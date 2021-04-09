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Тест-черномырдинка

Тест-черномырдинка

Автор:
09 апреля 2021 11:38
Сообщество : Юмор
Метки: Виктор Черномырдин   Тесты   Черномырдинки   прикол   тест   шуточные тесты   
1471
1
9 апреля 1938 года родился Виктор Черномырдин. Тот самый человек, который подарил русскому языку необычное слово "черномырдинка".
Это настоящая черномырдинка?
Это настоящая черномырдинка?
Да, это она
Нет, это не черномырдинка
Это настоящая черномырдинка?
Это настоящая черномырдинка?
Да, это она
Нет, это не черномырдинка
Это настоящая черномырдинка?
Это настоящая черномырдинка?
Да, это она
Нет, это не черномырдинка
Это настоящая черномырдинка?
Это настоящая черномырдинка?
Да, это она
Нет, это не черномырдинка
Это настоящая черномырдинка?
Это настоящая черномырдинка?
Да, это она
Нет, это не черномырдинка
Это настоящая черномырдинка?
Это настоящая черномырдинка?
Да, это она
Нет, это не черномырдинка
Это настоящая черномырдинка?
Это настоящая черномырдинка?
Да, это она
Нет, это не черномырдинка
Это настоящая черномырдинка?
Это настоящая черномырдинка?
Да, это она
Нет, это не черномырдинка
Это настоящая черномырдинка?
Это настоящая черномырдинка?
Да, это она
Нет, это не черномырдинка
Это настоящая черномырдинка?
Это настоящая черномырдинка?
Да, это она
Нет, это не черномырдинка
Это настоящая черномырдинка?
Это настоящая черномырдинка?
Да, это она
Нет, это не черномырдинка
Это настоящая черномырдинка?
Это настоящая черномырдинка?
Да, это она
Нет, это не черномырдинка
Это настоящая черномырдинка?
Это настоящая черномырдинка?
Да, это она
Нет, это не черномырдинка
Это настоящая черномырдинка?
Это настоящая черномырдинка?
Да, это она
Нет, это не черномырдинка
Это настоящая черномырдинка?
Это настоящая черномырдинка?
Да, это она
Нет, это не черномырдинка
Это настоящая черномырдинка?
Это настоящая черномырдинка?
Да, это она
Нет, это не черномырдинка
Это настоящая черномырдинка?
Это настоящая черномырдинка?
Да, это она
Нет, это не черномырдинка
Это настоящая черномырдинка?
Это настоящая черномырдинка?
Да, это она
Нет, это не черномырдинка
Это настоящая черномырдинка?
Это настоящая черномырдинка?
Да, это она
Нет, это не черномырдинка
Это настоящая черномырдинка?
Это настоящая черномырдинка?
Да, это она
Нет, это не черномырдинка

Вы правильно ответили на 0 вопросов из 20, осталось 20 вопросов.

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Метки: Виктор Черномырдин   Тесты   Черномырдинки   прикол   тест   шуточные тесты   
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394
Rakkaus 2 часа назад
Мы никуда не вступаем, да нам и нельзя вступать. Как начнем вступать, так обязательно на что-нибудь наступим.

Виктор Степанович Черномырдин.
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7k
Сергей 12 минут назад
Хотели как лучше, а получилось как всегда.
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30k
Aleksandr 12 минут назад
хотели как лучше, а получилось как всегда...
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3k
bumtester Час назад
Ах уж этот предпоследний вопрос...
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9k
Rihovich Час назад
И с кого спросить, я вас спрашиваю? Эти там, те тут, а тех до сих пор ещё никто ни разу...
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14k
Kvadro 2 часа назад
никогда такого не было, и вот опять !
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