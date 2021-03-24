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Теперь про Никель

Теперь про Никель (11 фото)

Автор:
24 марта 2021 21:32
Метки: Сплавы   металл   никель   таблица менделеева   
2018
11
Сегодня поговорим о никеле. История его открытия растянулась почти на полвека. Начиная с XVII века рудокопы Саксонии были знакомы с рудой, которая по внешнему виду напоминала руду меди, но при выплавке, меди не давала. Её называли купферникель.
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Метки: Сплавы   металл   никель   таблица менделеева   
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9  комментариев
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38k
parallax 6 часов назад
Ещё из никеля и его сплава с хромом, делают термопары. Важный элемент измерительных цепей температур.
У многих людей никель вызывает контактную аллергию. Поэтом в ювелирных сплавах он запрещён.
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7k
Andrei parallax 6 часов назад
Зато в пищевой нержавейке без него никуда.
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Санек 5 часов назад
Ну как бы CuNi практический каждая пара практикует. Хотя у некоторых действительно бывает аллергия ;).
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Свирепый Бамбр Санек 4 часа назад
Подрочи иди и отпустит.
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Andrei 6 часов назад
Очень интересно, а как проверяли реакцию с теннессином, хватило пары десятков полученных ядер?
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Лучший Друг 7 часов назад
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