О том, как отплатить бывшей, не нарушая уголовный кодекс

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Считается, что мстить бывшей – не мужское дело. Даже если та оказалась совсем стервой, а мужик – полным оленем. Чем, собственно, некоторые ловко пользуются.
Но… «Закон бумеранга» тоже существует. И действует порой очень жёстко.
Это старая и потому хорошо забытая история. Самое время напомнить.
У одной дамы загорелся дом. Естественно, она спешно вызвала пожарных и уже скоро услышала спасительный вой сирены.
Но… «Закон бумеранга» тоже существует. И действует порой очень жёстко.
Это старая и потому хорошо забытая история. Самое время напомнить.
У одной дамы загорелся дом. Естественно, она спешно вызвала пожарных и уже скоро услышала спасительный вой сирены.
Но каково же было её изумление, сменившееся негодованием, когда она увидела, как огромная красная машина… спокойно затормозила метрах в 500 от пожара. А высыпавшие из неё огнеборцы стали спокойно и с достоинством наблюдать, как пламя пожирает деревянное здание.
Оказалось, главой пожарного расчёта был… экс-муж погорелицы. Развод, сопровождавшийся громким скандалом, произошёл недавно. А до того пара мирно жила 15 лет, пока у жёнушки не завёлся кавалер. И это ещё полбеды. Потому что когда всё вскрылась, неверная супруга подала на развод и отсудила их некогда общий дом. Тот самый, который теперь загорелся.
Да, но почему же весь расчёт отказался выполнять свой долг и застыл в полукилометре от пожара? Откуда вообще взялась эта цифра – 500 метров?
Да всё оттуда же! По решению всё того же суда, основанному на иске предприимчивой дамы, экс-мужу, а также его родным и близким было запрещено приближаться к своему бывшему дому ближе, чем на 500 метров.
Дама срочно вызвала подкрепление. Но когда новая бригада пожарных прибыла на место, ей осталось только затушить тлеющие головешки.
Естественно, был второй суд – уже против города и пожарной команды. Но его – ещё один бумеранг – погорелица проиграла. Бывший муж заявил, что его расчёт – люди, с которыми он буквально прошёл огонь и воду, – и есть его настоящие близкие. Которым он не мог позволить нарушить судебный запрет. И судья, тоже мужчина, внял этому аргументу! Пожарных оправдали…
Оказалось, главой пожарного расчёта был… экс-муж погорелицы. Развод, сопровождавшийся громким скандалом, произошёл недавно. А до того пара мирно жила 15 лет, пока у жёнушки не завёлся кавалер. И это ещё полбеды. Потому что когда всё вскрылась, неверная супруга подала на развод и отсудила их некогда общий дом. Тот самый, который теперь загорелся.
Да, но почему же весь расчёт отказался выполнять свой долг и застыл в полукилометре от пожара? Откуда вообще взялась эта цифра – 500 метров?
Да всё оттуда же! По решению всё того же суда, основанному на иске предприимчивой дамы, экс-мужу, а также его родным и близким было запрещено приближаться к своему бывшему дому ближе, чем на 500 метров.
Дама срочно вызвала подкрепление. Но когда новая бригада пожарных прибыла на место, ей осталось только затушить тлеющие головешки.
Естественно, был второй суд – уже против города и пожарной команды. Но его – ещё один бумеранг – погорелица проиграла. Бывший муж заявил, что его расчёт – люди, с которыми он буквально прошёл огонь и воду, – и есть его настоящие близкие. Которым он не мог позволить нарушить судебный запрет. И судья, тоже мужчина, внял этому аргументу! Пожарных оправдали…
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Автор забыл добавить ,история происходила в штатах, это довольно известный прецедент американского законодательства, после которого у них внесли изменение в кодекс.
Во всем мире, кроме России и ряда бывших республик СССР, со времен Сервантеса, мужское поведение и действия причиняющие вред самому мужчине, считаются признаками умственной неполноценности, а не геройства. Иначе говоря шаблон поведения "Настоящий мужчина", который так любят женщины на просторах бывшего СССР на самом деле шаблон поведения умственно неполноценной личности бабаораба или как их называют на английском "cuckold".
По американским правилам всегда следует избегать конфликта интересов.
Оправдания командира пожарного расчета, произошло не из за того, что судья мужик, а из за того что командир расчета действовал по уму и не нарушал инструкции.
Причем второй пожарный расчет (машину) вызвал он сам когда понял, он не имеет права приблизится к объекту возгорания. Его вины нет , вторая машина ехала с другого конца города или даже из соседнего (так называемо боро). Было несколько возможных вариантов развития событий:
1)Как бы поступил типичный бабораб считающий себя героем. Он нарушает запрет на приближение, в итоге 100 % наказание за нарушение запрета на приближение плюс с большой вероятностью жена подаст иск ,конфликт интересов на лицо он специально плохо выполнил свою работу, с вероятностью 99,9999% она одержит победу в суде.
2)он остался на месте но послал туда подчиненных в нарушение инструкции, ему влетит за нарушение протокола и с большой вероятностью жена подаст иск что его подопечные специально плохо выполнили работу, зная что это дом бывшей жены их командира, на лицо заведомо преступный умысел) либо плохо выполнили работу по причине отсутствия руководства и одержит победу в суде.
То же типичное действия во вред себе.
3) Не приближаться к объекту возгорания и не допускать приближения к нему своих подопечных. Вызвать тех кто может приблизится. Поведение адекватного человека который не собирается нарушать инструкций и закона. Ровно это и сделал командир.
Многие скажут можно было ему остался на месте и командовать ими дистанционно, что кстати и пытались заявлять на суде, но в то время инструкцией это было запрещено во вторых не было прямой видимости.
Нашему мужику-пожарнику не запретят подходить ближе 500 метров.
Алименты с 17 тысяч "деревянных" - мизер. Вот и заносит мужик-пожарник, даже оставшись в одних трусах, ребёнку домой с приработка или "калыма" что-нибудь. Поэтому и не запрещают.
И да, мстить тупо. Мстить бывшим - ещё тупее. А уж мстить бывшим не исполняя свои служебные обязанности - это вообще верх идиотизма.