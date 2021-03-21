Про паразитов и мифологию

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Уже не первый год по просторам Интернета гуляет занимательнейшая статья про жизненный цикл плоского глиста. Где тот самый глист в течении своей жизни переживает множество интересных событий, меняет "хозяев" как перчатки, успевает манипулировать другими существами.
Статья написана в патетическом стиле и сама по себе читается легко.
Я, пожалуй, выложу данную статью без изменений. А затем опишу, что с ней не так.
Статья написана в патетическом стиле и сама по себе читается легко.
Я, пожалуй, выложу данную статью без изменений. А затем опишу, что с ней не так.
Чем же интересна данная статья, что она стоит целого разбора?
А тем, что данную статью постоянно используют как поборники, таки отрицатели эволюции.
Первые - как иллюстрацию вывертов эволюции.
А вторые - наоборот, как доказательство невозможности появления организма с таким сложным циклом в результате эволюции. Мол, раз существуют такие организмы, с таким жизненным циклом, который не мог появиться в результате эволюции и "поставил перед биологами множество проблем", то и вся теория эволюции - враньё. А жизнь (в том числе и вот этого глиста) создал Бог за 7 дней.
А тем, что данную статью постоянно используют как поборники, таки отрицатели эволюции.
Первые - как иллюстрацию вывертов эволюции.
А вторые - наоборот, как доказательство невозможности появления организма с таким сложным циклом в результате эволюции. Мол, раз существуют такие организмы, с таким жизненным циклом, который не мог появиться в результате эволюции и "поставил перед биологами множество проблем", то и вся теория эволюции - враньё. А жизнь (в том числе и вот этого глиста) создал Бог за 7 дней.
×
Так что - статья, по-моему, стоит того, чтобы попытаться разобраться в ней. А, заодно, в том, что и как может появиться в результате эволюции.
Так что - выкладываю саму статью практически без изменений. Исправил только несколько орфографических ошибок, разделил текст на абзацы и проставил номера напротив наиболее интересных мест, которые стоят обсуждения.
Сразу, для того, чтобы меня не обвинили в нарушении законов, выкладываю и ссылку на оригинальный текст:
https://gleb-324.livejournal.com/22917.html
Так что - выкладываю саму статью практически без изменений. Исправил только несколько орфографических ошибок, разделил текст на абзацы и проставил номера напротив наиболее интересных мест, которые стоят обсуждения.
Сразу, для того, чтобы меня не обвинили в нарушении законов, выкладываю и ссылку на оригинальный текст:
https://gleb-324.livejournal.com/22917.html
Печеночная двуустка
12) У Бернарда Вербера, в его «Энциклопедии относительного и абсолютного знания» есть статья, о Печёночной двуустке, под названием «Зомби». В ней автор красочно описал её жизненный цикл:
Цикл странствий плоского глиста (Fasciola hepatica) 1) представляет собой, без сомнений, одну из самых больших загадок природы. Это существо достойно того, чтобы о нем написали роман.
Как свидетельствует его латинское название, это паразит, проживающий в печени, преимущественно в печени баранов. Плоский глист питается кровью и клетками печени, растет и откладывает яйца. Но личинки из яиц глиста не могут вылупиться в печени барана.
Их ждет целое путешествие. Яйца покидают тело барана вместе с его экскрементами. После периода созревания яйца лопаются, и из них появляются крошечные личинки. Которые будут съедены новым хозяином, улиткой. В теле улитки личинка плоского глиста подрастет и снова выйдет на белый свет со слизью, которую выделяет брюхоногое в дождливую погоду.
И это всего лишь половина пути личинки.
Слизь улитки, похожая на гроздья белых жемчужин, привлекает муравьев, и плоские глисты в этом своеобразном Троянском коне попадают в организм насекомого 2).
Но в социальном зобе мирмесеянца они надолго не задерживаются. Они выходят, протыкая в теле муравья тысячи дырочек и делая его похожим на сито 3). Отверстия плоские глисты замазывают особым затвердевающим клеем, позволяющим насекомому не погибнуть от этой операции. Муравья ни в коем случае нельзя убивать, он необходим плоским глистам для последующего воссоединения с бараном. Так как теперь личинки стали взрослыми глистами, которые должны вернуться в печень барана, замкнув таким образом цикл становления личности. Но как добиться того, чтобы баран, который питается вовсе не насекомыми, съел муравья? Поколения плоских глистов должны были задавать себе этот вопрос 4).
