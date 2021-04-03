В России учитель получает 30 тысяч, а футболисты – миллионы

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«В Норвегии нет социального неравенства, как в России, где учитель получает 30 тысяч, а футболисты – миллионы. Мне платили как кассиру». Вратарь СКА Городовой о странах
Голкипер хабаровского СКА Алексей Городовой рассказал о выступлениях в норвежском «Конгсвингере» с 2017 по 2018 год.
– Главное отличие типичного норвежского клуба от российского?
– Норвежский клуб живет за свой счет, никаких государственных денег.
Раз в неделю у нас была обязательная работа. Норвежские футболисты брали списки людей из города и обзванивали их: «Здравствуйте, я футболист клуба «Конгсвингер», меня зовут Фредрик. Вы не хотели бы помочь финансово клубу, купив нашу продукцию или просто пожертвовав определенную сумму денег? Вы также можете приобрести сезонный абонемент, у нас как раз сейчас проходит розыгрыш – в конце сезона вы можете выиграть машину».
Иностранцев объединяли в тройки – мы ездили по домам и предлагали сувениры либо просто просили помочь клубу деньгами. Люди без проблем переводили в среднем по 5-6 тысяч рублей, если считать на наши деньги. Кто-то покупал перчатки, шарфы, шапки. Там это повсеместная практика. Горожане помогают хоккейным, баскетбольным, гандбольным командам.
Хотя вот лично мне было как-то стыдно предлагать что-то, я некомфортно себя чувствовал. А вот другие легионеры вообще без проблем общались, рассказывали: «Приходите на наши матчи, покупайте абонементы». Короче, язык подвязан.
Раз в неделю у нас была обязательная работа. Норвежские футболисты брали списки людей из города и обзванивали их: «Здравствуйте, я футболист клуба «Конгсвингер», меня зовут Фредрик. Вы не хотели бы помочь финансово клубу, купив нашу продукцию или просто пожертвовав определенную сумму денег? Вы также можете приобрести сезонный абонемент, у нас как раз сейчас проходит розыгрыш – в конце сезона вы можете выиграть машину».
Иностранцев объединяли в тройки – мы ездили по домам и предлагали сувениры либо просто просили помочь клубу деньгами. Люди без проблем переводили в среднем по 5-6 тысяч рублей, если считать на наши деньги. Кто-то покупал перчатки, шарфы, шапки. Там это повсеместная практика. Горожане помогают хоккейным, баскетбольным, гандбольным командам.
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Хотя вот лично мне было как-то стыдно предлагать что-то, я некомфортно себя чувствовал. А вот другие легионеры вообще без проблем общались, рассказывали: «Приходите на наши матчи, покупайте абонементы». Короче, язык подвязан.
– Ты все время в сторонке стоял?
– Да, стоял, все время улыбался. Ребята говорили: «А вот это Алексей, он из России». И все обычно: «О, русский! Давай! Давай! Хай! Хай!» На норвежском пару слов скажу, они посмеются.
– Почему этим занимались футболисты? Пиар-акция или футболистам дают больше денег?
– Чтобы болельщики понимали, что ты не какая-то суперзвезда. Ты точно такой же человек, как и они. Можешь встретить их на улице, прийти к ним домой, просто пообщаться.
Там нет социального неравенства, как в России, где учитель получает 30 тысяч, а футболисты – миллионы.
Там нет социального неравенства, как в России, где учитель получает 30 тысяч, а футболисты – миллионы.
– И что, этих денег хватало на содержание клуба?
– Нет, конечно. Там куча спонсоров. У нас на майках было 10 спонсоров: ресторан, строительная компания, мобильный оператор, банк очень много денег давал.
Ну и зарплаты у футболистов там очень маленькие. Вот у меня была зарплата как у местного кассира в магазине.
Ну и зарплаты у футболистов там очень маленькие. Вот у меня была зарплата как у местного кассира в магазине.
– И сколько получают норвежские кассиры?
– У меня была зарплата 18 тысяч крон, при этом 33% отдавал государству. Чистыми выходило около 80 тысяч рублей.
Еще нужно было за жилье заплатить, еду купить – там же все очень дорого. В итоге с каждого месяца я мог тысяч по 10-20 отложить, – сказал Городовой.
Еще нужно было за жилье заплатить, еду купить – там же все очень дорого. В итоге с каждого месяца я мог тысяч по 10-20 отложить, – сказал Городовой.
Опубликовал Rui Costa
Источник — официальный сайт СКА
Источник — официальный сайт СКА
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Метки: Россия социальное неравенство спорт
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И останутся только коучеры, ютуберы, тиктокеры, инсталеди и прочие пранкеры, ну и спортсмены всех мастей)))
Реально окуеваешь, когда 20ти летний долбойоб с полными карманами денег(он ведь, су.ка пранкер)от скуки и ума не большого разебашил 4 машины и отправил людей в кому, ему за это еще и капает на карту. А в это время такой же 20летний парень спасает эту жизнь, су.ка без лайков, потому, что его так воспитали.
Где поддержка на всех каналах этих людей?? Где донаты?
Млять, были времена труднее, но подлее не было
Вот именно - каждый труд ценен. Если делает этот труд профессионал. А не тот, кто им именуется. Плюс - если какую-то работу может выполнять любой человек, без подготовки - она ценится ниже, чем высококвалифицированный труд.
Но опять же - врач может махать метлой, а вот дворник быть врачом - не может быть.
