Тест на знание исчезнувших государств

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Непростой тест, который понравится любителям истории и географии.
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 15, осталось 15 вопросов.
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Метки: Тесты география государства страноведение страны тест
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Но думаю, что в мире слишком много государств. И в ближайшие пару веков подавляющее их число исчезнет, за не надобностью.