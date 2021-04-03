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Просто гифки, всякие и разные

Просто гифки, всякие и разные (15 гиф)

Автор:
03 апреля 2021 21:42
Метки: Интересные   Разные   Юморные и не очень   всякие   гифки   позитивные   прикольные   
1107
15
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Просто гифки, разнообразные...
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Метки: Интересные   Разные   Юморные и не очень   всякие   гифки   позитивные   прикольные   
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Nefrion 2 часа назад
Анекдот в тему:
Приходит мужик на работу с фингалом, его коллеги спрашивают:
-- Откуда фингал-то?
-- Да, вчера на рынок ходил, и смотрю, передо мной женщина идет, толстая такая. И у неё попа платье зажевала... Ну, мне неудобно стало, я и вытащил...
Проходит, неделя, фингал уже спал. А в понедельник он опять с фингалом идет. Ну, коллеги его опять спрашивают.
-- А теперь --то чё с другим глазом?
-- Да, та же история. Идем с другом по рынку, видим, опять эта толстая женщина идет впереди. И у неё опять попа платье зажевала... Ну, моему другу не удобно стало, он взял и вытащил. А я обратно засунул, и сказал, что ОНА ТАК НЕ ЛЮБИТ..

Анекдот в тему: Приходит мужик на работу с фингалом, его коллеги спрашивают: -- Откуда фингал-то? -- Да, вчера на рынок ходил, и смотрю, передо мной женщина идет, толстая такая. И у неё попа платье зажевала... Ну, мне неудобно стало, я и вытащил... Проходит, неделя, фингал уже спал. А в понедельник он опять с фингалом идет. Ну, коллеги его опять спрашивают. -- А теперь --то чё с другим глазом? -- Да, та же история. Идем с другом по рынку, видим, опять эта толстая женщина идет впереди. И у неё опять попа платье зажевала... Ну, моему другу не удобно стало, он взял и вытащил. А я обратно засунул, и сказал, что ОНА ТАК НЕ ЛЮБИТ..Посмотреть
Анекдот в тему: Приходит мужик на работу с фингалом, его коллеги спрашивают: -- Откуда фингал-то? -- Да, вчера на рынок ходил, и смотрю, передо мной женщина идет, толстая такая. И у неё попа платье зажевала... Ну, мне неудобно стало, я и вытащил... Проходит, неделя, фингал уже спал. А в понедельник он опять с фингалом идет. Ну, коллеги его опять спрашивают. -- А теперь --то чё с другим глазом? -- Да, та же история. Идем с другом по рынку, видим, опять эта толстая женщина идет впереди. И у неё опять попа платье зажевала... Ну, моему другу не удобно стало, он взял и вытащил. А я обратно засунул, и сказал, что ОНА ТАК НЕ ЛЮБИТ..
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