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ТОП 10 самых красивых спортсменок

ТОП 10 самых красивых спортсменок (10 фото)

Автор:
12 марта 2021 18:06
Сообщество : Спорт
Метки: девушки   красотки   спортсменки   
2303
10
Мы, конечно, не претендуем на 100% объективность, тем более, что красота - это понятие относительное, но предлагаем Вам наш рейтинг самых красивых спортсменок мира.
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Метки: девушки   красотки   спортсменки   
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19  комментариев
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32k
Антон 4 часа назад
Джину Карано забыли!
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10k
Максим Полчаса назад
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14k
Killgrave Час назад
Самая самая - Катя Никишева.
Президент Федерации Армрестлинга Новосибирской обл
ЗМС РФ
6 Чемпионка РФ
4 Европы
2 Мира
Вице-Мисс международного фестиваля красоты и спорта
Ссылка www.youtube.com
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3
Евгений Баранов Час назад
А Магдалена Нойнер где?
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3k
Ваник Евгений Баранов Час назад
Замужем , рожать собирается вроде.
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145
Племянник Путина 2 часа назад
есть пара страшных, но в глаза я им этого пожалуй не скажу...
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11k
Алексей Ив 2 часа назад
Где Исимбаева??Юля Ефимова..сколько наших красивых спортсменок,какая нафиг десятка!!
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16k
Ego sum qui sum 2 часа назад
не современно как-то, маловато бодипозитивщины

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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
Доротея Вирер. Куда ж без неё то???
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2k
Enotko Ytko 3 часа назад
Комментарий к фото
8 ми кратная чемпионка какого мира? и по какому спорту? в хоккее американцы были чемпионами мира 2 раза за всю историю в 30 каком-то и в 60 годах
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4k
TirAn 3 часа назад
Редкий случай, когда согдасен с автором. Если не красавицы, то исклюсительные очаровашки.
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632
Torvard 3 часа назад
Очень нравится Анна Калинская!
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4k
pilgrimnl 4 часа назад
а мне Гамова нра
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145
Племянник Путина pilgrimnl 2 часа назад
точно Гамова? Уж очень на Валуева похожа...
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18k
astrakhaner 4 часа назад
прошу включить эту спортсменку - астраханочку
Жанна Саршаева
10 х чемпионка России,
чемпионка мира по Шашкам



Ссылка youtu.be
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57k
Опиум для народа astrakhaner 2 часа назад
По "крестикам-ноликам" нету?
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39k
Нанук Паналык 4 часа назад
Сабинка Алтынбекова
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878
Suver 4 часа назад
Австралийская легкоатлетка Мишель Дженнеке.
Ссылка youtu.be
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15k
Егор Suver 3 часа назад
Ссылка coub.com
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