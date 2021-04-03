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В России учитель получает 30 тысяч, а футболисты – миллионы

В России учитель получает 30 тысяч, а футболисты – миллионы (1 фото)

Автор:
03 апреля 2021 17:08
Метки: Россия   социальное неравенство   спорт   
625
1
«В Норвегии нет социального неравенства, как в России, где учитель получает 30 тысяч, а футболисты – миллионы. Мне платили как кассиру». Вратарь СКА Городовой о странах

Источник:

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Метки: Россия   социальное неравенство   спорт   
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52  комментария
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7k
Андрей А 5 часов назад
Вот если задуматься, что все инженеры, медики, учителя уйдут в бизнес, как это предлагал один дятел из правительства. Уйдут слесаря, электрики, пожарные и все работяги.
И останутся только коучеры, ютуберы, тиктокеры, инсталеди и прочие пранкеры, ну и спортсмены всех мастей)))
Реально окуеваешь, когда 20ти летний долбойоб с полными карманами денег(он ведь, су.ка пранкер)от скуки и ума не большого разебашил 4 машины и отправил людей в кому, ему за это еще и капает на карту. А в это время такой же 20летний парень спасает эту жизнь, су.ка без лайков, потому, что его так воспитали.
Где поддержка на всех каналах этих людей?? Где донаты?
Млять, были времена труднее, но подлее не было
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−5
Виталий Дорошенко 8 минут назад
я не хочу повторять слова медведева ,так как они глупые и работа учителя должа хорошо оплачиваться ,ведь в школе нужны учителя мужчины и это не только трудовик и физрук но, а что только в россии так обстаят дела , бред автора очевиден
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39k
Александр 44 минуты назад
Да это вранье, футболисты везде получают огромные деньги, просто стоит посмотреть на трансферы и весь этот пост можно удалять к херам.
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−30
Константин Час назад
kuka
Вот именно - каждый труд ценен. Если делает этот труд профессионал. А не тот, кто им именуется. Плюс - если какую-то работу может выполнять любой человек, без подготовки - она ценится ниже, чем высококвалифицированный труд.
Но опять же - врач может махать метлой, а вот дворник быть врачом - не может быть.
У меня бабушка подрабатывала дворником, заболела, в то время у нее гостил брат-академик - он пошел подметать за место нее. Я очень сильно сомневаюсь, что, работавшие в то время другие дворники, могут заменить его в профессиональной деятельности).
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34
Sandmann 2 часа назад
Н-да, как же всё запущено.... не к добру всё это...
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−30
Константин 2 часа назад
Dmitry
Я не знаю, как это "правильно" называется - раз пробивали, я видел - трос, и вертели. А раз я видел - я это повторю)
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−30
Константин 2 часа назад
Алексей
Да. Так и должно быть. Физик-ядерщик, врач и т.д. - может копать канаву, а вот копатель не может быть физиком-ядерщиком и т.д. Т.е. Физический труд - это труд который доступен всем, он и не должен цениться)))
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483
kuka Константин 2 часа назад
Каждый труд по-своему ценен. Да, доктор может копать яму, но не может качественно варить металл. И потом, кто-то должен метлой махать, чтобы содержать в чистоте места, где живут доктора и физики ядерщики.
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−30
Константин 2 часа назад
Алексей
Станьте хотя бы мером) Потом говорите что и как)
Если вам выделены деньги на спорт - вы и должны потратить на спорт, все остальное от лукавого
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−30
Константин 2 часа назад
Мангуст - вам также. Я не трогал тех, кто действительно работает - на подстанциях, на линии и т.д.
Я трогал клоунов, которые уверены, что я, в своем доме, не смогу сделать электрику.)
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−30
Константин 2 часа назад
Booka1a
Тупоум-тугодум - я вроде написал нормально, что я пойду и сделаю на пользовательском уровне. магистрали, гэс и т.п. я не трогал - именно тех, кто работает в человейникамх)
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15k
Maks Es 3 часа назад
В Испании Рональду в год получает 110 млн евро зарплаты, учитель в начальной школе 17 тысяч евро.
Капитализм. Рыночек порешал.
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8k
Medved Maks Es Полчаса назад
Ювентус это уже испанский клуб? И точно 110 млн. евро? Правда правда? В открытых источниках говорят другие цифры.

А по поводу зп 17 000 евро в год учителя в начальной школе - это 125 000 в месяц в рублях.

