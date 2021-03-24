ОСТОРОЖНО!!! БОяны присутствуют!!!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Авторский пост
- Нет, глаза вас не обманывают, а вот с реальностью что-то не то
- "Нам с тобой нужно срочно съехаться": нетипичные анкеты с сайтов знакомств
- Позитивные демотиваторы, от которых у вас улучшится настроение
- "Даже для твоих волос": ценники магазина "Соломон" - то, ради чего можно приехать в Кисловодск
- Идинцвиное опламборавоно мелардером и Борщик Мусороз
Понравилось18