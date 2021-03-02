Под подозрение сразу попали двое мужчин - Шомастон Темиров и Вазген Адабекян. Про первого известно, что ему 30 лет, он был чернорабочим в доме предположительно убитых им людей. Вазген Адибекян и еще один человек оказывали содействие убийце, сообщает канал «Плохие новости».

Убийцы скрылись на автомобиле Volkswagen Passat, также в розыск была объявлена белая KIA.

Преступники были объявлены в розыск в Нижегородской области и в Москве. Троих человек удалось задержать по горячим следам. Их машину остановили сотрудник ДПС в Судогодском районе Владимирской области. Подозреваемые сопротивления не оказывали, оружия у них при себе не было.