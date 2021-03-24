Теперь про Никель

В 1751 году шведский химик и минералог Аксель Фредрик Кронстедт(в некоторых источниках Кронштедт) изучая купферникель, первым сделал вывод о присутствии в нём нового "полуметалла". Говоря терминологией того времени это простое вещество, промежуточное по свойствам между металлами и неметаллами. Ему удалось получить зелёный окисел и путём восстановления последнего — новый металл, названный никелем. Это открытие оспаривалось более двадцати лет. Господствовала точка зрения, что Кронстедт получил не новое простое вещество, а неизвестное соединение с серой, какого то металла. Но и здесь не было единой точки зрения. Предполагалось, что это соединение и с кобальтом, и с железом, и с висмутом, и т.д. и т.п.