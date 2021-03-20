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Пестрая фотоподборка девушек в лосинах
Авторский пост
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правильно будет не "девушки в лосинах", а "жопы в лосинах".
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А за 3-ю тебя ваще посадють!