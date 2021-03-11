В России хотят собирать налоги с блогеров

237
1
«Ведомости» приводят новую инициативу Министерства цифрового развития, призванную ввести в налоговое поле тех граждан, которые получают доход от рекламы в соцсетях.
Переводить часть средств в федеральный бюджет будут, по идее авторов, платформы, где размещен контент с информационными включениями. Под эту инициативу могут попасть до 18 миллиардов рублей, оседающих на счетах блогеров в обход налоговой системы РФ.
Идея взимать с онлайн-платформ НДФЛ за доходы, получаемые создателями контента, была высказана в плане развития IT-отрасли, разработанном Минцифры. Сотрудники ведомства не смогли прокомментировать эту концепцию, поскольку документ еще не актуализирован.
Согласно имеющейся информации, иностранным юрлицам хотят предложить выплачивать России «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге». Новшество нужно закрепить соответствующим федеральным законодательным актом, говорится в документе.
Получить комментарии от ведомств, заинтересованных в реализации инициативы, и от платформ TikTok и YouTube пока не удалось.
Аналитика рекламного рынка в интернете за 2020 год, предложенная агентством BloggerBase, оценивает только заработок видеоблогеров в 18 миллиардов рублей. Более скромные подсчеты других экспертов говорят о 2,4 миллиарда рублей не облагаемого налогами дохода.
Борис Омельницкий, руководитель ассоциации интерактивной рекламы IAB Russia, отмечает, что включение роликов, продвигающих товары и услуги, в интернет-контент – очень эффективный инструмент с большим охватом. Законодательное регулирование этого сегмента рынка пока отсутствует. Кроме того, нет единых практик оценки трафика и финансовых потоков в сфере онлайн-рекламы.
Компании переводят гонорары за заказанный контент на личные счета и кошельки платежных систем. Суммы до 500 тысяч рублей не привлекают внимание налоговых органов и банков. Об этом говорит Алексей Петропольский, руководитель юридической компании «Юрвиста». Таким образом, мимо бюджета проходят миллиарды рублей. Рекламодатели перемещаются в Интернет, а основными проводниками рекламного контента становятся блогеры.
Если изменить Налоговый кодекс и обязать граждан отчитываться о каждой транзакции от иностранных компаний, может возникнуть большой объем документооборота, говорит юрист. Предварительно необходимо наладить автоматический учет и придумать механизм, когда в ответ на транзакцию из-за границы происходит блокировка счета.
Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров в лице своего руководителя Владимира Зыкова задает вопрос, как определить владельцев страницы, на которой демонстрировалась реклама. На сегодняшний день многие аккаунты являются анонимными. Требуется проработать механизм, когда иностранные компании должны передавать в ФНС информацию об объемах платежей резидентов РФ. Для этого нужно обязать иностранные компании развернуть в России полноценные филиалы.
В поддержку инициативы Минцифры выступили представители Общественной палаты. Они отметили, что блогерство – такой же вид деятельности, что и рабочие профессии. Те физлица, которые получают от него доход, должны платить налоги на общих основаниях.
На сегодняшний день налоговая система в России дифференцирует ставку в зависимости от дохода гражданина. Это свидетельствует о справедливом характере взимания сборов. Такому же принципу будет соответствовать налогообложение соцсетей за рекламный контент блогеров.
Идея взимать с онлайн-платформ НДФЛ за доходы, получаемые создателями контента, была высказана в плане развития IT-отрасли, разработанном Минцифры. Сотрудники ведомства не смогли прокомментировать эту концепцию, поскольку документ еще не актуализирован.
Согласно имеющейся информации, иностранным юрлицам хотят предложить выплачивать России «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге». Новшество нужно закрепить соответствующим федеральным законодательным актом, говорится в документе.
Получить комментарии от ведомств, заинтересованных в реализации инициативы, и от платформ TikTok и YouTube пока не удалось.
