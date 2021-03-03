Две женщины не поделили возлюбленного, и одна из них позеленела

Валерия Сарычева некоторое время назад познакомилась с молодым человеком Иваном. Он сразу сказал, что был женат и у него есть ребёнок.



Единственное, что омрачало жизнь влюблённых – это бывшая жена, которая названивала и писала 18-летней Валерии и угрожала. Но Иван просил не обращать внимания на озлобленную женщину.



И вот 26 февраля Валерии позвонила незнакомая ей девушка и попросила встретиться, а потом пригласила посидеть в машине. На заднем сидении оказалась бывшая 25-летняя жена Ивана.



"Я старалась общаться с ней спокойно, и обращалась к ней на "вы". Изначально она говорила забирай его, он мне не нужен, но потом снова стала угрожать, грозилась подловить меня и избить, при этом ставила акцент на том, что я, якобы, хочу забрать ее имущество, машину и деньги. Когда я уже вышла из машины, меня окликнули, и сказали будто я что-то забыла. Я наклонилась к авто и в этот момент мне в лицо плеснули зеленкой", – рассказала Валерия.