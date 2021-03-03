Две женщины не поделили возлюбленного, и одна из них позеленела

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Любовный треугольник из Липецка может стоить зрения 18-летней девушке.
Валерия Сарычева некоторое время назад познакомилась с молодым человеком Иваном. Он сразу сказал, что был женат и у него есть ребёнок.
Единственное, что омрачало жизнь влюблённых – это бывшая жена, которая названивала и писала 18-летней Валерии и угрожала. Но Иван просил не обращать внимания на озлобленную женщину.
И вот 26 февраля Валерии позвонила незнакомая ей девушка и попросила встретиться, а потом пригласила посидеть в машине. На заднем сидении оказалась бывшая 25-летняя жена Ивана.
"Я старалась общаться с ней спокойно, и обращалась к ней на "вы". Изначально она говорила забирай его, он мне не нужен, но потом снова стала угрожать, грозилась подловить меня и избить, при этом ставила акцент на том, что я, якобы, хочу забрать ее имущество, машину и деньги. Когда я уже вышла из машины, меня окликнули, и сказали будто я что-то забыла. Я наклонилась к авто и в этот момент мне в лицо плеснули зеленкой", – рассказала Валерия.
Единственное, что омрачало жизнь влюблённых – это бывшая жена, которая названивала и писала 18-летней Валерии и угрожала. Но Иван просил не обращать внимания на озлобленную женщину.
И вот 26 февраля Валерии позвонила незнакомая ей девушка и попросила встретиться, а потом пригласила посидеть в машине. На заднем сидении оказалась бывшая 25-летняя жена Ивана.
"Я старалась общаться с ней спокойно, и обращалась к ней на "вы". Изначально она говорила забирай его, он мне не нужен, но потом снова стала угрожать, грозилась подловить меня и избить, при этом ставила акцент на том, что я, якобы, хочу забрать ее имущество, машину и деньги. Когда я уже вышла из машины, меня окликнули, и сказали будто я что-то забыла. Я наклонилась к авто и в этот момент мне в лицо плеснули зеленкой", – рассказала Валерия.
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После этого женщины рассмеялись и уехали, а Валерия из-за сильнейшей рези в глазах вызвала бригаду скорой помощи.
Медики поставили диагноз – ожог роговицы глаза и провели необходимые процедуры. Но вернуть зрение девушке так и не получилось – её левый глаз ослеп.
Медики поставили диагноз – ожог роговицы глаза и провели необходимые процедуры. Но вернуть зрение девушке так и не получилось – её левый глаз ослеп.
Девушка написала заявление в полицию, которая уже начала проверку.
При этом "возлюбленный" уже озлобился на девушку и требует забрать заявление.
"Я ищу очевидцев, потому что мои обидчики пугают меня тем, что я не смогу доказать, что именно бывшая жена моего мужчины вылила мне зеленку в лицо. А парень пропал, и сейчас, как я предполагаю, поддерживает бывшую супругу, так как у них общий ребенок", – пожаловалась девушка.
При этом "возлюбленный" уже озлобился на девушку и требует забрать заявление.
"Я ищу очевидцев, потому что мои обидчики пугают меня тем, что я не смогу доказать, что именно бывшая жена моего мужчины вылила мне зеленку в лицо. А парень пропал, и сейчас, как я предполагаю, поддерживает бывшую супругу, так как у них общий ребенок", – пожаловалась девушка.
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а алкаши... алкаши сами разберутся
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С одной стороны жалко её. Но с другой - мало того что дура была, так теперь окривевшая дура.
- Нет
- Хорошо...
Пхахах.....
Какой фееричный финал
И вообще те кому изменили, пусть винят своего мужа/жену, а не посторонних людей... те то свободные, спят с кем хотят, а ваши суки изменяют...с ними и разбирайтесь)))
В статье сказано, что когда познакомилась: "Он сразу сказал, что был женат и у него есть ребёнок."