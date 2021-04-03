В России учитель получает 30 тысяч, а футболисты – миллионы

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– Норвежский клуб живет за свой счет, никаких государственных денег.Раз в неделю у нас была обязательная работа. Норвежские футболисты брали списки людей из города и обзванивали их: «Здравствуйте, я футболист клуба «Конгсвингер», меня зовут Фредрик. Вы не хотели бы помочь финансово клубу, купив нашу продукцию или просто пожертвовав определенную сумму денег? Вы также можете приобрести сезонный абонемент, у нас как раз сейчас проходит розыгрыш – в конце сезона вы можете выиграть машину».Иностранцев объединяли в тройки – мы ездили по домам и предлагали сувениры либо просто просили помочь клубу деньгами. Люди без проблем переводили в среднем по 5-6 тысяч рублей, если считать на наши деньги. Кто-то покупал перчатки, шарфы, шапки. Там это повсеместная практика. Горожане помогают хоккейным, баскетбольным, гандбольным командам.Хотя вот лично мне было как-то стыдно предлагать что-то, я некомфортно себя чувствовал. А вот другие легионеры вообще без проблем общались, рассказывали: «Приходите на наши матчи, покупайте абонементы». Короче, язык подвязан.