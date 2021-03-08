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Трудно поверить, но Айвазовский был не только владыкой моря и марин (не ваших знакомых, а жанра пейзажа с водой), мастер умел и зиму показать хоть куда.
Крымчанин Айвазовский плохо переносил петербургский климат, частенько простужался, и даже Пушкин при их короткой и единственной встрече спросил – не болеет ли юный художник на севере?
Крымчанин Айвазовский плохо переносил петербургский климат, частенько простужался, и даже Пушкин при их короткой и единственной встрече спросил – не болеет ли юный художник на севере?
Иван Константинович Айвазовский – «Исаакиевский собор в морозный день», 1891
К слову, картину выше в 2004 году продали на аукционе за 2 миллиона фунтов стерлингов. Отличная работа получилась))
Иван Константинович Айвазовский – «Зимний обоз в пути», 1857
Художник зиму не любил. Да и север тоже, часто его тянуло на малую родину, к теплому морю. Но это не мешало Ивану Константиновичу виртуозно изображать зимние деньки. Это не просто белые пейзажи, они переливаются самыми разными цветами, в зависимости от настроения и погоды это могут быть серые, голубые, золотые и даже розовые оттенки.
В зиме Айвазовского всегда найдется место деталям: это и спешащий по делам народ (вроде обычная жанровая картина, а ведь веришь), а где-то немного намело на прогулочную дорожку, да и вообще на полотнах иногда такая метель – хоть укутывайся у себя в квартире потеплее)
В зиме Айвазовского всегда найдется место деталям: это и спешащий по делам народ (вроде обычная жанровая картина, а ведь веришь), а где-то немного намело на прогулочную дорожку, да и вообще на полотнах иногда такая метель – хоть укутывайся у себя в квартире потеплее)
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Иван Константинович Айвазовский – «Зимний вид», 1874
Часто для зимних пейзажей Айвазовский брал бытовые сцены из жизни простых людей и разбавлял ими свои зимние пейзажи. Такие решения позволяли не только щегольнуть мастерством пейзажиста, но и вовлечь в картину, придать ей жизненности и действия. Все же море более динамично, чем заснеженный вид)
Вот тут художник разыгрался с цветами и изобразил прям какое-то летнее небо. Хоть на картине и зима, но впечатление от нее очень теплое: Иван Константинович Айвазовский – «Чумаки в Малороссии», 1860-е
Из всех работ мне больше всего приглянулся «Зимний пейзаж» 1876 года (согласен, название не очень-то удивляет, но и автор был не писателем, а художником).
Центр картины - дорога, которую немного присыпало снегом. Мы видим парочку, которая не сидит дома перед компом как я и любуется красотами от щедрого Айвазовского.
Отличная работа со светом, небо написано в несколько оттенков. Оно практически сливается с пушистыми кронами деревьев. Есть тут и прекрасные цвета, и сказочные деревья в инее и снеге, а мелкие детали и мастерство автора добавляют жизни картине – очень хочется туда попасть.
Центр картины - дорога, которую немного присыпало снегом. Мы видим парочку, которая не сидит дома перед компом как я и любуется красотами от щедрого Айвазовского.
Отличная работа со светом, небо написано в несколько оттенков. Оно практически сливается с пушистыми кронами деревьев. Есть тут и прекрасные цвета, и сказочные деревья в инее и снеге, а мелкие детали и мастерство автора добавляют жизни картине – очень хочется туда попасть.
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