ТОП 10 самых красивых спортсменок

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Мы, конечно, не претендуем на 100% объективность, тем более, что красота - это понятие относительное, но предлагаем Вам наш рейтинг самых красивых спортсменок мира.
1.
Алика Шмидт (род. 1998) — немецкая легкоатлетка, специализирующаяся на беге. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2019 года.
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3.
Хилари Этвуд Найт (1989) — профессиональная американская хоккеистка. Игрок канадского клуба «Ле Канадьенн де Монреаль» и национальной сборной США. Олимпийская чемпионка 2018 года и 8-кратная чемпионка мира.
5.
Анна Сидорова (1991) — российская кёрлингистка, заслуженный мастер спорта, серебряный и четырежды бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы.
6.
Тина Мазе (1983) — словенская горнолыжница, двукратная олимпийская чемпионка 2014 года (в скоростном спуске и гигантском слаломе), четырёхкратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира.
7.
Жаклин Карвальо (1983) — бразильская волейболистка, нападающая, чемпионка Игр XXIX Олимпиады в Пекине и Игр XXX Олимпиады в Лондоне, дважды серебряный призёр чемпионатов мира.
8.
Линдси Вонн (1984) — американская горнолыжница, олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, обладательница 4 Кубков мира в общем зачёте и двукратная чемпионка мира.
9.
Эжени Бушар (1994) франкоканадская теннисистка; финалистка Уимблдонского турнира 2014 года в одиночном разряде; полуфиналистка еще двух турниров Большого шлема и победительница двух турниров WTA.
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Метки: девушки красотки спортсменки
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