Решение задачи усложнялось еще и тем, что бараны щиплют верхушки травы в часы прохлады, а муравьи покидают гнездо в жаркий полдень и шныряют у подножия этой самой травы. Как собрать их в одном месте и в одно время? Глисты нашли выход, распределившись по всему телу муравья. Десяток паразитов устраивается в тораксе, десяток – в лапках, десяток – в брюшке и один – в голове. С того момента, как этот единственный плоский глист поселяется в мозгу муравья, поведение насекомого меняется 5). Крошечный,примитивный, словно инфузория туфелька 6), а, следовательно, один из самых закомплексованных одноклеточных червячков 7) на свете отныне руководит действиями столь высокоорганизованного существа, как муравей.
В результате вечером, когда все рабочие спят, пораженные глистами муравьи покидают город. Словно сомнамбулы поднимаются они на верхушки травы. И не какой попало травы, а той, которую любят бараны: люцерны и пастушьей сумки. И в оцепенении ждут, пока их съедят. Такова задача глиста, сидящего в мозгу муравья: заставлять своего хозяина каждый вечер покидать муравейник до тех пор, пока его не проглотит баран. Поскольку утром, когда возвращается тепло, муравей, еще не сцапанный овном, снова овладевает собой и своей волей, он не понимает, что ему понадобилось на верхушке травинки. Он быстро спускается вниз, возвращается в гнездо и приступает к своим обычным занятиям 8). До вечера, когда, словно зомби, в которого он и превратился, муравей снова выйдет из дому вместе со своими зараженными глистами товарищами и снова будет ждать гибели.
Этот цикл поставил перед биологами множество проблем 9).
Первый вопрос: как плоский глист,находящийся в мозгу, может видеть то, что находится снаружи, и приказывать муравью выбирать ту или иную траву 10)?
Второй вопрос: глист, руководящий мозгом муравья, умрет, переваренный желудком барана. Почему он приносит себя и одного себя в жертву 11)?
Все происходит так, как будто глисты соглашаются на то, чтобы один из них, и самый лучший, умер для того, чтобы остальные достигли своей цели и завершили цикл.
12) У Бернарда Вербера, в его «Энциклопедии относительного и абсолютного знания» есть статья, о Печёночной двуустке, под названием «Зомби». В ней автор красочно описал её жизненный цикл:
Цикл странствий плоского глиста (Fasciola hepatica) 1) представляет собой, без сомнений, одну из самых больших загадок природы. Это существо достойно того, чтобы о нем написали роман.
Как свидетельствует его латинское название, это паразит, проживающий в печени, преимущественно в печени баранов. Плоский глист питается кровью и клетками печени, растет и откладывает яйца. Но личинки из яиц глиста не могут вылупиться в печени барана.
Их ждет целое путешествие. Яйца покидают тело барана вместе с его экскрементами. После периода созревания яйца лопаются, и из них появляются крошечные личинки. Которые будут съедены новым хозяином, улиткой. В теле улитки личинка плоского глиста подрастет и снова выйдет на белый свет со слизью, которую выделяет брюхоногое в дождливую погоду.
И это всего лишь половина пути личинки.
Слизь улитки, похожая на гроздья белых жемчужин, привлекает муравьев, и плоские глисты в этом своеобразном Троянском коне попадают в организм насекомого 2).
Но в социальном зобе мирмесеянца они надолго не задерживаются. Они выходят, протыкая в теле муравья тысячи дырочек и делая его похожим на сито 3). Отверстия плоские глисты замазывают особым затвердевающим клеем, позволяющим насекомому не погибнуть от этой операции. Муравья ни в коем случае нельзя убивать, он необходим плоским глистам для последующего воссоединения с бараном. Так как теперь личинки стали взрослыми глистами, которые должны вернуться в печень барана, замкнув таким образом цикл становления личности. Но как добиться того, чтобы баран, который питается вовсе не насекомыми, съел муравья? Поколения плоских глистов должны были задавать себе этот вопрос 4).
