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Главный первоапрельский пост интернета, или избранные шутки «Дня дурака 2021» Всем привет! В этом посте мы решили собрать все самое веселое, креативное и необычное, что появляется сегодня в интернете на тему 1 апреля. Будем весь день искать новые приколы, обновляя данный... Читать дальше
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Гифки

Гифки (15 гиф)

Автор:
01 апреля 2021 17:57
Сообщество : Гифки
Метки: Юмор   гифки   на различный вкус   прикольные   смешные   
2050
15
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Метки: Юмор   гифки   на различный вкус   прикольные   смешные   
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23k
Павел Плеханов 7 часов назад
Предпоследняя - жесть.
Мужик хлебалом бетонную стенку поймал, а потом в воду. А ведь от такого удара и сознание помно потерять... Ну и утонуть для комплекта.
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Дядя Сэм 6 часов назад
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Дядя Сэм 8 часов назад
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262k
Booharik Автор поста Дядя Сэм 7 часов назад
Выкладывал 25.03.21.
Выкладывал 25.03.21.Посмотреть
Выкладывал 25.03.21.
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Дядя Сэм Booharik 7 часов назад
Вах! Ара, зачем уэсь энтырнет сэбэ забрал, да?!
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262k
Booharik Автор поста Дядя Сэм 7 часов назад
Нэт, брат! Нэ вес! Для визриваф аставил палавина.
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8k
Vacony Дядя Сэм 6 часов назад
отвага и безумие...
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Дядя Сэм Booharik 6 часов назад
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Booharik
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