Это в России такие зарплаты?
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330
Алексей 3 часа назад
Зарплаты российских футболистов это результат поддержки клубов государством, если бы её не было, то они были бы гораздо скромнее. Кроме того, вероятно, имеет место коррупция, типа отката, когда имеет место схема, что пишут зп одно, а в реальности оно другое и часть денег уходит тем, кто смог эту красивую цифру протащить в контракт. Вообще когда государственные структуры являются спонсорами чего-то, заказывают рекламу, это почти всегда чуть чуть воровство, потому что реклама и спонсорство им на самом деле не нужны.
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10k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
"У меня была зарплата 18 тысяч крон, при этом 33% отдавал государству. Чистыми выходило около 80 тысяч рублей."
====================
Курс норвежской кроны: 1 крона=8,92 руб, 1 крона=0,1 Евро.
Итого 18000 крон=162 000 руб. Минус 33% = 108 540 руб.
Средняя з/п кассира 24 000 крон (2900 долларов) https://emigrating.ru/zarplaty-v-norvegii/#ihttps://emigrating.ru/zarplaty-v-norvegii/#i

В Норвегии только 2 более-менее топ-клуба, которые играют на уровне Европы (по аналогии с нашими Спартаком, Зенитом и т.д) - "Мольде" и "Русенборг". Средние зарплаты в «Мольде» от 8 до 15 тыс евро нетто в месяц. https://www.sportsdaily.ru/articles/agent-srednie-zarplaty-v-molde-ot-8-do-15-tys-evro-kachestvennyj-igrok-iz-rossii-na-eti-dengi-v-norvegiyu-ne-poedethttps://www.sportsdaily.ru/articles/agent-srednie-zarplaty-v-molde-ot-8-do-15-tys-evro-kachestvennyj-igrok-iz-rossii-na-eti-dengi-v-norvegiyu-ne-poedet
"Конгсвингер" - клуб второй лиги (ОБОС-Лига), соответствует нашим Машук-КМВ (Пятигорск, Ставропольский край), Биолог-Новокубанск (Прогресс, Краснодарский край) и им подобным.
В клубах ТАКОГО уровня и зарплата соответствующая.
***
Вывод:
Передернуто со свистом. Даже не белыми нитками шито - прогнали откровенную лажу.
Либероид аолти в своем репертуаре.
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1k
GUSAR Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Есть твои личные фотографии из Норвегии?
Ты сможешь доказать что ты там жил и работал?
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10k
Агент Безопасной Национальности GUSAR Час назад
Доказать что?
Что клуб, о котором рассказывает его игрок - уровнем чуть выше дворовой команды с соответствующими з/п игроков?

Но при этом он делает сравнение с зарплатами игроков российских клубов высшей лиги, скромно умолчав, что в норвежских клубах аналогичного уровня и зарплаты аналогичные - для этого мне там надо было жить и работать и делать личные фото?

GUSAR, вариант "А ты кто ваще такой?!" оставь для разборок в песочнице.
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1k
GUSAR Агент Безопасной Национальности 56 минут назад
Я про тебя говорю.
Ты же написал что работал в Норвегии.
Я и говорю, чем докажешь?
.
Цитата:
У меня была зарплата 18 тысяч крон, при этом 33% отдавал государству. Чистыми выходило около 80 тысяч.
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10k
Агент Безопасной Национальности GUSAR 46 минут назад
Аааа, вон ты про что!

GUSAR, я процитировал фразу из поста, которую собрался прокомментировать ("У меня была зарплата 18 тысяч крон..."), отделил ее знаком "====", а ниже его написал свой коммент. Обычная практика, мне так удобнее - просто чтобы читающему было видно, на что конкретно я отвечаю и что конкретно комментирую.