Решение задачи усложнялось еще и тем, что бараны щиплют верхушки травы в часы прохлады, а муравьи покидают гнездо в жаркий полдень и шныряют у подножия этой самой травы. Как собрать их в одном месте и в одно время? Глисты нашли выход, распределившись по всему телу муравья. Десяток паразитов устраивается в тораксе, десяток – в лапках, десяток – в брюшке и один – в голове. С того момента, как этот единственный плоский глист поселяется в мозгу муравья, поведение насекомого меняется 5). Крошечный,примитивный, словно инфузория туфелька 6), а, следовательно, один из самых закомплексованных одноклеточных червячков 7) на свете отныне руководит действиями столь высокоорганизованного существа, как муравей.
В результате вечером, когда все рабочие спят, пораженные глистами муравьи покидают город. Словно сомнамбулы поднимаются они на верхушки травы. И не какой попало травы, а той, которую любят бараны: люцерны и пастушьей сумки. И в оцепенении ждут, пока их съедят. Такова задача глиста, сидящего в мозгу муравья: заставлять своего хозяина каждый вечер покидать муравейник до тех пор, пока его не проглотит баран. Поскольку утром, когда возвращается тепло, муравей, еще не сцапанный овном, снова овладевает собой и своей волей, он не понимает, что ему понадобилось на верхушке травинки. Он быстро спускается вниз, возвращается в гнездо и приступает к своим обычным занятиям 8). До вечера, когда, словно зомби, в которого он и превратился, муравей снова выйдет из дому вместе со своими зараженными глистами товарищами и снова будет ждать гибели.
Этот цикл поставил перед биологами множество проблем 9).
Первый вопрос: как плоский глист,находящийся в мозгу, может видеть то, что находится снаружи, и приказывать муравью выбирать ту или иную траву 10)?
Второй вопрос: глист, руководящий мозгом муравья, умрет, переваренный желудком барана. Почему он приносит себя и одного себя в жертву 11)?
Все происходит так, как будто глисты соглашаются на то, чтобы один из них, и самый лучший, умер для того, чтобы остальные достигли своей цели и завершили цикл.
Ну, а теперь будем разбираться, что ж здесь наворочено и почему статья не может быть использована ни в качестве наглядного пособия по жизненному циклу плоских червей, ни в качестве какого-либо аргумента в споре. По порядку.
1) плоского глиста (Fasciola hepatica)
Тут явно косяк переводчика. В русской систематике данный глист (он действительно является глистом) называется несколько иначе. Печёночной двуусткой или печёночным сосальщиком. И данный паразит является "модельным животным" на примере которого студенты изучают жизненный цикл паразита с несколькими хозяевами. Я даже спустя десяток лет после окончания университета помню про церкарии, адолескарии, редии, спороцисты, мирацидии и т. д.
И жизненный цикл печёночного сосальщика изучен ОЧЕНЬ хорошо.
Запомним этот факт.
И жизненный цикл печёночного сосальщика изучен ОЧЕНЬ хорошо.
Запомним этот факт.
2) попадают в организм насекомого
Я только что указывал, что жизненный цикл той самой печёночной двуустки изучен очень хорошо. Так вот: в этом жизненном цикле НЕТ муравья! У печёночной двуустки два хозяина: малый проудовик (улитка) и рогатый скот (козы, овцы, коровы).
Причём, авторы статьи-оригинала умудрились выложить ссылку на статью в вики.
Вот эту:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
В которой, вот удивительно, тоже нет муравья в качестве хозяина. Авторы статьи просто кинули ссылку, даже не проверив, что в ней написано.
А жизненный цикл печёночной двуустки выглядит так:
Причём, авторы статьи-оригинала умудрились выложить ссылку на статью в вики.
Вот эту:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
В которой, вот удивительно, тоже нет муравья в качестве хозяина. Авторы статьи просто кинули ссылку, даже не проверив, что в ней написано.
А жизненный цикл печёночной двуустки выглядит так:
И на этом бы обсуждение статьи можно закончить. Уже понятно, какого она уровня достоверности.
Но - продолжим.
Есть ли паразиты, жизненный цикл которых включает в себя в качестве хозяина муравья? Да есть, это тоже двуустка, но не печёночная, а ланцетовидная.
Вот жизненный цикл уже этого паразита больше похож на то, что описывается в статье:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
Ладно, не печёночная, так ланцетовидная двуустка. Ошибся автор. Но - это ещё не всё, нас ещё ждёт множество открытий. Закроем глаза на несоответствие и продолжаем копать дальше.
Но - продолжим.
