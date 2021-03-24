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Сербская модель отказалась компрометировать знаменитого соотечественника

Сербская модель отказалась компрометировать знаменитого соотечественника (5 фото)

Автор:
24 марта 2021 13:09
Сообщество : Истории
Метки: Наталья Шекич   ловушка   непристойное предложение   новак джокович   сербия   спорт   теннис   честная девушка   
782
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Сербская модель Наталья Шекич заявила, что ей предложили крупную сумму за соблазнение выдающегося теннисиста Новака Джоковича. Но чувство национальной гордости заставило девушку отказаться от предложения.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Наталья Шекич   ловушка   непристойное предложение   новак джокович   сербия   спорт   теннис   честная девушка   
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6  комментариев
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Tolik Bagaev 49 минут назад
Так и быть,я готов заменить Новака Джоковича)пусть меня компроментирует девушка не возражаю..жаль она навено тоже откажется..
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Мефодий 8 минут назад
девушка с высокой социальной ответственностью подобна девушке с низкой социальной ответственностью, но с высокой.
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39k
Александр 52 минуты назад
Спорт теперь не только политика но и проституция
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63k
Максим 54 минуты назад
Знаю я этого заказчика.. Вудман зовут) Думал предложит работу.. а он.. негодяй. ДА и что это за деньги.. тьфу.
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118
Hunde Beißer2 Час назад
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8k
costa Час назад
Желтая пресса
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