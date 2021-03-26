Настенные полки своими руками

Тем самым помещение можно сделать уютным и красивым. Наиболее часто используемые варианты – это полки настенные, своими руками их сделать не сложно и при этом можно не просто сэкономить немало денежных средств, но и создать поистине эксклюзивное и интересное изделие.

Функциональность настенных полок

Оформление интерьера – нелегкий труд, цель которого, прежде всего, это красивый и уютный внешний вид помещения. Внутри него должно все гармонировать между собой не только по цвету, но и по стилю, также должны учитываться еще много-много факторов. Очень важно подобрать и правильную мебель, которая будет не только функциональной, но и по всем параметрам подходящей к интерьеру.

Особого внимания достойны, казалось бы, самые банальные предметы интерьера – настенные полки. Для непритязательного владельца они могут являться всего лишь обычными системами хранения самых разных вещей, но на самом деле полки выполняют не только эту функцию – они вполне способны стать сами по себе декоративными элементами, а также быть местом, где будут располагаться другие предметы, украшающие помещение. Именно поэтому к выбору полки важно подойти с умом.

Оригинальная настенная полка

Функциональность полок заключается в следующем:

обеспечение хранения различных предметов;

возможность установить в плоскости стены какой-либо декоративный элемент;

украшение стен комнаты;

выполнение роли подставки для цветов и сувениров;

хранение книг и т. д.

При желании можно выявить достаточно много целей использования полок, но это – основные из них. Многие полки могут сочетать в себе сразу несколько функций, и это будет зависеть от пожелания владельца, а также от того, какая по форме и виду полка используется.

Обувная полка из паллеты

Важно! При выборе типа полки следует ориентироваться на цель ее использования, назначение помещения и общий стиль комнаты. Только тогда удастся купить или сделать то самое изделие, которое идеально впишется в интерьер.

Виды полок

Полки можно поделить на несколько разновидностей в зависимости от цели их использования. Так, можно выделить полки:

для коридора, которые применяются для хранения шапок и шарфов;

для кухни, где могут стоять различные банки и упаковки со специями;

для сувениров;

цветочные полки;

книжные полки;

для канцелярии;

для игрушек;

для средств личной гигиены и т. д.

Угловая полка в прихожую создаст свою атмосферу

На заметку! Существуют также специализированные полки, придуманные для хранения конкретного предмета. Например, полка для какого-либо музыкального инструмента.

Также полки можно разделить на:

закрытые и открытые . Последние представляют собой плоскость, которая не имеет ни боковых, ни задней стенки. Закрытые – это, своего рода, подвесные шкафы, но небольших размеров;

. Последние представляют собой плоскость, которая не имеет ни боковых, ни задней стенки. Закрытые – это, своего рода, подвесные шкафы, но небольших размеров; прямые – самые простые полки, имеющие горизонтальную плоскость;

– самые простые полки, имеющие горизонтальную плоскость; угловые – полки, которые предназначены для навешивания в углах помещений;

Красивая угловая полка

многоуровневые – имеют не одну, а несколько горизонтальных плоскостей для расстановки предметов;

– имеют не одну, а несколько горизонтальных плоскостей для расстановки предметов; стеллажи , которые можно отнести к многоуровневым полкам. Но они обязательно имеют надежную плотную опору;

, которые можно отнести к многоуровневым полкам. Но они обязательно имеют надежную плотную опору; подвесные , имеющие в качестве крепежей различные ремни, веревки и т. д., могут крепиться не на стену, а на потолок, свисая вдоль стены;

, имеющие в качестве крепежей различные ремни, веревки и т. д., могут крепиться не на стену, а на потолок, свисая вдоль стены; полки, имеющие заднюю стенку, и без стенк и;

и; круглые, квадратные, прямоугольные в зависимости от формы. Ассиметричные полки не имеют оси симметрии, но они могут оказаться достаточно функциональны.

Полки на стены своими руками можно смастерить из доступных материалов

В таблице ниже чуть подробнее познакомимся с основными и самыми популярными разновидностями полок для стен согласно наиболее распространенной классификации.

Таблица. Самые распространенные типы полок.

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ТипОписаниеНастенныеЭти полки могут фиксироваться как на стене, так и опираться даже на пол или другую мебель. Они обычно очень прочные и могут выдержать достаточно большой вес предметов. Часто применяются для хранения именно тяжелых габаритных вещей. Занимают очень мало места.КлассическиеЭто обычные полки прямоугольной формы, которые крепятся только на стену. Они могут не иметь задней полки, позволяют ставить предметы как во внутрь себя, так и наверх. Очень функциональны, часто применяются для хранения предметов и создания уюта одновременно.МногоярусныеЭти полки имеют сразу несколько ярусов и смотрятся очень оригинально. Могут быть ассиметричными и иметь места хранения различных габаритов. Порой это достаточно удобно, особенно если нужно составить книги разных параметров – большие и маленькие. Часто такие изделия удивительно легко вписываются в некоторые интерьерные стили и становятся их прямым дополнением или даже олицетворением.УгловыеТакие полки позволяют экономить много места, так как занимают оставшиеся свободными углы в комнате и никому не мешают. Разместить их можно в абсолютно любом помещении, но чаще всего их можно увидеть в ванной или на кухне.



