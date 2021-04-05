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Из чего на самом деле делают крабовые палочки

Из чего на самом деле делают крабовые палочки (4 фото)

Автор:
05 апреля 2021 04:43
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: еда   крабовые   палочки   рыба   
943
4
Все уже наверное в курсе, что в крабовых палочках совсем нет крабов. Хотя если вы хоть раз если краба, то мясо из фаланг его ног как раз похоже по форме и виду на эти самые "палочки".
Чем же на самом деле являются палочки и почему их все равно называют «крабовыми»?

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Метки: еда   крабовые   палочки   рыба   
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61k
Доктор Джонс 4 часа назад
Фраза: "Из говна и палок" заиграла новыми красками...
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13k
Ser 2 часа назад
Хм... из того что раньше, "в проклятые, голодные советские времена" только кошкам покупали, так не сортовые виды морской добычи...в начале, в СССРе в частности это был минтай. Сейчас вааааще..рыбная пурга.
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578
Вальдемар 2 часа назад
"На самом деле крабовые палочки - тот еще «пищевой ширпотреб». Изготавливают их из фарша филе белой океанической рыбы. А в самых палочках нет и его...
Так шо изготавливают из филе белой рыбы то, если в палочках нету этого филе?
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150k
☭Cheкаво☭ 3 часа назад
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17k
Anna ☭Cheкаво☭ Полчаса назад
чёт плакат какой то странный, что, умения даже на paint не хватило
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150k
☭Cheкаво☭ Anna Полчаса назад
Это был чистовик, чтобы все могли Гретку по троллить.
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17k
Anna ☭Cheкаво☭ 18 минут назад
ну не таким же образом, что вы, как маленький за края выходите. срочно переделать
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150k
☭Cheкаво☭ Anna 15 минут назад
Готово!)
Сами исправьте МЕМ)
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150k
☭Cheкаво☭ Anna 12 минут назад
Анна перфекционистка)
Вот Вам, глазьки порадуйте))
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3k
newegg 3 часа назад
Школота на марше.
Сурими - это не мясо, это слегка отжатый фарш. Может быть из рыбы белых сортов, свинины, говядины. Традиционно используется в кухне ЮВА, в том числе японской, многие столетия.
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