Есть ли паразиты, жизненный цикл которых включает в себя в качестве хозяина муравья? Да есть, это тоже двуустка, но не печёночная, а ланцетовидная.
Вот жизненный цикл уже этого паразита больше похож на то, что описывается в статье:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
Ладно, не печёночная, так ланцетовидная двуустка. Ошибся автор. Но - это ещё не всё, нас ещё ждёт множество открытий. Закроем глаза на несоответствие и продолжаем копать дальше.
3) Они выходят, протыкая в теле муравья тысячи дырочек и делая его похожим на сито
Куда они выходят-то? Из муравья? Но, потом же, по тексту будет ясно, что никуда из муравья они не девались и продолжают в нём находиться. Возможно, это опять неправильный перевод.
Возможно, правильнее будет не "выходят", а просто перемещаются по телу муравья, меняют место дислокации?
Возможно, правильнее будет не "выходят", а просто перемещаются по телу муравья, меняют место дислокации?
4) Поколения плоских глистов должны были задавать себе этот вопрос
Поколения плоских глистов не задают себе никаких вопросов. Нечем, мозгов нет. Такой "вопрос от поколений глистов" это, конечно, художественный приём. Но - и он требует пояснений.
Глист (как и любое живое существо) эволюционирует, "изобретает" методы проникновения в тела хозяина не потому что чего-то там хочет.
Он просто живёт. Это естественный отбор "давит" на него извне.
Не сдох, получилось передать свои гены в ряду поколений - значит, выиграл. Значит, гены твои были удачней, чем у 999 тысяч твоих сородичей. И уже среди твоих детей выживут только самые приспособленные.
Глист (как и любое живое существо) эволюционирует, "изобретает" методы проникновения в тела хозяина не потому что чего-то там хочет.
Он просто живёт. Это естественный отбор "давит" на него извне.
Не сдох, получилось передать свои гены в ряду поколений - значит, выиграл. Значит, гены твои были удачней, чем у 999 тысяч твоих сородичей. И уже среди твоих детей выживут только самые приспособленные.
5) плоский глист поселяется в мозгу муравья, поведение насекомого меняется
У муравья нет мозга в нашем понимании. У муравьёв есть ганглии, скопления нервных клеток. Называть это мозгом очень и очень оптимистично. Хотя - частенько называют, да.
И эти самые ганглии, составляющие центральную нервную систему муравья, расположены не в одном месте, а распределены по телу муравья (в том числе, и в голове не один "мозг", а несколько ганглиев).
Это не придирка к автору. Мозг так мозг.
Тут другое важно. Нарисованная автором картинка вызывает у читателя такое ощущение, что паразит просто захватывает "мозг" бедного насекомого и сам начинает отдавать приказы телу муравья, что ему делать. На самом деле, механизм такой манипуляции гораздо проще. Паразит может корректировать поведение животного-хозяина, в основном, химически.
Просто выделяя вещества, которые оказывают то или иное влияние на поведение. А уж дальше одурманенное животное само сделает то, что нужно паразиту.
И такое влияние оказывают паразиты не только на безмозглых муравьёв.
Можно вспомнить ту же токсоплазму, которая меняет поведение крыс и мышей так, что они просто перестают бояться котов.
Предполагается, что токсоплазма просто вырабатывает большое количество предшественника дофамина, что меняет поведение грызуна, позволяет коту того поймать и заразиться.
И эти самые ганглии, составляющие центральную нервную систему муравья, расположены не в одном месте, а распределены по телу муравья (в том числе, и в голове не один "мозг", а несколько ганглиев).
Это не придирка к автору. Мозг так мозг.
Тут другое важно. Нарисованная автором картинка вызывает у читателя такое ощущение, что паразит просто захватывает "мозг" бедного насекомого и сам начинает отдавать приказы телу муравья, что ему делать. На самом деле, механизм такой манипуляции гораздо проще. Паразит может корректировать поведение животного-хозяина, в основном, химически.
Просто выделяя вещества, которые оказывают то или иное влияние на поведение. А уж дальше одурманенное животное само сделает то, что нужно паразиту.
И такое влияние оказывают паразиты не только на безмозглых муравьёв.
Можно вспомнить ту же токсоплазму, которая меняет поведение крыс и мышей так, что они просто перестают бояться котов.
