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Сербская модель Наталья Шекич заявила, что ей предложили крупную сумму за соблазнение выдающегося теннисиста Новака Джоковича. Но чувство национальной гордости заставило девушку отказаться от предложения.
Сербская модель Наталья Шекич заявила, что ей предложили выплатить $70 000 и организовать роскошные каникулы в любой стране мира, если она соблазнит 33-летнего теннисиста Новака Джоковича и запишет их свидание на видео. По словам девушки, такое предложение ей сделал знакомый, по словам которого, видео затем будет опубликовано с целью разрушить брак теннисиста, 18 раз побеждавшего в кубках Большого Шлема.
Как утверждает девушка, согласившись встретиться со знакомым и обсудить возможную работу, она и не предполагала, что речь пойдет о столь грязной авантюре. По ее словам, она решилась заговорить о полученном предложении, чтобы предупредить Джоковича и предотвратить дальнейшие попытки скомпрометировать спортсмена и разрушить его семью.
Как утверждает девушка, согласившись встретиться со знакомым и обсудить возможную работу, она и не предполагала, что речь пойдет о столь грязной авантюре. По ее словам, она решилась заговорить о полученном предложении, чтобы предупредить Джоковича и предотвратить дальнейшие попытки скомпрометировать спортсмена и разрушить его семью.
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По словам Натальи, неназванный собеседник предложил ей в случае успеха мероприятия гонорар в $70 000 и отдых в любой стране мира по ее выбору. "Этот парень позвонил мне и пригласил на разговор, - рассказывает Наталья. - Я познакомилась с ним в Лондоне, я знала, что он серьезный человек. Я знаю его работу, она не связана ни с чем криминальным. Поэтому, когда он предложил обсудить некое дело, я подумала, что речь идет о работе. Но по ходу разговора я все больше понимала, что не буду с этим связываться. Сначала, когда он сказал, что мне надо будет соблазнить Новака, я приняла это за какой-то розыгрыш и спросила, где здесь скрытая камера. Но он ответил, чтобы я не волновалась, что этот разговор останется в секрете, и он обо всем позаботился. Он предложил мне 60 000 евро и путешествие, куда я захочу. Я засмеялась, думая, что это шутка, но он был очень серьезен. Когда я это поняла, я ощутила себя оскорбленной и униженной".
"Они всерьез планировали это. Он сказал, что я должна буду завлечь Новака куда-нибудь в уединенное место и там все записать", - говорит Наталья.
Поняв, что предложение делано всерьез, девушка, по ее словам, с негодованием отказалась продолжать беседу и ушла.
Новак Джокович и его жена Елена заключили брак в 2014 году. У них двое детей, 6-летний Стефан и 3-летняя Тара. В 2017 году сплетни о возможной супружеской неверности теннисиста уже всплыли в спортивном мире. Тогда бывший теннисист, а ныне спортивный комментатор Джон Макинрой объяснил плохую спортривную форму Джоковича "проблемами не на корте, а в семье". Однако первая ракетка мира неизменно опровергал все обвинения в супружеской неверности. В прошлом году в разговоре с журналистами он сказал: "Я понимаю, публике интереснее читать о том, что Новак и Елена развелись, чем о том, что Новак и Елена любят друг друга. Но нам это безразлично - мы с Еленой действительно друг друга любим".
Поняв, что предложение делано всерьез, девушка, по ее словам, с негодованием отказалась продолжать беседу и ушла.
Новак Джокович и его жена Елена заключили брак в 2014 году. У них двое детей, 6-летний Стефан и 3-летняя Тара. В 2017 году сплетни о возможной супружеской неверности теннисиста уже всплыли в спортивном мире. Тогда бывший теннисист, а ныне спортивный комментатор Джон Макинрой объяснил плохую спортривную форму Джоковича "проблемами не на корте, а в семье". Однако первая ракетка мира неизменно опровергал все обвинения в супружеской неверности. В прошлом году в разговоре с журналистами он сказал: "Я понимаю, публике интереснее читать о том, что Новак и Елена развелись, чем о том, что Новак и Елена любят друг друга. Но нам это безразлично - мы с Еленой действительно друг друга любим".
По словам Натальи Шекич, первым ее позывом было выплеснуть свой напиток в лицо человеку, сделавшему ей непристойное предложение, но ее остановило то, что встреча проходила в общественном месте. По словам модели, она считает Джоковича гордостью Сербии, " образцовымпослом" страны на международной арене и "великим гражданином" Сербии.
Новак Джокович - первая ракетка мира, обладатель личного рекорда как теннисист, дольше всех продержавшийся на вершине. В его копилке - 18 побед на туринирах Большого Шлема и 36 побед в турнирах АТР Мастерс 1000. Недавно отец Новака, Срджан Джокович, назвал своего сына величайшим теннистстом всех времен. "Он лучший, - заявил Срджан Джокович. - В мире тенниса все держится на нем Он может проиграть, но не потому, что противник был сильнее, а потому, что он сам позволил себя победить".
Новак Джокович - первая ракетка мира, обладатель личного рекорда как теннисист, дольше всех продержавшийся на вершине. В его копилке - 18 побед на туринирах Большого Шлема и 36 побед в турнирах АТР Мастерс 1000. Недавно отец Новака, Срджан Джокович, назвал своего сына величайшим теннистстом всех времен. "Он лучший, - заявил Срджан Джокович. - В мире тенниса все держится на нем Он может проиграть, но не потому, что противник был сильнее, а потому, что он сам позволил себя победить".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Наталья Шекич ловушка непристойное предложение новак джокович сербия спорт теннис честная девушка
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