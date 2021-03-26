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Настенные полки своими руками

Настенные полки своими руками (1 фото)

Автор:
26 марта 2021 08:42
Сообщество : Сделай сам!
Метки: интересно   очумелые ручки   полка   своими руками   сделай сам   фото   
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Они могут иметь различный вид, всевозможную конструкцию и позволят разместить на себе не только нужные в обиходе предметы, но и декоративные – сувениры, цветы, кашпо и многое другое.

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Метки: интересно   очумелые ручки   полка   своими руками   сделай сам   фото   
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