Предполагается, что токсоплазма просто вырабатывает большое количество предшественника дофамина, что меняет поведение грызуна, позволяет коту того поймать и заразиться.
6) Крошечный,примитивный, словно инфузория туфелька
Инфузория-туфелька и глист...
При всей примитивности плоских червей и всей действительно сложно устроенной инфузории, сравнивать их в принципе неправильно!
Любой самый примитивный червяк будет устроен на порядки раз сложнее, чем самая продвинутая инфузория. Просто потому что червяк - многоклеточное животное, а инфузория - одноклеточный протист!
Сорганизовать сотни и тысячи клеток в единую работающую систему, специализировать каждую клетку - это совершенно не то же самое, чем сложно устроить одну клетку.
Так что - между "примитивным червяком" и инфузорией такая же эволюционная пропасть, как между этим же самым червяком и человеком.
При всей примитивности плоских червей и всей действительно сложно устроенной инфузории, сравнивать их в принципе неправильно!
Любой самый примитивный червяк будет устроен на порядки раз сложнее, чем самая продвинутая инфузория. Просто потому что червяк - многоклеточное животное, а инфузория - одноклеточный протист!
Сорганизовать сотни и тысячи клеток в единую работающую систему, специализировать каждую клетку - это совершенно не то же самое, чем сложно устроить одну клетку.
Так что - между "примитивным червяком" и инфузорией такая же эволюционная пропасть, как между этим же самым червяком и человеком.
7) самых закомплексованных одноклеточных червячков
Одноклеточных червячков?!
Черви - это многоклеточные животные, по определению! На всех стадиях развития (кроме зародышевой клетки, впрочем, как и остальные животные и растения).
Мне тут один уникум доказывал, что черви могут быть одноклеточными на стадии спороцисты, ссылаясь на статью про споровиков и их спороцисты.
Споровики, да, одноклеточные животные. И спороцисты их, соответственно, одноклеточные.
Но споровики никакого отношения к червям не имеют.
Ниже показана схема строения спороцисты (правильно они называются материнскими спороцистами) у червей.
Черви - это многоклеточные животные, по определению! На всех стадиях развития (кроме зародышевой клетки, впрочем, как и остальные животные и растения).
Мне тут один уникум доказывал, что черви могут быть одноклеточными на стадии спороцисты, ссылаясь на статью про споровиков и их спороцисты.
Споровики, да, одноклеточные животные. И спороцисты их, соответственно, одноклеточные.
Но споровики никакого отношения к червям не имеют.
Ниже показана схема строения спороцисты (правильно они называются материнскими спороцистами) у червей.
8) возвращается в гнездо и приступает к своим обычным занятиям
Я пытался найти такую информацию о том, что муравей, который под влиянием своего паразита залез на вершину травинки, потом "просыпается" и ползёт по своим делам, а ночью опять превращается в зомби.
Не нашёл. Я просто о таком не слышал. Поиск выдаёт информацию только о том, что инфицированный муравей заползает на травинку, листик или ягоду повыше и прикрепляется к верхушке. Где его и съедает окончательный хозяин.
Тем более странно, что они делают это именно ночью, а утром опять возвращаются к своим делам. Ибо могут пастись травоядные в любое время суток, но, в основном, утром и вечером. Днём жарко. Ночью плохо видно что ты ешь.
Так что - ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию я не могу. Но, она мне кажется более чем странной и нелогичной.
Не нашёл. Я просто о таком не слышал. Поиск выдаёт информацию только о том, что инфицированный муравей заползает на травинку, листик или ягоду повыше и прикрепляется к верхушке. Где его и съедает окончательный хозяин.
Тем более странно, что они делают это именно ночью, а утром опять возвращаются к своим делам. Ибо могут пастись травоядные в любое время суток, но, в основном, утром и вечером. Днём жарко. Ночью плохо видно что ты ешь.
Так что - ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию я не могу. Но, она мне кажется более чем странной и нелогичной.
9) цикл поставил перед биологами множество проблем
Этот цикл не поставил перед биологами множества неразрешимых проблем, так как этот цикл можно полностью объяснить, обладая современными знаниями в биологии.
Ничего тут загадочного нет.
Могут быть вопросы по каким-то отдельным биохимическим механизмам. Но - это частности.
В целом, всё можно описать несколькими предложениями.
Зачем глисту такой сложный жизненный цикл со сменой хозяев?
