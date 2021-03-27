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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
27 марта 2021 11:13
Метки: Юмор   картинки   приколы   
1361
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для субботнего настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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11  комментариев
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13k
Patmaz 2 часа назад
Если у тебя дома семеро детей, то сгодится любой повод, чтобы свалить из него на пару часов.
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1k
Йожык 3 минуты назад
Комментарий к фото
Вот так и появляются фобии
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1k
Йожык 14 минут назад
Комментарий к фото
Не по назначению. Это для котиков

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7k
Самка Хорька Час назад
В душе я очень надеюсь, что девка прикололась и просто взяла в рот какие-то накладные губы. И под ними у неё свои, нормальные. Ну скажите, что это так! Будьте гуманны! В противном случае к этому даже прикасаться неприятно. Выглядит как обострение геморроя.
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4k
yahaomsk Самка Хорька 11 минут назад
к несчастью некоторые еб@натки считают, что для мужчин ЭТО идеал красоты
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2k
Алекс Крайчек 2 часа назад
На первом фото не маршрутка, а "школьный автобус".
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
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Агалактия. Бывает. Или к лактирующей подружке ходила, или в магазин за смесью на козьем молоке))
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Летучий Мыш Едондер пуп Полчаса назад
Комментарий к фото
Да на луг она ходила. Пастись))
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Едондер пуп Летучий Мыш 23 минуты назад
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В мире, где волки ходят к кузнецу ковать голос, все не так просто))
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