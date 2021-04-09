Тест-черномырдинка

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9 апреля 1938 года родился Виктор Черномырдин. Тот самый человек, который подарил русскому языку необычное слово "черномырдинка".
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Виктор Степанович Черномырдин.