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Как научиться крутить обруч

Как научиться крутить обруч (11 фото + 1 гиф)

Автор:
29 января 2021 09:39
Сообщество : Спорт
Метки: девушки   обруч   спорт   тренировка   фото   хулахуп   
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Обруч – отличный тренажер для домашних тренировок. Он дешевый, компактный, прост в использовании. Его часто рекомендуют врачи, так как крутить обруч полезно не только для фигуры, но и для укрепления позвоночника, сердечнососудистой системы и общего укрепления организма. Никогда не поздно научиться крутить обруч, ведь это очень просто.

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Метки: девушки   обруч   спорт   тренировка   фото   хулахуп   
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Cornho Полчаса назад
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48k
alertol 37 минут назад
а есть уроки как не писать тупой набор букв ???
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IsTOPnik

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