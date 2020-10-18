Мисс шпагат 2020, или как красиво присесть в необычном месте

Героини данной подборки обладают феноменальной растяжкой, которую он демонстрируют общественности на своих страницах в социальной сети Instagram. А какие они места для этого выбирают... любо-дорого смотреть!
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