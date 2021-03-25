FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
"Совсем что ли кукушка съехала?" - полное безумие на дороге "Совсем что ли кукушка съехала?" - полное безумие на дороге Фотосравнения, которые покажут мир с новой любопытной стороны Фотосравнения, которые покажут мир с новой любопытной стороны Гигантское судно застряло в Суэцком канале: в море пробки, нефть взлетела Гигантское судно застряло в Суэцком канале: в море пробки, нефть... Неожиданный финал уличного ограбления Неожиданный финал уличного ограбления Сварщик устроил пожар, когда варил бак с топливом Сварщик устроил пожар, когда варил бак с топливом В Москве задержали лихача, сбившего насмерть двух женщин В Москве задержали лихача, сбившего насмерть двух женщин Бесценная реакция пса на жезл регулировщика Бесценная реакция пса на жезл регулировщика Цискаридзе: "...предлагают девочкам стать любовницами, и мальчикам тоже" Цискаридзе: "...предлагают девочкам стать любовницами, и мальчикам... Постоянный клиент, которому всегда рады Постоянный клиент, которому всегда рады Иностранные знаменитости, которые снялись в советских и российских фильмах Иностранные знаменитости, которые снялись в советских и российских... Агрессора с молотком вмяли в ворота автомобилем Агрессора с молотком вмяли в ворота автомобилем Как понять, кто тебя покусал: 15 укусов которые следует знать Как понять, кто тебя покусал: 15 укусов которые следует знать 1981 год: снимки СССР за десять лет до распада страны 1981 год: снимки СССР за десять лет до распада страны Ретро фотографии Ретро фотографии "Это хулиганство, а не пение!": критик Соседов высказался о песне Манижи на Евровидении "Это хулиганство, а не пение!": критик Соседов высказался о песне... Теперь про Никель Теперь про Никель Нил Бломкамп начал работу над продолжением фильма «District 9» Нил Бломкамп начал работу над продолжением фильма «District 9» Невозможно сдержать улыбку: Убойные переписки фрилансеров с их заказчиками Невозможно сдержать улыбку: Убойные переписки фрилансеров с их...
Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (30 фото)

Автор:
25 марта 2021 18:14
Метки: Юмор   картинки   приколы   
2075
30
Свернуть все комментарии под фото

Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: Юмор   картинки   приколы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
52
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
51  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Слепой Пью 2 часа назад
Комментарий к фото
Это русские оккупанты специально построили! Чтобы честных армян в Магадан самолетами отправлять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
53k
Андрей 6 минут назад
Комментарий к фото
Одинокая женщина желает познакомиться...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Михалыч 11 минут назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Михалыч 12 минут назад
Комментарий к фото
Сволочи, купите коту личный горшок!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Андрей 13 минут назад
Комментарий к фото
минусила баба, которая не поняла
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Cornho Андрей 4 минуты назад
Комментарий к фото
Не факт. Может, мужик. Он-то уж точно снимет свою "сосульку" так, что это будет всем сосулькам сосулька!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60
Артур Котовой 19 минут назад
Комментарий к фото
А еще она играет в видео игры, идеальная женщина! А вообще странно что все так уцепились за Сашку, она по меркам взрослого кино далеко не самая развязная девица, по сравнению с другими, некоторыми личностями она просто ангел!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ден 37 минут назад
Комментарий к фото
В этом мире, никогда не будет веры в бога здравомыслия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Женя 39 минут назад
Комментарий к фото
У всех цыган в округе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
lekha-fil 50 минут назад
Комментарий к фото
Да нет. Это первые серии. Дальше всё почти целомудренно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Андрей lekha-fil 12 минут назад
Комментарий к фото
драгдилеры тоже так поступают: сначала дают попробовать забесплатно и хорошего, потом уже впаривают шмурдяк, когда слезть не можешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Albert GER Час назад
Комментарий к фото
Она нарисована.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Андрей Иванов Час назад
Комментарий к фото
Это передник
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Albert GER Час назад
Комментарий к фото
От картинки услышал зов муэдзина с минарета.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Albert GER Час назад
Комментарий к фото
Напьёшься - будешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
doker Час назад
Комментарий к фото
Доллар печатают и печатают, печатают и печатают... Вот он и растёт.
Рубль решили тоже печатать и печатать... Эффект тот же - доллар растёт.
Рубль скорее жив или скорее мёртв ? Науке это неизвестно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Carex Час назад
Комментарий к фото
До финиша никто не добрался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Carex Час назад
Комментарий к фото
Сопромат явно прогулял.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Carex Час назад
Комментарий к фото
В чем прикол? Или гейфону только тут и место.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Александр Carex Полчаса назад
Комментарий к фото
На смартфоне запушена прога Shazam, распознающая музыку. Так вот, она типа распознала смыв унитаза как песню группы KIDS.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Cornho Carex Минуту назад
Комментарий к фото
Стульчак плохо держится в поднятом положении, приходится подпирать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
doker Час назад
Комментарий к фото
Просто привыкла клеить. И доверяет только...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Shashanna doker Полчаса назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
doker Час назад
Комментарий к фото
Неграм всё же тоже рекомедуется руки мыть. Пусть грязь и не так видно, но...