А ты что, не заметил, что фраза про 18 тыс крон взята из поста? Ты пост-то читал?
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99
bobobo 3 часа назад
Норвежский "Конгсвингер" команда уровня "Газмяс" из Нашей Раши.
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3k
Свирепый Бамбр 4 часа назад
На футбол ходят миллионы и платят огромные бабки за билеты + нехилые отчисления с рекламы.
В частных школах типапедогоги тоже по 300-400К получают. Если привлечете в госшколы рекламодателей, то там тоже зарплаты вырастут кратно.
Так что не надо сравнивать говно с котлетами.
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260
Dmitry Свирепый Бамбр 2 часа назад
у нас в городе в частной школе учителя зарабатывали меньше, чем в государственной, потому все оттуда и разбежались.
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3k
Свирепый Бамбр Dmitry 2 часа назад
Такой вот хреновый организатор. Бывает.
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1k
GUSAR Свирепый Бамбр 2 часа назад
Газпром частная компания?
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3k
Свирепый Бамбр GUSAR Час назад
Не понял вопрос...
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1k
Чувак 4 часа назад
Хороший вброс. Отличный просто. Вы там на Савушкина новые распечатки получили? Кстати хреновые. Вы там доложите вышестоящему, что из вас в очередной разик идиётов строгают.
А то я уже начал переживать за свои налоги.
Можно было бы красиво вам, лахтинским расписать, но это будет бисер перед свинотами.
Скажу кратко: разные работодатели у докторов и у футболистов.
Так бывает. Вам, своим патриотичным пищёприёмником этого не понять.
Докторам, эфэсбешникам и попам платим мы. Простые налогоплательщики.
А вот футболистов оплачивают иные спонсоры.
Ну это так, не кремлядий ради, но здравомыслия для.
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54k
Андрей Чувак 4 часа назад
Ошибаетесь, ТС не ольгинский - он из ваших.
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152
робт Чувак 4 часа назад
ахаха лол
штатного говноеда в кремлеботы записал
как бы аолти от такого унижения не вскрылся с горя
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−30
Константин 4 часа назад
Конгсвингере - выступает во втором по силе дивизионе Норвегии. У нас в ФНЛ зарплаты не сильно отличаются по региону, в третьем дивизионе футболисты еще и подрабатывают).
Большие гонорары платят только в ПФЛ - а это на статистику не повлияет( сколько футболеров в ПФЛ и сколько людей в стране).
То, что у нас провинциальные клубы живут за счет бюджета( и возникнув проблемы - исчезают) - это не проблема ни футболистов, ни руководства региона... Просто выделен бюджет на пропаганду спорта - этот бюджет и тратится, выделили меньше - у такого клуба начинаются проблемы. А если чиновнику, вдруг, потратят деньги выделенные на пропаганду спорта - к примеру, на дороги - их ждет статья "нецелевое расходование средств".
Поэтому, статья некоего Городового - это просто пук в лужу)
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330
Алексей Константин 3 часа назад
А кого это проблема? Никто не при чём? Так и должно быть?
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6k
Ф Ив 5 часов назад
Странные эти норвежцы взяли и устроили понимаешь уравниловку. Прямо по Шарикову. Ведь чем больше неравенство тем лучше. Сарказм.
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6k
Ф Ив Константин 4 часа назад
Неравенство бывает разным. Как таковой "уравниловки" никогда нигде не было. Неравенство всегда было в том или ином виде. Я искренне не понимаю, почему футболист должен зарабатывать такие бешеные деньги, как например в России.
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54k
Андрей Константин 4 часа назад
Кстати, об уравниловке: когда хрущёв уравнял в зарплатах рабочих и инженеров - тогда и начала сыпаться советская промышленность. При Сталине "инженер" звучало гордо, не было потока производства "инженегров", голова ценилась - была и зарплата, и почёт. Если посмотреть старые фильмы, то в них инженер в костюме и шляпе, с какой-никакой машиной, квартирой и жена чаще всего не работала.
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−30
Константин Ф Ив 4 часа назад
Претензии к спонсорам, к руководству и т.д. Раз им столько платят, значит столько заслуживают. А зависть - это плохо)
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−30
Константин Андрей 4 часа назад
Я это знаю, когда начал рабочим повышать зарплату, игнорируя других - Брежнев это продолжил - в результате получили развал.
По мне, человек с высшим образованием не должен получать меньше, чем человек без образования.
А при Хруще возник перекос. Дальше он только вырос.
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330
Алексей Константин 3 часа назад
Когда спонсоры гос. структуры, не их это дело по хорошему, когда руководство назначено тем же государством появляется как раз пространство для различных мутных схем.
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3k
aleksander 5 часов назад
Вот так насмотришься своими глазами как «загнивает весь остальной мир», так начинаешь задумываться. Правильно делали в СССР, что не выпускали своих граждан заграницу
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330
Алексей aleksander 2 часа назад
В первых выпускали, даже появилось понятие невозвращенец, во вторых, счастья такая политика стране не принесла.
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7k
Андрей А 5 часов назад
30 тыщ-это наверно как всегда средняя зарплата . На периферии 30 тысяч-это переработки и доп. занятия.
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330
Алексей Андрей А 2 часа назад
Учителя могут прибедняться, говорить оклад, а не сообщать что голого оклада никто не получает, всегда есть доп. выплаты. Это я не к тому что они много получают, а что они в принципе получают несколько больше, чем остальным представляется. Хотя перегруженность у них зачастую имеется, что приводит в проф. выгоранию.
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260
Dmitry Алексей 2 часа назад
Почитай тут https://openmedia.io/news/n3/nedorogie-uchitelya-v-60-i-regionax-oklady-pedagogov-nizhe-mrot-v-pravitelstve-obyasnyayut-eto-nexvatkoj-deneg/https://openmedia.io/news/n3/nedorogie-uchitelya-v-60-i-regionax-oklady-pedagogov-nizhe-mrot-v-pravitelstve-obyasnyayut-eto-nexvatkoj-deneg/
30 тысяч - это полторы ставки учителя высшей категории в Московской области. В большей части регионов для учителя 30 тысяч - это деньги, которые нереально получить при любых разумных условиях.
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