У меня бабушка подрабатывала дворником, заболела, в то время у нее гостил брат-академик - он пошел подметать за место нее. Я очень сильно сомневаюсь, что, работавшие в то время другие дворники, могут заменить его в профессиональной деятельности).
Я не знаю, как это "правильно" называется - раз пробивали, я видел - трос, и вертели. А раз я видел - я это повторю)
Да. Так и должно быть. Физик-ядерщик, врач и т.д. - может копать канаву, а вот копатель не может быть физиком-ядерщиком и т.д. Т.е. Физический труд - это труд который доступен всем, он и не должен цениться)))
Станьте хотя бы мером) Потом говорите что и как)
Если вам выделены деньги на спорт - вы и должны потратить на спорт, все остальное от лукавого
Я трогал клоунов, которые уверены, что я, в своем доме, не смогу сделать электрику.)
Тупоум-тугодум - я вроде написал нормально, что я пойду и сделаю на пользовательском уровне. магистрали, гэс и т.п. я не трогал - именно тех, кто работает в человейникамх)
Капитализм. Рыночек порешал.
А по поводу зп 17 000 евро в год учителя в начальной школе - это 125 000 в месяц в рублях.
Это в России такие зарплаты?
====================
Курс норвежской кроны: 1 крона=8,92 руб, 1 крона=0,1 Евро.
Итого 18000 крон=162 000 руб. Минус 33% = 108 540 руб.
Средняя з/п кассира 24 000 крон (2900 долларов) https://emigrating.ru/zarplaty-v-norvegii/#ihttps://emigrating.ru/zarplaty-v-norvegii/#i
В Норвегии только 2 более-менее топ-клуба, которые играют на уровне Европы (по аналогии с нашими Спартаком, Зенитом и т.д) - "Мольде" и "Русенборг". Средние зарплаты в «Мольде» от 8 до 15 тыс евро нетто в месяц. https://www.sportsdaily.ru/articles/agent-srednie-zarplaty-v-molde-ot-8-do-15-tys-evro-kachestvennyj-igrok-iz-rossii-na-eti-dengi-v-norvegiyu-ne-poedethttps://www.sportsdaily.ru/articles/agent-srednie-zarplaty-v-molde-ot-8-do-15-tys-evro-kachestvennyj-igrok-iz-rossii-na-eti-dengi-v-norvegiyu-ne-poedet
"Конгсвингер" - клуб второй лиги (ОБОС-Лига), соответствует нашим Машук-КМВ (Пятигорск, Ставропольский край), Биолог-Новокубанск (Прогресс, Краснодарский край) и им подобным.
В клубах ТАКОГО уровня и зарплата соответствующая.
***
Вывод:
Передернуто со свистом. Даже не белыми нитками шито - прогнали откровенную лажу.
Либероид аолти в своем репертуаре.
Ты сможешь доказать что ты там жил и работал?
Что клуб, о котором рассказывает его игрок - уровнем чуть выше дворовой команды с соответствующими з/п игроков?
Но при этом он делает сравнение с зарплатами игроков российских клубов высшей лиги, скромно умолчав, что в норвежских клубах аналогичного уровня и зарплаты аналогичные - для этого мне там надо было жить и работать и делать личные фото?
GUSAR, вариант "А ты кто ваще такой?!" оставь для разборок в песочнице.
Ты же написал что работал в Норвегии.
Я и говорю, чем докажешь?
.
Цитата:
У меня была зарплата 18 тысяч крон, при этом 33% отдавал государству. Чистыми выходило около 80 тысяч.
GUSAR, я процитировал фразу из поста, которую собрался прокомментировать ("У меня была зарплата 18 тысяч крон..."), отделил ее знаком "====", а ниже его написал свой коммент. Обычная практика, мне так удобнее - просто чтобы читающему было видно, на что конкретно я отвечаю и что конкретно комментирую.
А ты что, не заметил, что фраза про 18 тыс крон взята из поста? Ты пост-то читал?
В частных школах типапедогоги тоже по 300-400К получают. Если привлечете в госшколы рекламодателей, то там тоже зарплаты вырастут кратно.
Так что не надо сравнивать говно с котлетами.
А то я уже начал переживать за свои налоги.
Можно было бы красиво вам, лахтинским расписать, но это будет бисер перед свинотами.
Скажу кратко: разные работодатели у докторов и у футболистов.
Так бывает. Вам, своим патриотичным пищёприёмником этого не понять.
Докторам, эфэсбешникам и попам платим мы. Простые налогоплательщики.
А вот футболистов оплачивают иные спонсоры.
Ну это так, не кремлядий ради, но здравомыслия для.
Большие гонорары платят только в ПФЛ - а это на статистику не повлияет( сколько футболеров в ПФЛ и сколько людей в стране).
То, что у нас провинциальные клубы живут за счет бюджета( и возникнув проблемы - исчезают) - это не проблема ни футболистов, ни руководства региона... Просто выделен бюджет на пропаганду спорта - этот бюджет и тратится, выделили меньше - у такого клуба начинаются проблемы. А если чиновнику, вдруг, потратят деньги выделенные на пропаганду спорта - к примеру, на дороги - их ждет статья "нецелевое расходование средств".
Поэтому, статья некоего Городового - это просто пук в лужу)
По мне, человек с высшим образованием не должен получать меньше, чем человек без образования.
А при Хруще возник перекос. Дальше он только вырос.
30 тысяч - это полторы ставки учителя высшей категории в Московской области. В большей части регионов для учителя 30 тысяч - это деньги, которые нереально получить при любых разумных условиях.