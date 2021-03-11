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Тест на знание исчезнувших государств

Тест на знание исчезнувших государств

Автор:
11 марта 2021 10:29
Сообщество : Вестник геополитики
Метки: Тесты   география   государства   страноведение   страны   тест   
1869
1
Непростой тест, который понравится любителям истории и географии.
Югославия в настоящий момент существует?
Югославия в настоящий момент существует?
Да
Нет
Чехословакия в настоящий момент существует?
Чехословакия в настоящий момент существует?
Да
Нет

Источник:

Швейцарская Конфедерация в настоящий момент существует?
Швейцарская Конфедерация в настоящий момент существует?
Да
Нет

Источник:

Германская Демократическая Республика в настоящий момент существует?
Германская Демократическая Республика в настоящий момент существует?
Да
Нет

Источник:

Объединенная Арабская Республика в настоящий момент существует?
Объединенная Арабская Республика в настоящий момент существует?
Да
Нет

Источник:

Австро-Венгрия в настоящий момент существует?
Австро-Венгрия в настоящий момент существует?
Да
Нет

Источник:

Украина в настоящий момент существует?
Украина в настоящий момент существует?
Да
Нет

Источник:

Савойя в настоящий момент существует?
Савойя в настоящий момент существует?
Да
Нет

Источник:

Суринам в настоящий момент существует?
Суринам в настоящий момент существует?
Да
Нет

Источник:

Гамбия в настоящий момент существует?
Гамбия в настоящий момент существует?
Да
Нет

Источник:

Эквадор в настоящий момент существует?
Эквадор в настоящий момент существует?
Да
Нет

Источник:

Вольный город Данциг
Вольный город Данциг
Да
Нет

Источник:

Существует ли Бавария в качестве независимого государства?
Существует ли Бавария в качестве независимого государства?
Да
Нет

Источник:

Существует ли в настоящее время Панама?
Существует ли в настоящее время Панама?
Да
Нет

Источник:

Существует ли в настоящее время Белиз?
Существует ли в настоящее время Белиз?
Да
Нет

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Вы правильно ответили на 0 вопросов из 15, осталось 15 вопросов.

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Метки: Тесты   география   государства   страноведение   страны   тест   
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59k
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4k
Квизо 2 минуты назад
Очень простой тест. Если бы узнать страну по флагу или более сложный вариант, по гербу. А так... ну конечно приятно чувствовать себя супер умным, но как-то всё таки слишком просто.
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335
Алексей 13 минут назад
Про хохлов шутки були уже ?
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902
сергей ремизов 15 минут назад
Тест успешно провален.
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29k
Aleksandr 16 минут назад
украина и панама не государства, а протектораты
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14k
Дмитрий Aleksandr 12 минут назад
Панама - протекторат, а Украина -- вообще не государство. Это сообщество в Фейсбуке
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2k
73dnya 18 минут назад
В тесте ошибка - украины не существует, её рогули убили в 2014г
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16k
СергейПименов 21 минуту назад
На Украине ошибся. Оказывается есть.
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3k
Ваник 23 минуты назад
Швейцарию знаю , а вот швейцарскую конфедерацию в жизни не слышал.
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14k
Дмитрий Ваник 20 минут назад
Всё верно. Полное название государства -- Швейцарская конфедерация.
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3k
Ваник Дмитрий 12 минут назад
Благодарю , теперь буду знать , смотря спорт что-то не обращал внимание , как Швейцарию пишут правильно.
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2k
Kozlodoev Полчаса назад
Тест для даунов?
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968k
Никифоридис Автор поста Kozlodoev Полчаса назад
А вы сами как считаете?
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5k
sivanov1079 37 минут назад
14 из 15, гребаная Гамбия!
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33k
Игорь sivanov1079 7 минут назад
В Африке только названия некоторых стран поменялись, а сами страны в прежних границах отались. Исключение Объединённая арабская республика.
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4k
pilgrimnl 49 минут назад
надо было добавить пару интересных стран , типа республик косово и абхазии, как бы есть, но не для всех
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35k
dima423 52 минуты назад
Вы ответили успешно на все вопросы. Это невероятно. ...да этот тест может составить какие то проблемы только для детей дошкольного возраста по моему, чего тут невероятного?)
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265
Сергей 55 минут назад
Я гений картографии.
Но думаю, что в мире слишком много государств. И в ближайшие пару веков подавляющее их число исчезнет, за не надобностью.
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8k
MakDag Час назад
Только Украина существует, остальные живут.
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7k
Вася Час назад
долбаные эмираты с толку сбили..
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12k
Yasen_Perec Вася 38 минут назад
Тоже на этом погорел. ОАЭ - и как её засчитывать. Хрен поймёшь этих арабов.
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6k
Alexander Ostrovsky Yasen_Perec Полчаса назад
Имелась в виду Объединенная Арабская республика, в которую входили Египет и Сирия.
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712
Шурман Час назад
14 из 15 на Чехии прокололся :))))
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22k
Vazari Шурман 55 минут назад
Как на Чехии можно проколоться? Тем более живя в Европе?
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1k
EvgeniySAN Vazari 44 минуты назад
В тесте флаг Чехии правильный.
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712
Шурман Vazari 18 минут назад
Да что то в голове всегда крутиться Чехословакия :) это тоже самое как я в Берлине дорогу на Рейхстаг спросил у немца глаза округлились :)
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12k
Yasen_Perec Час назад
13 из 15-ти тест провален. Суринам и тот угадал. Но вот Савойю... это где вообще такое? Лень гуглить.
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2k
Алексей Yasen_Perec 45 минут назад
Историческая область на юго-востоке Франции у подножия Альп. Некоторое время существовала в качестве самостоятельного герцогства, которое в период своего расцвета включало территории Ниццы, Генуи, Женевы и Пьемонта. С 1860 года в составе Франции, хотя Савойская династия становится правящей во вновь созданной Италии. В современной Франции на территории Савойи расположены два департамента Савойя и Верхняя Савойя.
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12k
Yasen_Perec Алексей Полчаса назад
Да я дальше Киева нигде не был, и то тогда СССР ещё был, это заграницей не считалось.
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−75
Геннадий Жмернецкий Час назад
14 из 15
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22k
Vazari Час назад
15 из 13 правильно, а пишут "тест успешно провален". На права сдавать и то две ошибки допускается!
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8k
Мафусаил Vazari 51 минуту назад
я 14 правильно ответил, и то завернули, сцуки
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1k
EvgeniySAN Vazari 46 минут назад
Наверное 13 из 15?
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12k
Yasen_Perec Vazari Полчаса назад
Думаю надо на все 15 правильно ответить. Ещё бы Гондурас сюда приплели.
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22k
Vazari Yasen_Perec Полчаса назад
Некорректно ссылаться, что данные взяты из школьной программы. Когда я учился в школе, были и Югославия и ГДР и Чехословакия.
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12k
Yasen_Perec Vazari 14 минут назад
Так у меня тоже самое, я ещё застал Карело-Финскую республику. Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ.
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