Ответ: Да потому что развитие с промежуточными стадиями требует разных условий на каждой из стадий. Поэтому и меняют хозяев.
Плюс: этим самым они расширяют свою кормовую базу. Что при кажущейся уязвимости (нужно зависеть от двух а то и трёх хозяев) создаёт паразиту и преимущество. Если он найдёт хозяина - то не останется голодным.
А то, что большинство паразитов погибнут, так и не найдя очередного хозяина - это тоже не беда. Их производится с огромным запасом, чтобы не обращать внимание на гибель большинства.
Как паразит смог доэволюционировать до такой степени, что может заражать нескольких хозяев, да ещё и имеет такой сложный цикл?
Ответ: путём постепенной эволюции.
Далёкий предок червяка-паразита имел всего лишь одного хозяина и гораздо более простой жизненный цикл. Например, овцу. С экскрементами животных множество яиц паразита попадало в окружающую среду. Где их ели, например, улитки. Миллиарды миллиардов неприспособленных особей гибли в чужеродной среде. Но, те, которые имели мутации, позволяющие хоть как-то существовать в организме улитки, имели лишний шанс дать потомство. Соответственно, именно они и размножались лучше.
По сути, достаточно всего лишь ОДНОЙ особи с мутацией, которая позволит ей не сдохнуть в организме улитки - и она уже даст потомство из более успешных особей, которые со временем выделятся в новый вид. И в каждом новом поколении будут находиться особи, которые всё лучше и лучше будут приспособлены под такой способ жизни. Именно они статистически чаще будут давать потомство. В котором будут находиться и ещё более успешные особи... и т. д.
Соответственно новым условиям и будет меняться жизненный цикл данного паразита. В который вышеописанным способом может быть включён ещё и третий хозяин.
Ничего тут загадочного нет.
Могут быть вопросы по каким-то отдельным биохимическим механизмам. Но - это частности.
В целом, всё можно описать несколькими предложениями.
Зачем глисту такой сложный жизненный цикл со сменой хозяев?
Ответ: Да потому что развитие с промежуточными стадиями требует разных условий на каждой из стадий. Поэтому и меняют хозяев.
Плюс: этим самым они расширяют свою кормовую базу. Что при кажущейся уязвимости (нужно зависеть от двух а то и трёх хозяев) создаёт паразиту и преимущество. Если он найдёт хозяина - то не останется голодным.
А то, что большинство паразитов погибнут, так и не найдя очередного хозяина - это тоже не беда. Их производится с огромным запасом, чтобы не обращать внимание на гибель большинства.
Как паразит смог доэволюционировать до такой степени, что может заражать нескольких хозяев, да ещё и имеет такой сложный цикл?
Ответ: путём постепенной эволюции.
Далёкий предок червяка-паразита имел всего лишь одного хозяина и гораздо более простой жизненный цикл. Например, овцу. С экскрементами животных множество яиц паразита попадало в окружающую среду. Где их ели, например, улитки. Миллиарды миллиардов неприспособленных особей гибли в чужеродной среде. Но, те, которые имели мутации, позволяющие хоть как-то существовать в организме улитки, имели лишний шанс дать потомство. Соответственно, именно они и размножались лучше.
По сути, достаточно всего лишь ОДНОЙ особи с мутацией, которая позволит ей не сдохнуть в организме улитки - и она уже даст потомство из более успешных особей, которые со временем выделятся в новый вид. И в каждом новом поколении будут находиться особи, которые всё лучше и лучше будут приспособлены под такой способ жизни. Именно они статистически чаще будут давать потомство. В котором будут находиться и ещё более успешные особи... и т. д.
Соответственно новым условиям и будет меняться жизненный цикл данного паразита. В который вышеописанным способом может быть включён ещё и третий хозяин.
10) как плоский глист ... может видеть то, что находится снаружи и приказывать муравью выбирать трав
Никак. Потому что он ничего не видит и приказать выбрать определённую траву не может. Ему и не надо. Муравей сам, под влиянием химии, выделяемой паразитом, залезет на любую травинку рядом с муравейником.
Почему статистически может оказаться так, что эта трава именно та, которую любит есть овца?
Да потому что для завершения жизненного цикла многих поколений паразитов нужно обязательное выполнение нескольких условий. Нужен муравейник, нужны улитки и нужно, чтобы овцы паслись рядом.
