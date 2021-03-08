Художник зиму не любил. Да и север тоже, часто его тянуло на малую родину, к теплому морю. Но это не мешало Ивану Константиновичу виртуозно изображать зимние деньки. Это не просто белые пейзажи, они переливаются самыми разными цветами, в зависимости от настроения и погоды это могут быть серые, голубые, золотые и даже розовые оттенки.



В зиме Айвазовского всегда найдется место деталям: это и спешащий по делам народ (вроде обычная жанровая картина, а ведь веришь), а где-то немного намело на прогулочную дорожку, да и вообще на полотнах иногда такая метель – хоть укутывайся у себя в квартире потеплее)