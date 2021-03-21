Двойники: современные знаменитости и старые картины

Идем дальше, Жириновский. Иероним Босх явно предчувствовал, что подобный персонаж появится на видном месте и поместил его в толпу, которая сопровождает Христа на картине «Несение креста». Не хватает только Соловьева или молодых парней рядом. А вот другой голландец, Барент Фабрициус, не поднимал высоких тем и просто любил писать свои автопортреты. Хотя картина называется «Автопортрет в большой шляпе», сегодня ее точно можно назвать в честь Майкла Джексона. И совсем не зазорно, совпадение удивительное.