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Про паразитов и мифологию

Про паразитов и мифологию (9 фото)

Автор:
21 марта 2021 16:41
Метки: миф или правда   паразиты   природа   эволюция   
1131
9
Уже не первый год по просторам Интернета гуляет занимательнейшая статья про жизненный цикл плоского глиста. Где тот самый глист в течении своей жизни переживает множество интересных событий, меняет "хозяев" как перчатки, успевает манипулировать другими существами.
Статья написана в патетическом стиле и сама по себе читается легко.
Я, пожалуй, выложу данную статью без изменений. А затем опишу, что с ней не так.
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Метки: миф или правда   паразиты   природа   эволюция   
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5  комментариев
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30k
Минчанин Автор поста 4 часа назад
В статье я указал, что споровики - животные. Заметил эту ошибку только после того, как отправил статью.
Споровики - не животные. Это такие же протисты, ка и инфузории.
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Лучший Друг 3 часа назад
спасибо, интересно
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3k
Allmaster 3 часа назад
Плюсану за старания. Но нихрена не понял))
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1k
emporio_ss 4 часа назад
Для тех кому не даёт покоя информация про многоклеточных глистов....
как паразиты уничтожают планету)
Ссылка coub.com
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29k
KiploksAKS 5 часов назад
НЕнаучная фантастика, в духе Юрия Дмитрича Петухова.
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