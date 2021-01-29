Как научиться крутить обруч

Обруч – отличный тренажер для домашних тренировок. Он дешевый, компактный, прост в использовании. Его часто рекомендуют врачи, так как крутить обруч полезно не только для фигуры, но и для укрепления позвоночника, сердечнососудистой системы и общего укрепления организма. Никогда не поздно научиться крутить обруч, ведь это очень просто.
Польза тренировок
Популярность обруча и хулахупа основана на их пользе для организма. Чаще всего с ними занимаются дамы, которые желают похудеть или уменьшить талию. Но, добившись результата, они не останавливаются, потому что замечают дополнительные плюсы:
- обруч не занимает много места в квартире, и его можно легко хранить за шкафов или повесить на стене;
- требуется всего 30-40 минут в день, чтобы поддерживать фигуру;
- во время тренировки можно смотреть фильм, слушать музыку или аудиокнигу;
- во время занятий укрепляются мышцы спины, бедер и ягодиц, живота и боков на талии;
- улучшается общее физическое состояние;
- улучшается кровообращение, лучше работает сердце;
- улучшается работа ЖКТ.
Первые результаты можно заметить уже через неделю тренировок, а потом ваше самочувствие и внешний вид будут улучшаться каждый день.
Противопоказания
Запрещено крутить обруч во время беременности, кормления грудью и в критические дни. При гинекологических заболеваниях (ретрофлексия миома матки) или воспалении почек, печени, мочевого пузыря, тоже нужно воздержаться от тренировок.
Если были травмы позвоночника или заболевания, связанные с ним, тренировки тоже под запретом. Стоит проконсультироваться с лечащим врачом, и только он сможет сказать, возможно ли конкретно в вашем случае получать такие нагрузки.
Как выбрать подходящий обруч
Первый попавшийся брать не стоит, ведь если выбрать не правильный, вам будет неудобно заниматься. Особенно это важно, если вы только планируете научиться крутить обруч – тренажер должен вам подходить, чтобы можно было комфортно выполнять упражнения.
При выборе нужно обращать внимание на два главных показателя:
- вес;
- диаметр.
Новичкам рекомендуется выбирать легкий снаряд – не более 1,5 кг. Продвинутые спортсмены могут взять более тяжелый обруч – 2-2,5 кг. Так вы сможете увеличить нагрузка, а значит и результаты от тренировок будут заметней.
Подходящий диаметр зависит от вашего роста. Возьмите обруч и поставьте на землю. Его верхняя часть должна находиться на уровне вашего бедра (тазовой кости). Такой диаметр считается идеальным.
Как правильно крутить обруч
Перед началом тренировки вам нужно подобрать подходящую одежду. Понадобится облегающие штаны и майки, которые не будут мешать вращению. Но и голое тело в области талии (к примеру, топик) не подойдет – могут остаться синяки и ссадины.
Помимо этого следует соблюдать определенные правила:
- Всегда начинайте крутить обруч на талии. Даже если вы хотите потом перейти на бедра, начните с талии и постепенно опустите обруч ниже.
- В первое время ограничивайте тренировку 15-20 минут. Когда такая нагрузка будет вам под силу, увеличивайте до 30-40 минут. Больше не стоит.
- Повяжите плотную ткань в районе талии и поясницы, чтобы постепенно привыкать к давлению на кожу и позвонки. В первое время может быть дискомфортно, а когда привыкните, уберите дополнительную прослойку.
- Не сутультесь во время тренировки – очень важно прямо держать спину.
- Ешьте как минимум за полтора часа до тренировки. После нее тоже выдержите паузу в час и не принимайте пищу.
- Равномерно крутите обруч в одну и в другую сторону.
- Вращение выполняйте за счет живота и бедер, не используя грудной отдел.
- Всегда выполняйте разминку, прежде чем крутить обруч: наклоны в стороны, приседания, растяжка.
Тренировку нужно проводить в свободном помещении. Удостоверьтесь, что полный оборот обруча вокруг вашей талии не заденет никакие предметы и людей. Только после этого можно переходить к занятиям.
Продолжительность тренировок
Новичкам нужно заниматься буквально по 2-5 минуты. Не гонитесь за продолжительностью занятий, в первую очередь обращайте внимание на верное выполнение движений.
После освоения навыка вращения обруча, начинайте повышать время тренировок. Каждый день добавляйте по 60 секунд.
Остановитесь, когда дойдете до 30-40 минут в сутки. Время можно разбить на два подхода (утром и вечером) по 15-20 минут. Подходит для тех, кто физически не справляется с такими нагрузками или не может выделить в своем графике столько времени.
Как научиться крутить обруч
Переходим непосредственно к обучению. Сейчас самое главное – избавиться от страхов. Лишнее напряжение помешает тренировке.
Убедитесь, что:
- Вы не сможете ничего сбить, когда раскрутите обруч.
- Обруч весит не более 1,5 кг (для начинающих).
- У вас плотная, но облегающая одежда, прикрывающая талию и поясницу.
- Вам не противопоказаны занятия с обручем.
