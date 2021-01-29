Как научиться крутить обруч

Как крутить обруч на бедрах

Только научившись вращать обруч на талии, можно перейти к более сложному виду кручения. Потому что это основы, без которых двигаться дальше невозможно.

Если есть желание, учимся дальше.

Изначальное положение такое же, как и в предыдущем обучении. Вам нужно начать крутить обруч на талии. Поймав ритм, нужно немного сместить круг вниз, чтобы он сполз на уровень бедер.

Во время каждого оборота обруча выталкивайте бедра вперед. При этом согните и выпрямите переднюю ногу, перенося центр тяжести на нее. Такие же круговые движения, только не животом, а бедрами.

Разбор распространенных ошибок

Понять, что вы что-то делаете неправильно, довольно просто. В этом случае обруч будет падать на пол или опускаться вниз.

Чаще всего проблема кроется в выборе обруча – он вам не подходит. Если ваши движения верны, а падения не прекращаются, попробуйте выбрать инвентарь большего диаметра.