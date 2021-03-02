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В поселке Кудьма Приокского района Нижегородской области под конец зимы произошло жестокое массовое убийство. От рук преступников 28 февраля погибла проживавшая в коттедже семья Малаховых. Убиты четыре человека, в том числе пятилетний мальчик.
Убийцы расправились также с 41-летней матерью ребенка, 64-летним дедушкой и 63-летней бабушкой. Женщину перед убийством изнасиловали, затем ее зарезали. Пенсионеров злоумышленники задушили.Также из дома похищены ценные вещи.Отец семейства находится в командировке. Уцелеть удалось и второму ребенку, дочке 13 лет. В момент налета на дом она была на тренировке.«Семья очень хорошая, благополучная. Семья полная, есть отец, но его не было в тот момент дома. Также в семье еще есть старший ребенок - девочка, ее также не было дома», - цитирует «Интерфакс» информацию от своего источника.
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Под подозрение сразу попали двое мужчин - Шомастон Темиров и Вазген Адабекян. Про первого известно, что ему 30 лет, он был чернорабочим в доме предположительно убитых им людей. Вазген Адибекян и еще один человек оказывали содействие убийце, сообщает канал «Плохие новости».
Убийцы скрылись на автомобиле Volkswagen Passat, также в розыск была объявлена белая KIA.
Преступники были объявлены в розыск в Нижегородской области и в Москве. Троих человек удалось задержать по горячим следам. Их машину остановили сотрудник ДПС в Судогодском районе Владимирской области. Подозреваемые сопротивления не оказывали, оружия у них при себе не было.
Убийцы скрылись на автомобиле Volkswagen Passat, также в розыск была объявлена белая KIA.
Преступники были объявлены в розыск в Нижегородской области и в Москве. Троих человек удалось задержать по горячим следам. Их машину остановили сотрудник ДПС в Судогодском районе Владимирской области. Подозреваемые сопротивления не оказывали, оружия у них при себе не было.
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Метки: изнасилование убийство факты
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Сегодня с ними сделали такое, завтра с вашей семьей. Посмотрим куда ваша толерантность улетит
P. S. Это не люди, это бешеные уйобки.
Потому что даже смерть для них слишком просто.
Страшно представить, что испытывают девочка и отец.
И конечно же в очередной раз у преступности нет национальности.
Ну ни разу
-самое занятное,что пострадавшие сами привлекли на работу черножопого гастера. Вот и сэкономили. Это не злорадство,а реальность. Другие сдают и продают им хаты.