Зачем овцы будут пастись рядом с муравейником, если трава возле него будет невкусной?
Правильно, незачем, они пойдут в другое место и жизненный цикл паразита прервётся.
Почему статистически может оказаться так, что эта трава именно та, которую любит есть овца?
Да потому что для завершения жизненного цикла многих поколений паразитов нужно обязательное выполнение нескольких условий. Нужен муравейник, нужны улитки и нужно, чтобы овцы паслись рядом.
Зачем овцы будут пастись рядом с муравейником, если трава возле него будет невкусной?
Правильно, незачем, они пойдут в другое место и жизненный цикл паразита прервётся.
11) глист, руководящий мозгом муравья, умрет... Почему он приносит себя и одного себя в жертву ?
Что значит, приносит себя в жертву? Осознанно, что ли? Как-раз для биологов нет загадок, почему кто-то там себя приносит в жертву.
Потому что если кто-то не принёс себя в жертву, то он погиб, не замкнув жизненный цикл и не дав потомства.
По сути, та же спороциста - это одна из стадий развития паразита, когда личинка сама по себе отбрасывает ненужные органы и становится просто мешком, в котором развиваются новые паразиты. То есть - сама себя она тоже приносит в жертву, давая жизнь новым организмам.
А насекомые, которые своим телом кормят вылупившихся своих же детишек?
А те же рабочие муравьи, пчёлы, термиты, которые не оставят потомство, не передадут именно СВОИ гены в ряду поколений, но делают так, чтобы гены "семьи" не исчезли и продолжились в ряду поколений?
Даже среди млекопитающих есть такие виды, которые сами не производят потомство, не передают именно свои гены, но помогают остальным воспитывать потомство. Те же суррикаты, голые землекопы.
К чему эта патетика, к чему вопросы, на которые есть ответы?
Потому что если кто-то не принёс себя в жертву, то он погиб, не замкнув жизненный цикл и не дав потомства.
По сути, та же спороциста - это одна из стадий развития паразита, когда личинка сама по себе отбрасывает ненужные органы и становится просто мешком, в котором развиваются новые паразиты. То есть - сама себя она тоже приносит в жертву, давая жизнь новым организмам.
А насекомые, которые своим телом кормят вылупившихся своих же детишек?
А те же рабочие муравьи, пчёлы, термиты, которые не оставят потомство, не передадут именно СВОИ гены в ряду поколений, но делают так, чтобы гены "семьи" не исчезли и продолжились в ряду поколений?
Даже среди млекопитающих есть такие виды, которые сами не производят потомство, не передают именно свои гены, но помогают остальным воспитывать потомство. Те же суррикаты, голые землекопы.
К чему эта патетика, к чему вопросы, на которые есть ответы?
12) У Бернарда Вербера, в его «Энциклопедии относительного и абсолютного знания» есть статья
Ну, и наконец, кто написал сей шедевр, перепутав паразитов, написав кучу бредовых фактов и сравнений?
Знакомьтесь: Бернар Вербер.
Который написал кучу книг, в том числе и "научную" Энциклопедию относительного и абсолютного знания.
В которой просто выложил сборную солянку из статей, которые описывают реально научные факты, а также кучу псевдонаучной и ненаучной фигни.
Даже в научные (казалось бы) статьи втиснута куча искажений и отсебятины.
Чему пример данная разобранная статья.
Книга является бестселлером, продаётся огромными тиражами, получает кучу хвалебных отзывов.
Это даже не научно-популярная книжка, за которую её пытаются выдать. Это просто научная фантастика.
Знакомьтесь: Бернар Вербер.
Который написал кучу книг, в том числе и "научную" Энциклопедию относительного и абсолютного знания.
В которой просто выложил сборную солянку из статей, которые описывают реально научные факты, а также кучу псевдонаучной и ненаучной фигни.
Даже в научные (казалось бы) статьи втиснута куча искажений и отсебятины.
Чему пример данная разобранная статья.
Книга является бестселлером, продаётся огромными тиражами, получает кучу хвалебных отзывов.
Это даже не научно-популярная книжка, за которую её пытаются выдать. Это просто научная фантастика.
Авторский пост
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Метки: миф или правда паразиты природа эволюция
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Споровики - не животные. Это такие же протисты, ка и инфузории.
как паразиты уничтожают планету)