купил два динамика 4-ГД-35
Соединили их последовательно и подключили вместо штатного динамика магнитофона. Естественно звучание было гораздо громче!
Отсоединил от переключателя микрофона провода (внешним микрофоном мы все равно никогда не пользовались) и завел на него провод с выхода усилителя. Теперь можно было переключать кнопкой между внутренним и внешними динамиками. Внешние динамики подключались через разъем СШ-5 в гнездо микрофона. Чтобы случайно коротким замыканием не спалить усилитель, использовал контакты 1 и 3.
Валера сделал из фанеры две сумки на мотоцикл типа таких:
Обклеил их серым (другого не было) дерматином и покрасил какой то черной краской. Вид был обалденный, но краска сохла наверно месяц))) Одна сумочка -это пенал для магнитофона, вторая сумка-колонка из двух 4-ГД-35. Естественно акустику сумки никто не считал, насверлили дырок побольше и ладно.
Были планы еще поставить цветомузыку на транзисторах от 9 вольт, но мечтам не суждено было сбыться.
В один из жарких летних дней Валера решил съездить на речку искупаться. Рядом с дорогой к речке девчонки пололи морковь. Дабы впечатлить слабый пол, Валера дал полный газ. Небольшая канавка по середке дороги, прорезанная весенними водами, оказалась роковой. Мотоцикл и Валера сначала вместе, потом по отдельности, совершили несколько кульбитов и приземлились в кювете.
Валера отделался кучей царапин и ушибов(в рубашке родился), мотоцикл так и не восстановили, а у магнитофона даже корпус не треснул.
Горьковский радиозавод выпустил много модификаций кассетного магнитофона "Романтик", но больше такой индивидуальности в моделях не было.
Источник:
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Мы как-то сидели на остановке с девушками, какой-то чувак, проходя мимо,
Громко крикнул. Я испугался, и от испуга махнул рукой. У чувака от этого челюсть в трёх местах треснула и мы его посадили в мимо проезжавшую скорую.
Ну по крайней мере мы ментам так рассказали. Пролезло.
А мафону ни царапинки))