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Резали, душили, насиловали: в Нижегородской области убита семья, в том числе малолетний ребенок

Резали, душили, насиловали: в Нижегородской области убита семья, в том числе малолетний ребенок (2 фото + 1 видео)

Автор:
02 марта 2021 11:45
Метки: изнасилование   убийство   факты   
2400
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В поселке Кудьма Приокского района Нижегородской области под конец зимы произошло жестокое массовое убийство. От рук преступников 28 февраля погибла проживавшая в коттедже семья Малаховых. Убиты четыре человека, в том числе пятилетний мальчик.

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Метки: изнасилование   убийство   факты   
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69k
Пассажир. 3 часа назад
Сижу и не знаю ставить плюс или минус. Ведь вина этих вeдь не доказана.. Попахивает разжиганием ненависти..
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7k
antonium Пассажир. 2 часа назад
Какой ненавести? А если вина будет доказана тут же будете поливать их помоями? Почему если предполагаемый преступник не славянин, то это сразу разжигание?
Сегодня с ними сделали такое, завтра с вашей семьей. Посмотрим куда ваша толерантность улетит
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420
Миролюбивый бог войны 21 секунду назад
Действовала бы у нас смертная казнь, черножоые бы не рыпнулись
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341
Дмитрий Заяц 3 минуты назад
Линчевать у...ов прилюдно, звери черножопые.
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937
Андрей Манахов Полчаса назад
Настроение после такого просто пизздец...
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118
Семён Семёныч 47 минут назад
Сайт хорошего настроения
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4k
ваня панкин 48 минут назад
пора отменять нафуй мораторий на смертную казнь, пора!!!
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18k
Эрик Час назад
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4k
Бу Час назад
У преступность нет национальности, но конечно снова черно*жопые твари
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10k
ЕвгенийДончак Час назад
...и снова "у преступности нет национальности".
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583
Виктор 2 часа назад
Только начал читать статью , а в голове уже мысль : ставлю на чёрное !
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−3
ann 2 часа назад
Скоты .
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2k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Когда будет доказана их вина следствием, дальше можно сделать следующие, при попытке к бегству или вымышленному нападению на сотрудника, ну вы меня поняли.
P. S. Это не люди, это бешеные уйобки.
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1k
Леонид Феликс Дзержинский Час назад
Слишком легко.
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4k
Барт Симпсон Леонид 19 минут назад
наручники на руки и ноги, канистра бензина, вот чудо - самовозгорание!
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67
Александр 2 часа назад
Нормальная ситуация для России ,а как иначе ,если убийца русских герой России .
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5k
Игорь Александр 2 часа назад
иди - попрыгай
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67
Александр Игорь 2 часа назад
Лечись получеловек
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5k
Игорь Александр 2 часа назад
тебе- бесполезно
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67
Александр Игорь 2 часа назад
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5k
кот базилий 2 часа назад
Сразу мысль пришла о "россиянах".
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12k
r.a.t. 2 часа назад
Сижу и понять не могу, какое наказание возможно для тех, кто совершил подобное, так что бы оно было соизмеримо с содеянным.
Потому что даже смерть для них слишком просто.
Страшно представить, что испытывают девочка и отец.
И конечно же в очередной раз у преступности нет национальности.
Ну ни разу
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57k
Опиум для народа 3 часа назад
-"он был чернорабочим в доме предположительно убитых им людей."-
-самое занятное,что пострадавшие сами привлекли на работу черножопого гастера. Вот и сэкономили. Это не злорадство,а реальность. Другие сдают и продают им хаты.
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232
Бобр 3 часа назад
Что движет такими людьми??? Почему они так делают??? И главный вопрос ради денег???
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8k
Шурум-бурум 3 часа назад
высшую меру наказания этим существам! сжечь ублюдков так, как это делали европейцы в первой половине прошлого века!
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2k
Max Lu 3 часа назад
сайт хорошего настроения...
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