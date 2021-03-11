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В России хотят собирать налоги с блогеров

В России хотят собирать налоги с блогеров (1 фото)

Автор:
11 марта 2021 20:10
Метки: блоггеры   налоги   налоги России   налоги с блогеров   
237
1
«Ведомости» приводят новую инициативу Министерства цифрового развития, призванную ввести в налоговое поле тех граждан, которые получают доход от рекламы в соцсетях.

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Метки: блоггеры   налоги   налоги России   налоги с блогеров   
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21  комментарий
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9k
ГородДомов 2 часа назад
с попов ещё надо налоги собирать . они ещё те блогеры ..
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314
Леонид Час назад
А лизачка пискова с бложика тоже платить будет? Или это так, опять на распилы с плебса пособирать?
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12k
KOSTELLO 2 часа назад
Прекрасная мысль!
Полностью поддерживаю и предлагаю ставку в 90%
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17k
babuby 2 часа назад
А налог с дохода что, уже не работает?
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85
Дядя Витя 2 часа назад
Палка о двух концах. Тогда им пенсии х..з.. какие платить!
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45k
Albert GER 2 часа назад
Так а шо, до этого не платили штоли???
Фигасе!
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0
Кристина 2 часа назад
Согласна!!! Налог, да и побольше! Толку ноль от них!
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50k
DonNerka Кристина 52 минуты назад
Может - "согласЕН"?
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30k
семён 2 часа назад
Новость о том, что пиндосы собираются ютюберских блохеров стричь, почему-то не нашла отклика в бунтарских душах украинских, канадских и гейропейских либероидов-обсосов с Фишек.
https://ria.ru/20210311/youtube-1600706773.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1615484014000https://ria.ru/20210311/youtube-1600706773.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1615484014000
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3k
Tuskub 2 часа назад
"Если изменить Налоговый кодекс и обязать граждан отчитываться о каждой транзакции от иностранных компаний, может возникнуть большой объем документооборота, говорит юрист"
Да неужели??? Пусть этот "юрист" бабушке своей расскажет свои сказки ))..Хотя... что он него ждать - такой "юрист" и маму свою посадит, когда денежкой пахнет
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38k
Прораб 2 часа назад
Хомяки в недоумении - какие налоги?

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16k
Delhana 2 часа назад
Для них надо бы еще специальные ЛТП создать.
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27k
winergy2012 2 часа назад
Давно пора.Бездельников развелось ,как вшей на собаке.
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3k
Шура ОсЕчкин 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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57k
Опиум для народа Шура ОсЕчкин 2 часа назад
А что не так? Блогеры дорогами не пользуются? Или к ментам не обращаются? Или это выше их и они не должны платить налоги?
То,что налоги разворовываются и идут на всякую х"йню типа прощения долгов всякой заграничной швали-еще не значит что их платить не надо.
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30k
семён Шура ОсЕчкин 2 часа назад
Туда тоже картинок пошли
https://ria.ru/20210311/youtube-1600706773.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1615484014000https://ria.ru/20210311/youtube-1600706773.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1615484014000
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3k
Шура ОсЕчкин Опиум для народа 2 часа назад
Яснопонятно.
Социальные тунеядцы представлены исключительно и только одними блогерами.
Все остальные, например таксиситы-хапуги-бомбилы, шабашники-калымщики-строители, и прочая чернональная богема, просто ангелы налоговые?
Да их российская налоговая служба даже трогать боится.
Как побаиваются американские копы лишний раз соваться в негритянские кварталы. Не дай Бог чего...вони и визгу не оберешеься.
А блогер - он на виду. Никуда не спрячется.
Весь как на ладони.
Так что, если взялись налоги собирать, так собирать СО ВСЕХ!!!!
Надеюсь, понятно свою мысль донес?
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22k
Мойша Шура ОсЕчкин 2 часа назад
Вам лично введут налог на толчок - имеешь туалет заплати налог.
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57k
Опиум для народа Шура ОсЕчкин 2 часа назад
Я и не спорю. Вот только со всех за"бешься собирать,тем паче если шабашки не постоянные и платят налом.
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