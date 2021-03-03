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Две женщины не поделили возлюбленного, и одна из них позеленела

Две женщины не поделили возлюбленного, и одна из них позеленела (6 фото)

Автор:
03 марта 2021 11:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: женщины   зелёнка   липецк   любовный треугольник   месть   ревность   
2674
6
Любовный треугольник из Липецка может стоить зрения 18-летней девушке.
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Метки: женщины   зелёнка   липецк   любовный треугольник   месть   ревность   
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26  комментариев
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2k
Ilya Volodin 2 часа назад
Потеря зрения - тяжкий вред здоровью. Забрать заявление не поможет. БЖ сядет с отсрочкой приговора.
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121
Племянник Путина Минуту назад
тут врача надо сажать за такой почерк.
а алкаши... алкаши сами разберутся
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94
Олег 2 минуты назад
Бедолага девчёнка. Ту мразищу бросили, какого ей надо? Сейчас эта ослепла и зелёная ходить будет не мало времени, а мудень этот слился. Бедная девочка.
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3k
Lakrista 48 минут назад
Да там вообще треш в камментах, особенно какой-то слабоумный мужик денис шугайлов изощряется, небось "потомственный мах 80 лвл". А бабу сажать надо, за членовредительство, она скорее всего и сама не ожидала, что вот так вот может быть, но это уже никого не волнует. Еще поражает бабское вот это вот "лезть к чужим мужьям" - кобеля своего на цепи держите, это его инициатива лезть под каждую юбку.
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208
bagerovo86 Lakrista 43 минуты назад
да не был он "чужим мужем"
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3k
Lakrista bagerovo86 18 минут назад
да это понятно, я, собственно, не конкретно про него говорю, а про вообще принцип "сведения" человека, как будто это корова или коза. Получается, что обиженная сторона не считает, что у него или у нее, в зависимости от ситуации, имеется собственный интеллект, что это просто животное, живущее на рефлексах. Нельзя увести мужа, жену, друга, подругу - это люди, принимающие решение сами.
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3k
VL 53 минуты назад
око за око
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586
Виктор 56 минут назад
походу большинство комментаторов невнимательно прочитали вводные. На момент знакомства БЫЛ женат и есть ребенок, а не ЖЕНАТ и есть ребенок. Т.е. жена-то тут бывшая.
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274
Nane First NameLast Час назад
Валерии позвонила незнакомая ей девушка и попросила встретиться, а потом пригласила посидеть в машине.
--------------
С одной стороны жалко её. Но с другой - мало того что дура была, так теперь окривевшая дура.
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204
В. Л. Nane First NameLast 46 минут назад
девушкам возбраняется встречаться с парнями? тогда ваша, надо полагать, тоже дура? забавно!
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208
bagerovo86 В. Л. 42 минуты назад
Нет. Это другое ))))
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3k
rutt Час назад
Ну бабы и дуры, нафига за этого конченого жизнь друг, другу портить. Если он одну с ребенком опрокинул, он и вторую швырнёт. Полуслепую теперь-то точно.
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19k
SerGProS 2 часа назад
Хорошо, что не кислотой.
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138
Михаил SerGProS 38 минут назад
- Больной перед смертью потел?
- Нет
- Хорошо...
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12k
KOSTELLO 2 часа назад
При этом "возлюбленный" уже озлобился на девушку и требует забрать заявление.

Пхахах.....
Какой фееричный финал
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274
Nane First NameLast KOSTELLO 57 минут назад
Ну а кому она кривая теперь нужна? Подлечится и будет такого же кривого искать...
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12k
Объект реальности 2 часа назад
Бывшая плеснула идли другая какая разница група лиц по предварительному сговору а там какая разница закроют обоих и вред здоровью с обоих трясти всю их некчемную жизнь.
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35k
dima423 2 часа назад
чето я не понял комментарии в посте в которых бабы оправдывают бывшую жену... Она же БЫВШАЯ, какого куя она вообще лезет?)
И вообще те кому изменили, пусть винят своего мужа/жену, а не посторонних людей... те то свободные, спят с кем хотят, а ваши суки изменяют...с ними и разбирайтесь)))
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312
Константин dima423 Час назад
Одно слово - бабы. Они уверены, что после развода бывший муж должен страдать и на коленях проситься обратно...
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209
bylbatarasich 2 часа назад
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707
Шурман 2 часа назад
Комментарии жесть , вот и паренек себя раскрыл , кроме члена и яиц не чего не имеет , случилось и сразу в кусты . Есть жена и ребенок и нехер на сторону бегать , там что дупло лучше ? или дырки еще не так разработаны ?
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19k
SerGProS Шурман 2 часа назад
Там пахнет розами
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707
Шурман SerGProS 2 часа назад
Про розы хз а может рыбой ?:))))
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312
Константин Шурман Час назад
А при чем здесь "на сторону бегать"???
В статье сказано, что когда познакомилась: "Он сразу сказал, что был женат и у него есть ребёнок."
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5k
кот базилий Шурман Час назад
Фу, гадость.
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5k
JACKAL 2 часа назад
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Ирина Николаевна

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