Делаем полки на стену своими руками

Покупать или делать самим?

Приобрести готовые полки для стен – не проблема. Сейчас в магазинах можно найти всевозможные изделия, среди которых почти всегда получается подобрать тот самый вариант, который идеально впишется в интерьер и будет отлично гармонировать с окружающей обстановкой, но при этом останется удобным и функциональным.

Настенные полки для кухни

Но нередко полки делаются и своими руками. Почему? Все просто. Дело в том, что далеко не во всех городах есть такое разнообразие мебельных магазинов, которое позволит найти именно ту самую полку мечты. Также некоторые вариации мебельных изделий могут стоить баснословных денег, особенно если речь идет о дизайнерских изделиях. К тому же сделать полку самим достаточно просто – порой это оказывается даже проще, чем найти идеально подходящий для помещения вариант. Так что создание и дальнейшее использование самоделки вполне оправдано. Плюс ко всему это экономия денежных средств. А при должном желании и старании полка ручной работы может стать практически произведением искусства.

На заметку! В некоторых квартирах решающую роль могут играть размеры изделия. И самодельная полка в этом случае – идеальный вариант. Ее можно будет подогнать под те параметры, которые необходимы.

Угловая полка на стену

Материалы для создания полок

Если говорить о материалах, которые могут быть использованы для создания самодельных полок, то стоит отметить безграничность фантазии человека. По идее в ход можно пустить что угодно. Но наиболее популярные самодельные варианты создаются, конечно, из дерева и его производных.

Дерево и его производные – материал очень простой в обработке в домашних условиях. Чтобы с ним работать, не нужно покупать специальные приспособления – порой достаточно приобрести немного саморезов, ножовку, а также металлические уголки. Уже этого скромного набора хватит, чтобы сделать самую простую полку.

К тому же дерево отличается долговечностью, оно не выцветает на солнце и является довольно прочным материалом, который не сломается даже под большим весом расставленных на нем предметов. Конечно, в последнем случае многое будет зависеть от толщины материала.

На заметку! Натуральное дерево со временем может потемнеть и потерять свой вид, если его не покрыть лаком или другим защитным составом.

Полка для обуви своими руками

Полки собственного изготовления могут быть также выполнены из пластика, зеркал или стекла и даже металла. Некоторые виды материалов отлично комбинируются между собой и позволяют создать интересные и необычные изделия. С металлом и стеклом работать не просто, но при желании и эти материалы подвластны домашнему мастеру.

Если говорить о зеркалах и стекле, то эти материалы впишутся практически в любой интерьер, но они хрупки, хотя могут выдерживать на себе большую массу при условии достаточной толщины. При бережном отношении могут служить долгие годы.

Пластик – материал самый легкий, но не отличающийся долговечностью. Он достаточно хрупкий и его легко повредить. Также такие полки смотрятся дешево. Впрочем, ввиду того, что пластик не боится воды, такие полки являются оптимальным вариантом для ванной комнаты.

Металл – прочный материал, но без определенной обработки он боится ржавчины. С ним сложнее всего работать дома без наличия специальных инструментов. Но изделия из него при правильном подходе могут получиться очень прочными и прослужат не один десяток лет.

Крепить полки к стене можно различными способами. Главное, чтобы фиксация была надежной. Ведь если полка упадет, она не только сама повредится, но и подвергнет риску порчу предметов, стоявших на ней.

Полка на ремнях – это самая простая конструкция

В целом, для создания полок можно использовать не только вышеперечисленные материалы, но и другие. Некоторые из них могут выступать в качестве дополнительных элементов. Рассмотрим несколько простых вариантов создания настенных полок.

Простая полка на веревочных креплениях

Посмотрим, как сделать простую полку, закрепленную на стене при помощи веревок. Это идеальный вариант декоративного изделия для помещения в стиле кантри, лофт и т. п.

Шаг 1. Первым делом стоит приобрести все необходимые материалы. Для создания одной такой полки потребуется деревянная доска толщиной около 2,5 см, канатная веревка (8 мм в диаметре), дрель, крюки и дюбели. Также необходимо взять или купить перфоратор, рулетку, а для нанесения разметки нужен будет карандаш.