Аналитика рекламного рынка в интернете за 2020 год, предложенная агентством BloggerBase, оценивает только заработок видеоблогеров в 18 миллиардов рублей. Более скромные подсчеты других экспертов говорят о 2,4 миллиарда рублей не облагаемого налогами дохода.
Борис Омельницкий, руководитель ассоциации интерактивной рекламы IAB Russia, отмечает, что включение роликов, продвигающих товары и услуги, в интернет-контент – очень эффективный инструмент с большим охватом. Законодательное регулирование этого сегмента рынка пока отсутствует. Кроме того, нет единых практик оценки трафика и финансовых потоков в сфере онлайн-рекламы.
×
Компании переводят гонорары за заказанный контент на личные счета и кошельки платежных систем. Суммы до 500 тысяч рублей не привлекают внимание налоговых органов и банков. Об этом говорит Алексей Петропольский, руководитель юридической компании «Юрвиста». Таким образом, мимо бюджета проходят миллиарды рублей. Рекламодатели перемещаются в Интернет, а основными проводниками рекламного контента становятся блогеры.
Если изменить Налоговый кодекс и обязать граждан отчитываться о каждой транзакции от иностранных компаний, может возникнуть большой объем документооборота, говорит юрист. Предварительно необходимо наладить автоматический учет и придумать механизм, когда в ответ на транзакцию из-за границы происходит блокировка счета.
Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров в лице своего руководителя Владимира Зыкова задает вопрос, как определить владельцев страницы, на которой демонстрировалась реклама. На сегодняшний день многие аккаунты являются анонимными. Требуется проработать механизм, когда иностранные компании должны передавать в ФНС информацию об объемах платежей резидентов РФ. Для этого нужно обязать иностранные компании развернуть в России полноценные филиалы.
В поддержку инициативы Минцифры выступили представители Общественной палаты. Они отметили, что блогерство – такой же вид деятельности, что и рабочие профессии. Те физлица, которые получают от него доход, должны платить налоги на общих основаниях.
На сегодняшний день налоговая система в России дифференцирует ставку в зависимости от дохода гражданина. Это свидетельствует о справедливом характере взимания сборов. Такому же принципу будет соответствовать налогообложение соцсетей за рекламный контент блогеров.
Источник: https://newkredit.ru/interesnoe/159-v-rossii-hotjat-sobirat-nalogi-s-blogerov.html
Источник:
Ссылки по теме:
- Новый год и новые налоги: теперь и на велосипеды
- Депутат из ЕР предложил приравнять домохозяек к самозанятым
- Подоходный налог на роботов: бред или реальность?
- В России опять предложили ввести налог на бездетность
- Налог для богатых и новые детские выплаты: главное из обращения Путина к нации
18
Понравилось18
Новости партнёров
Загрузка...
Полностью поддерживаю и предлагаю ставку в 90%
Фигасе!
https://ria.ru/20210311/youtube-1600706773.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1615484014000https://ria.ru/20210311/youtube-1600706773.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1615484014000
Да неужели??? Пусть этот "юрист" бабушке своей расскажет свои сказки ))..Хотя... что он него ждать - такой "юрист" и маму свою посадит, когда денежкой пахнет
То,что налоги разворовываются и идут на всякую х"йню типа прощения долгов всякой заграничной швали-еще не значит что их платить не надо.
https://ria.ru/20210311/youtube-1600706773.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1615484014000https://ria.ru/20210311/youtube-1600706773.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1615484014000
Социальные тунеядцы представлены исключительно и только одними блогерами.
Все остальные, например таксиситы-хапуги-бомбилы, шабашники-калымщики-строители, и прочая чернональная богема, просто ангелы налоговые?
Да их российская налоговая служба даже трогать боится.
Как побаиваются американские копы лишний раз соваться в негритянские кварталы. Не дай Бог чего...вони и визгу не оберешеься.
А блогер - он на виду. Никуда не спрячется.
Весь как на ладони.
Так что, если взялись налоги собирать, так собирать СО ВСЕХ!!!!
Надеюсь, понятно свою мысль донес?