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Зимние пейзажи Айвазовского. Смотрим, как мастерство художника пересилило нелюбовь к холодам

Зимние пейзажи Айвазовского. Смотрим, как мастерство художника пересилило нелюбовь к холодам (8 фото)

Автор:
08 марта 2021 14:07
Метки: Айвазовский   живопись   зима   искусство   картина   пейзаж   природа   художник   
441
8
Трудно поверить, но Айвазовский был не только владыкой моря и марин (не ваших знакомых, а жанра пейзажа с водой), мастер умел и зиму показать хоть куда.
Крымчанин Айвазовский плохо переносил петербургский климат, частенько простужался, и даже Пушкин при их короткой и единственной встрече спросил – не болеет ли юный художник на севере?
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Метки: Айвазовский   живопись   зима   искусство   картина   пейзаж   природа   художник   
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5  комментариев
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20k
BillyBonzz 3 часа назад
Айвазовского можно смотреть бесконечно, даже на репродукциях.
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24k
MatveiVainrub 47 минут назад
Айвазовский лучший в своём роде . Морские пейзажи не имеют аналогов . Зима тоже на отлично . Кстати портреты у него тоже имеются . Его творчество невозможно не любить и забыть тоже трудно .
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2k
Александр 59 минут назад
К своему стыду считал его исключительно морянистом, не видел эти картины!
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10k
кира Александр 57 минут назад
Маринистом...
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947
Тамара Коршунова 3 часа назад
Потрясающе. Я видела только его морские картины. в Феодосии и Эрмитаже. но так написать зиму. Потрясающе.
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picturebymaslo
Пишу про искусство, веду телеграм-канал Картина маслом
https://t.me/picturebymaslo Веду уютный канал в телеграме, где я пишу короткие заметки про живопись. Заходи на огонек) Ссылка: https://t.me/picturebymaslo
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