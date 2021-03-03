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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (30 фото)

Автор:
03 марта 2021 08:46
Метки: Юмор   картинки   приколы   
1273
30
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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25  комментариев
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737
Лучший Друг Час назад
Комментарий к фото
Она ещё и размножается!

В мире известно 18 препуциев Иисуса, из них минимум 9 подлиные

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dima423 Полчаса назад
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посмотрел... у меня щас больше 1000 непрочитаных висит) ну их всех нахер
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10k
Karelian Полчаса назад
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Ну не знаю, у нас на физтехе как раз в методичках всё расписано было.
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dima423 Полчаса назад
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парикмахерская интимных стрижек?))
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35k
dima423 Полчаса назад
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это надо целочку порвать...если что готов помочь)
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69k
Иван Полчаса назад
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Безотходные технологии в жизнь?
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35k
dima423 Полчаса назад
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ну чето прям хз вообще...
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35k
dima423 Полчаса назад
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жирная девушка - одинокая девушка)
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39k
Андрей Бертон 37 минут назад
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Гондольерка
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1k
alex 42 минуты назад
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привязали НАТАШУ
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150
Hexo4uha 44 минуты назад
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Судя по диаметру шаблона - любитель небольших.
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35k
dima423 Hexo4uha 38 минут назад
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я наоборот подумал что туда тока дойки получится положить, маленькие не выйдет пристроить...)
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6k
Самка Хорька dima423 4 минуты назад
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О, экспертная комиссия организовалась!
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8k
Uron 55 минут назад
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отзыв постоянного пациента.
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2k
Dr. Zoidberg 57 минут назад
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Вот не хотел, а всё равно пропел. Уверен, я такой не один.
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6k
Самка Хорька Dr. Zoidberg 7 минут назад
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Судя по смысловому содержанию, эти чуваки всей эстраде тексты пишут... И да, все равно запоминается! Пошла танцевать! Мало половин, мало-мало половин....
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737
Лучший Друг 59 минут назад
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лОжить?
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3k
rutt Час назад
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Ложить
егэ на оба ваших дома
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6k
Самка Хорька rutt 6 минут назад
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Егэ они не боятся! Егэ они проваливают...
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14k
Alex Час назад
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она думает так разинув рот бабушка еще печенек туда напихает?
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6k
Самка Хорька Alex 12 минут назад
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На фото бабушка. Бабушка стифлера
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11k
Erorist Час назад
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ох... для кого то эта картинка юмор, а для кого-то суровая реальность и печалька
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35k
dima423 Erorist 41 минуту назад
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да лан, как будто прям секс это вся жизнь... купи игрушек, научись работать пальцами, языком... бабу всегда удовлетворишь)) Да и вообще щас бабы с мужиками и не ради секса в основном...гораздо важнее для них чтоб мужик хорошо зарабатывал, 90% баб покую на размер вашего члена, а 50% вообще пох на секс)
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3k
magic32 Час назад
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А может быть сначала было приёмное отделение, а уже потом улицу назвали потешной
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863
Евгений magic32 54 минуты назад
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По факту, так сказать....
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