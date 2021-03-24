По словам Натальи, неназванный собеседник предложил ей в случае успеха мероприятия гонорар в $70 000 и отдых в любой стране мира по ее выбору. "Этот парень позвонил мне и пригласил на разговор, - рассказывает Наталья. - Я познакомилась с ним в Лондоне, я знала, что он серьезный человек. Я знаю его работу, она не связана ни с чем криминальным. Поэтому, когда он предложил обсудить некое дело, я подумала, что речь идет о работе. Но по ходу разговора я все больше понимала, что не буду с этим связываться. Сначала, когда он сказал, что мне надо будет соблазнить Новака, я приняла это за какой-то розыгрыш и спросила, где здесь скрытая камера. Но он ответил, чтобы я не волновалась, что этот разговор останется в секрете, и он обо всем позаботился. Он предложил мне 60 000 евро и путешествие, куда я захочу. Я засмеялась, думая, что это шутка, но он был очень серьезен. Когда я это поняла, я ощутила себя оскорбленной и униженной".