В таких условиях нет никаких рисков и опасности. Будьте готовы, что обруч в первое время будет падать – это нормально. Просто поднимите и продолжайте заниматься.
Базовая техника
Сначала нужно научиться вращать обруч вокруг талии.
- Исходное положение: спина прямая, ноги вместе, чуть согнуты, край обруча прижат к пояснице на уровне талии (держите его двумя руками примерно на положении 2 и 10 часов).
- Разверните корпус в бок, и с силой раскрутите обруч в противоположную сторону. Сразу разожмите ладони. После этого руки лучше приподнять, чтобы они не мешали движению обруча. Расставьте их в стороны, чтобы ловить падающий обруч. Научившись крутить без падений, можно сцепить их в замок над головой или согнуть на уровне груди.
- Выполняйте круговые движения животом – старайтесь начертить им круг. Грудь и таз при этом не должны двигаться.
- Вам нужно войти в один ритм с обручем, чтобы вы двигались в такт. Каждый раз, когда он касается вашего живота, толкайте его вперед – так вы будете поддерживать обруч в движении.
- В первое время тренируйтесь напротив зеркала, чтобы замечать ошибки и контролировать положение тела.
Выберите один темп тренировки и придерживайтесь его. Не крутите слишком медленно – так больше шансов, что обруч упадет. Но и не спешите – можно быстро выдохнуться.
Как крутить обруч на бедрах
Только научившись вращать обруч на талии, можно перейти к более сложному виду кручения. Потому что это основы, без которых двигаться дальше невозможно.
Если есть желание, учимся дальше.
Изначальное положение такое же, как и в предыдущем обучении. Вам нужно начать крутить обруч на талии. Поймав ритм, нужно немного сместить круг вниз, чтобы он сполз на уровень бедер.
Во время каждого оборота обруча выталкивайте бедра вперед. При этом согните и выпрямите переднюю ногу, перенося центр тяжести на нее. Такие же круговые движения, только не животом, а бедрами.
Разбор распространенных ошибок
Понять, что вы что-то делаете неправильно, довольно просто. В этом случае обруч будет падать на пол или опускаться вниз.
Чаще всего проблема кроется в выборе обруча – он вам не подходит. Если ваши движения верны, а падения не прекращаются, попробуйте выбрать инвентарь большего диаметра.
Пробуйте снова и снова, пока что не найдете нужную точку, с которой вы сможете толкать обруч для его уверенного движения вокруг вашей талии.
Как сделать, чтобы обруч не падал
Иногда, несмотря на все усилия крутящего, обруч начинает падать ниже талии. Вам нужно научиться справляться с этой ситуацией без остановки вращения.
- Согните колени под обручем, сопровождайте это быстрым движением бедер, чтобы усилить вращение обруча и вернуть его на уровень талии. Нужно повернуть плечи назад, когда будете сгибать колени, чтобы не допустить окончательного падения обруча.
- Энергично двигайте телом в том направлении, в котором крутится обруч. Активно толкайте его бедрами.
Главный секрет возвращения обруча в исходное положение кроется в толчках и быстром вращении тела. Скорость должна быть выше, чем при обычном кручении обруча. Он словно «взлетит» вверх по вашему телу от прилагаемых усилий.
Как избежать смещения обруча
Часто встречаются ситуации, когда обруч отвисает в одну сторону. Связано это с тем, что вы опираетесь на одну ногу больше, чем на другую. Или толкаете обруч бедрами сильнее в одну сторону.
Для выравнивания движения обруча нужно удерживать осанку ровной, а ноги прямыми. Ступни должны стоять на одном уровне.
Упражнения с обручем
Выучив все базовые движения, можно переходить к выполнению некоторых упражнений. Можно, конечно, просто 30-40 минут рутинно крутить обруч, но можно добавить больше движений и дополнительную нагрузку.
По желанию вы можете выполнить следующий комплекс упражнений:
- Разминка: вращайте обруч сначала по часовой стрелке, потом против. В каждую сторону по 2-3 минуты.
- Расставьте ноги на ширине плеч. Спина прямая. Обруч вращайте на бедрах, двигаясь вправо-влево.
- Сделайте 5 оборотов обруча в одну сторону, потом остановитесь и еще 5 в другую. Повторите 10-20 раз.
- Вращайте обруч комфортным для вас способом. Начните медленно приседать настолько, насколько сможете опуститься, не прекращая вращения. Медленно поднимитесь. Со временем старайтесь присесть как можно ниже.
- Начните крутить обруч на талии, потом медленно спустите его на уровень бедер, а после возвратите на прежний уровень. Сначала 10 вращений в одну сторону, потом в другую.
- Раскручивайте обруч, стоя на носочках, и приподняв руки над головой. Ладони соедините. Выполняйте 10 минут.
Не забывайте в начале и конце тренировки делать разминку и растяжку.
Все могут научиться крутить обруч, как малые дети, так и взрослые. Здесь не нужны никакие таланты или годы тренировок. Достаточно просторного помещения и недорогого обруча.
Источник:
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