Что потребуется для работы

Шаг 2. По углам одной доски нужно сделать 4 отверстия, по одному в каждому углу. В них будут продеваться веревки-крепления. Разметку лучше нанести предварительно карандашом, а потом просверлить по отмеченным точкам 4 отверстия при помощи дрели. Не стоит делать отверстия на самом краю, лучше отступить от края доски 2-3 см.

Сверление отверстий

Шаг 3. После этого доску нужно отшлифовать и покрыть грунтовкой и затем – краской, либо можно обойтись лаком или морилкой. Дальше работать с ней можно только после высыхания лакокрасочного состава. Если наносилась грунтовка, то перед нанесением слоя краски грунт важно хорошо высушить.

Шлифовка доски

Нанесение грунтовочной смеси

Шаг 4. На стене нужно сделать отверстия для крюков, на которые будет подвешиваться полка. Предварительно нужно нанести разметку по уровню (точки должны располагаться на расстоянии, равном расстоянию между двумя отверстиями, расположенными по длине полки). Далее нужно просверлить отверстия в стене, вставить в них дюбели и зафиксировать на стене крючья.

Далее сверлятся отверстия для крюков

Шаг 5. Отрезок веревки нужно разрезать на 4 куска одинаковой длины, один из концов каждого отрезка важно завязать красивым аккуратным узлом, а затем продеть веревки в отверстия так, чтобы узлы оказались снизу полки.

На концах завязываются красивые узлы

Шаг 6. Теперь нужно связать свободные концы веревок попарно с каждой стороны и навесить полку на крючья в стене.

Полка навешивается на крючки

Так выглядит готовая полка

Такую полку можно сделать очень быстро, и смотреться она будет вполне симпатично. Она подойдет для расстановки сувениров или цветочных горшков.

Полка из ДСП

Можно сделать более сложную полку, используя ДСП. Здесь придется поработать дольше, но результат будет выше всяческих похвал.

Шаг 1. В данном случае нужно приобрести следующие инструменты и материалы. Это лобзик, утюг, шуруповерт, шлифмашинка, отвертка, сверла, ключ-шестигранник, карандаш, рулетка, угольник. Также потребуются ДСП, кромочная лента нужной ширины и цвета, шурупы, конфирматы, заглушки для них, петли навесные.

Инструменты для работы

Шаг 2. Далее требуется сделать эскиз и чертеж будущей полки. Важно сразу же нанести на схему все параметры – это существенно облегчит жизнь. Проще делать что-то, ориентируясь на конкретную схему, а не на глаз.

Так будет выглядеть полка

Чертеж будущей конструкции

Чертеж будущей конструкции (часть 2)

Шаг 3. Теперь нужно сделать боковые части полки. Для начала на листах ДСП стоит нарисовать контуры заготовок.

Нарисованы контуры заготовки

Шаг 4. Далее детали полки нужно выпилить по контуру, используя лобзик.

Детали вырезаются лобзиком

Шаг 5. Кромка, скорее всего, получится не идеальной. Так что края заготовок нужно отшлифовать при помощи специальной машинки.

Края получились далеко не идеальными

Шлифовка краев

Отшлифованные края

Шаг 6. Теперь края нужно оклеить кромочной лентой. Ее можно приклеить при помощи утюга. Проглаживать кромку нужно через ткань во избежание ее прилипания к утюгу.

Поклейка кромочной ленты

Шаг 7. Излишки кромочной ленты легко и просто можно срезать острым ножом. А затем края лучше обработать мелкой наждачкой, чтобы они стали совсем гладкими. Боковые детали и стойки готовы.

Обрезка кромочной ленты

Результат работы

Шаг 8. Согласно чертежу нужно изготовить также полки и внутреннюю перекладину. Разметив будущие отверстия, можно сразу и просверлить их. Найти нужные точки для нанесения разметки поможет чертеж.

Изготовлены полки

Шаг 9. На одной из внутренних стоек нужно сделать вырезы под полки. Дополнение такой стойки к конструкции позволит придать ей оригинальность. Также такой ход позволит сделать полку надежнее.

Вырез под полку

Так полка будет надежнее

Шаг 10. Стойки и полки нужно крепить конфирматами. Отверстия под них нужно высверлить на расстоянии 8 мм от края. Отверстия должны получиться такие, чтобы сверху при вкручивании конфирмата его шляпка получилась утопленной в древесину, то есть двухуровневыми.

Крепление деталей

Для крепления используются конфирматы

Шаг 11. Детали полки нужно соединить конфирматами, закрутив их до упора и поставив заглушки, закрыв отверстия.

Конфирматы закручиваются до упора

Еще одно фото процесса

Затем отверстия будут закрываться

Закрытие отверстий

Шаг 12. Теперь нужно на обратной стороне полки закрепить металлические уголки, на которых она будет держаться на стене, и повесить изделие на стену. Полка готова.