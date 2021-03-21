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Двойники: современные знаменитости и старые картины

Двойники: современные знаменитости и старые картины (7 фото)

Автор:
21 марта 2021 15:47
Метки: двойники   живопись   звезды   интересно   искусство   картина   совпадение   сходство   
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7

Иногда смотришь картины старых мастеров и приходишь к выводу - или путешествия во времени все же будут существовать, или внешность людей постоянно повторяется. Иначе как объяснить те сходства старых портретов и современных знаменитостей?)

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Метки: двойники   живопись   звезды   интересно   искусство   картина   совпадение   сходство   
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Дмитр Стар 6 часов назад
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Maks Es 3 часа назад
Меня терзают смутные сомнения... Шо это ИИ обработал на компе...
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picturebymaslo
Пишу про искусство, веду телеграм-канал Картина маслом
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