Двойники: современные знаменитости и старые картины

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Иногда смотришь картины старых мастеров и приходишь к выводу - или путешествия во времени все же будут существовать, или внешность людей постоянно повторяется. Иначе как объяснить те сходства старых портретов и современных знаменитостей?)
Слева: Бартоломей Стробель - "Портрет Иоганна Вогта", 1628. Справа: Роберт Де Ниро
Начнем с одного из моих любимейших актеров – Роберта Де Ниро. Я глазам не поверил, когда увидел портрет от Бартоломея Стробеля (изобразил Иоганна Вогта). У известного актера и польского помещика идеальное сходство до родинки! Говорят, когда художник попросил заплатить за портрет, Вогт ответил «Are you talking to me?» Но может это и неправда.
Слева: Иероним Босх - "Несение креста", фрагмент, 1510-е. Справа: Владимир Жириновский
Идем дальше, Жириновский. Иероним Босх явно предчувствовал, что подобный персонаж появится на видном месте и поместил его в толпу, которая сопровождает Христа на картине «Несение креста». Не хватает только Соловьева или молодых парней рядом. А вот другой голландец, Барент Фабрициус, не поднимал высоких тем и просто любил писать свои автопортреты. Хотя картина называется «Автопортрет в большой шляпе», сегодня ее точно можно назвать в честь Майкла Джексона. И совсем не зазорно, совпадение удивительное.
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Слева: Барент Фабрициус - "Автопортрет в большой шляпе", 1650. Справа: Майкл Джексон
Диего Веласкес явно был бы большим фанатом Игры престолов. Не зря же он написал портрет Себастьяна де Морра, который так сильно напоминает Тириона из сериала. Шут-профи развлекал испанского короля, был крайне острым на язык и имел очень много поклонниц (если вы понимаете, о чем я). Остроумный плейбой-карлик, чем не Тирион?
Слева: Диего Веласкес - "Себастьян де Морра", 1644. Справа: Питер Динклейдж в роли Тириона Ланнистера
И снова Веласкес в деле. Себастьян де Морра (для своих Эль Примо) служил при дворе испанского короля Филиппа IV, портрет которого также изобразил Веласкес. Маленький нюанс - он как две капли воды поход на Марка Цукерберга! Но этих двоих объединяет только похожая внешность. Цукерберг с нуля выстроил свою интернет-королевство, изменил мир и заработал гору американских рублей. Филипп же промотал состояние целой страны (Испания чуть не стала при нем банкротом), а заодно растерял все могущество великой европейской державы. Одно лицо, на такие разные судьбы.
Слева: Диего Веласкес - "Портрет Филипа IV", 1623. Справа: Марк Цукерберг
Следующий в нашей очереди почетный житель Мордовии, Удмуртии и Чечни. Как вы уже догадались, речь пойдет про Жерара Депардье. На безымянном портрете пьет пиво прообраз знаменитого француза. Интересно, о чем он призадумался? Может о сложной судьбе новых родных республик?)
Слева: Ян Стен - "Мужчина с пивной кружкой" (19 век). Справа: Жерар Депардье
Будем честны, интернет не особо фанатеет по Депардье. Куда сильнее он любит Киану Ривза, этого скромнягу и симпатягу в кожаной куртке. Зная про удивительную способность актера не стареть на протяжении десятилетий, невольно задумаешься - может на картине Пармиджанино «Портрет мужчины» это он и есть?
Слева: Пармиджанино - "Портрет мужчины" (1530 г.). Справа: Киану Ривз
Это, конечно же, не все совпадения, только самые яркие. Может вспомните еще кого-то? Кидайте в комментарии)
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