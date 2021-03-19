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О том, как отплатить бывшей, не нарушая уголовный кодекс

О том, как отплатить бывшей, не нарушая уголовный кодекс (2 фото)

Автор:
19 марта 2021 18:28
Метки: не нарушая   отплатить бывшей   уголовный кодекс   
1723
2
Считается, что мстить бывшей – не мужское дело. Даже если та оказалась совсем стервой, а мужик – полным оленем. Чем, собственно, некоторые ловко пользуются.
Но… «Закон бумеранга» тоже существует. И действует порой очень жёстко.
Это старая и потому хорошо забытая история. Самое время напомнить.
У одной дамы загорелся дом. Естественно, она спешно вызвала пожарных и уже скоро услышала спасительный вой сирены.

Источник:

Метки: не нарушая   отплатить бывшей   уголовный кодекс   
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Собака 5 часов назад
Чем-то попахивает здесь, только не могу понять чем.
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58k
Опиум для народа Собака 5 часов назад
Кемеровым. Им всегда пахнет одинаково.)))
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216
Сергей Полчаса назад
закон бумеранга?.... идет в списке сразу за "бох накажет!"
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4k
Elf_80_Lvl 54 минуты назад
Баборыбы назовут историю фейком, они представить не могут, что разумней поступать не по баборабски как навязывает шаблон поведения "настоящий мужчина", а думать головой и действовать в своих интересах, а не в чужих.
Автор забыл добавить ,история происходила в штатах, это довольно известный прецедент американского законодательства, после которого у них внесли изменение в кодекс.
Во всем мире, кроме России и ряда бывших республик СССР, со времен Сервантеса, мужское поведение и действия причиняющие вред самому мужчине, считаются признаками умственной неполноценности, а не геройства. Иначе говоря шаблон поведения "Настоящий мужчина", который так любят женщины на просторах бывшего СССР на самом деле шаблон поведения умственно неполноценной личности бабаораба или как их называют на английском "cuckold".
По американским правилам всегда следует избегать конфликта интересов.
Оправдания командира пожарного расчета, произошло не из за того, что судья мужик, а из за того что командир расчета действовал по уму и не нарушал инструкции.
Причем второй пожарный расчет (машину) вызвал он сам когда понял, он не имеет права приблизится к объекту возгорания. Его вины нет , вторая машина ехала с другого конца города или даже из соседнего (так называемо боро). Было несколько возможных вариантов развития событий:
1)Как бы поступил типичный бабораб считающий себя героем. Он нарушает запрет на приближение, в итоге 100 % наказание за нарушение запрета на приближение плюс с большой вероятностью жена подаст иск ,конфликт интересов на лицо он специально плохо выполнил свою работу, с вероятностью 99,9999% она одержит победу в суде.
2)он остался на месте но послал туда подчиненных в нарушение инструкции, ему влетит за нарушение протокола и с большой вероятностью жена подаст иск что его подопечные специально плохо выполнили работу, зная что это дом бывшей жены их командира, на лицо заведомо преступный умысел) либо плохо выполнили работу по причине отсутствия руководства и одержит победу в суде.
То же типичное действия во вред себе.
3) Не приближаться к объекту возгорания и не допускать приближения к нему своих подопечных. Вызвать тех кто может приблизится. Поведение адекватного человека который не собирается нарушать инструкций и закона. Ровно это и сделал командир.
Многие скажут можно было ему остался на месте и командовать ими дистанционно, что кстати и пытались заявлять на суде, но в то время инструкцией это было запрещено во вторых не было прямой видимости.
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40k
doker 2 часа назад
Страну не назвали. Америка, походу.
Нашему мужику-пожарнику не запретят подходить ближе 500 метров.
Алименты с 17 тысяч "деревянных" - мизер. Вот и заносит мужик-пожарник, даже оставшись в одних трусах, ребёнку домой с приработка или "калыма" что-нибудь. Поэтому и не запрещают.
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200k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 часа назад
Это даже не баян - БАЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯНИЩЕ!!!!!!!!
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200k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 часа назад
Ванюшка, ты хочешь также отплатить своему бывшему???
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2k
Egoro 3 часа назад
Лажа, конечное, но весело.
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2k
Феликс Дзержинский 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
RomaXz 5 часов назад
Что то мне подсказывает, что это фейк. Неисполнение служебных обязанностей всей бригадой как минимум.
И да, мстить тупо. Мстить бывшим - ещё тупее. А уж мстить бывшим не исполняя свои служебные обязанности - это вообще верх идиотизма.
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4k
RomaXz 5 часов назад
Аз да, ещё судья не может решение принимать, руководствуясь симпатией или антипатией к кому либо. Он тоже следует законам, и незаконные действия принесут ему кучу проблем
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31k
семён RomaXz Час назад
Имя автора "Кемеров" полностью объясняет ВСЁ...Фейк, лажа, называйте как хотите...
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216
Сергей RomaXz Полчаса назад
если вспомнить, что отцы в 99% проигрывают суды по определению места жительства детей после развода, при том, что судьи преимущественно женщины, не такая уж фантастика личные симпатии судьи.
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481
maikl 5 часов назад
судья-мужик!!!!
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2k
Владимир 5 часов назад
детский сад...
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45k
noName 5 часов назад
И жили они все долго и счастливо, всей пожарной командой и любили друг друга, по очереди...Не исполнение должностных обязанностей,карается как за бугром,так и у нас
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26k
Игорь 5 часов назад
Забавно. А ведь мы считаем себя развитой цивилизацией. Уж точно выше обезьян...
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430
taxcop Игорь Полчаса назад
А вы всерьёз верите всему, что пишут в интернете?
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28k
Франц Лефорт 5 часов назад
Я один,кто хорошо помнит эту историю?
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13k
Corvus Corax Франц Лефорт 5 часов назад
Каждый месяц публикуют...
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Иван Кемеров

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