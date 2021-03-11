В России хотят собирать налоги с блогеров

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Переводить часть средств в федеральный бюджет будут, по идее авторов, платформы, где размещен контент с информационными включениями. Под эту инициативу могут попасть до 18 миллиардов рублей, оседающих на счетах блогеров в обход налоговой системы РФ.Идея взимать с онлайн-платформ НДФЛ за доходы, получаемые создателями контента, была высказана в плане развития IT-отрасли, разработанном Минцифры. Сотрудники ведомства не смогли прокомментировать эту концепцию, поскольку документ еще не актуализирован.Согласно имеющейся информации, иностранным юрлицам хотят предложить выплачивать России «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге». Новшество нужно закрепить соответствующим федеральным законодательным актом, говорится в документе.Получить комментарии от ведомств, заинтересованных в реализации инициативы, и от платформ TikTok и YouTube пока не удалось.Аналитика рекламного рынка в интернете за 2020 год, предложенная агентством BloggerBase, оценивает только заработок видеоблогеров в 18 миллиардов рублей. Более скромные подсчеты других экспертов говорят о 2,4 миллиарда рублей не облагаемого налогами дохода.Борис Омельницкий, руководитель ассоциации интерактивной рекламы IAB Russia, отмечает, что включение роликов, продвигающих товары и услуги, в интернет-контент – очень эффективный инструмент с большим охватом. Законодательное регулирование этого сегмента рынка пока отсутствует. Кроме того, нет единых практик оценки трафика и финансовых потоков в сфере онлайн-рекламы.Компании переводят гонорары за заказанный контент на личные счета и кошельки платежных систем. Суммы до 500 тысяч рублей не привлекают внимание налоговых органов и банков. Об этом говорит Алексей Петропольский, руководитель юридической компании «Юрвиста». Таким образом, мимо бюджета проходят миллиарды рублей. Рекламодатели перемещаются в Интернет, а основными проводниками рекламного контента становятся блогеры.Если изменить Налоговый кодекс и обязать граждан отчитываться о каждой транзакции от иностранных компаний, может возникнуть большой объем документооборота, говорит юрист. Предварительно необходимо наладить автоматический учет и придумать механизм, когда в ответ на транзакцию из-за границы происходит блокировка счета.Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров в лице своего руководителя Владимира Зыкова задает вопрос, как определить владельцев страницы, на которой демонстрировалась реклама. На сегодняшний день многие аккаунты являются анонимными. Требуется проработать механизм, когда иностранные компании должны передавать в ФНС информацию об объемах платежей резидентов РФ. Для этого нужно обязать иностранные компании развернуть в России полноценные филиалы.В поддержку инициативы Минцифры выступили представители Общественной палаты. Они отметили, что блогерство – такой же вид деятельности, что и рабочие профессии. Те физлица, которые получают от него доход, должны платить налоги на общих основаниях.На сегодняшний день налоговая система в России дифференцирует ставку в зависимости от дохода гражданина. Это свидетельствует о справедливом характере взимания сборов. Такому же принципу будет соответствовать налогообложение соцсетей за рекламный контент блогеров.