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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
04 апреля 2021 10:25
Метки: Юмор   картинки   приколы   
1007
25

Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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263k
Booharik 52 минуты назад

Лет пять назад Хукума был менеджером или в "Связном", или в "Мвидео", общавшимся с приезжими из европейской страны.
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Alf 23 минуты назад
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7k
Andrei Полчаса назад
А не "олень" ли это пишет?
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18k
Андрей Иванов Andrei 22 минуты назад
Дальнобойщиков называют совершенно по другому. Особенно, когда они в крайний левый перестраиваются.
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friday2009 54 минуты назад
Алматинец это все таки не национальность и не раса. Там даже афроказахи есть
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