Из чего на самом деле делают крабовые палочки

Все уже наверное в курсе, что в крабовых палочках совсем нет крабов. Хотя если вы хоть раз если краба, то мясо из фаланг его ног как раз похоже по форме и виду на эти самые "палочки".

Чем же на самом деле являются палочки и почему их все равно называют «крабовыми»?

0 Крабовые палочки – это прекрасный пример торжества маркетинга! Ни грамма настоящего крабового мяса в них на самом деле нет. Продукт является полноценным заменителем крабового мяса, который лишь примерно напоминает его по вкусу. На самом деле крабовые палочки - тот еще «пищевой ширпотреб». Изготавливают их из фарша филе белой океанической рыбы. А в самых палочках нет и его: вместо мясо используют соевый белок растительного происхождения, яичный белок, крахмал. Необходимые вкусовые качества при этом достигаются за счет использования разнообразных пищевых добавок, красителей и ароматизаторов.

0 Первыми изготавливать крабовые палочки стали Японцы. Случилось это после Второй мировой войны на фоне дефицита доступного крабового мяса. При этом к 1970-ым годам в стране восходящего солнца достигли огромных успехов на поприще создания продуктов-суррогатов. Японцы научились делать пищевые заменители кальмаров, креветок, лобстеров. Однако, наибольшую популярность приобрели именно крабовые палочки. В 1980-е годы продукт стали производить в Юго-Восточной Азии, США, Европе и СССР. Первое производство отечественных крабовых палочек запустили в 1984 году в Мурманске на предприятии «Протеин». «Золотым веком» крабовых палочек для отечественного рынка стали печально известные «лихие 90-е».

0 Существует популярное заблуждение о том, что крабовые палочки делают из рыбных отходов – это не так. Если палочки не соевые, а именно рыбные – то применяется для их производства нормальное белое рыбное мясо сурими. Отличительной чертой данного продукта является отсутствие ярко выраженного запаха. Что и делает возможным столь эффективное использование пищевых добавок для изменения вкуса. Кроме того, сурими невероятно пластичное мясо, что делает его похожим на краба. Производство рыбного фарша на комбинате занимает от 10 до 12 часов.