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Единственный в мире рукопашный бой людей и собак с фашистами

Единственный в мире рукопашный бой людей и собак с фашистами (2 фото)

Автор:
28 февраля 2021 16:35
Метки: бой   рукопашный   собака   фашист   человек   
559
2
На Черкащине есть уникальный памятник 150 пограничным псам, которые «порвали» полк фашистов в рукопашном бою Эта единственная за всю историю мировых войн и конфликтов битва людей и собак произошла в самом центре украины много лет назад, а дело было так… Шел третий месяц войны, точнее, он только начался, когда в конце июля произошли события, впервые изменившие ход Великой Отечественной, или весь ход «Восточной компании», как называли войну в ставке Гитлера.

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Метки: бой   рукопашный   собака   фашист   человек   
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69k
Чёрный человек. 2 часа назад
А вы говорите Украинцы плохие..
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29k
Головасыр коричнештанник Полчаса назад
ни чего не имею против этой истории, а тем более пограничников (сам из ПВ). но поднадоели выкладывать её тут уже который раз
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60
Племянник Путина Час назад
странно что памятник до сих пор не декоммунизировали...
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277
andrey Племянник Путина 43 минуты назад
А разве пограничники с собаками что то сделали Украинцам плохого ? С какого перепугу их должны были декомунизировать?
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Племянник Путина andrey 15 минут назад
так фашистов убивали, а значит действовали против украины
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3k
schmubu 3 часа назад
Ваня, тебя взломали штоль?
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−63
LoginNaFishkah 3 часа назад
И в -дцатый раз вспомним, кто страну очередному вождю и его шакалам на растерзание готовил ... как им там ... наверное изпереворачивались в гробу уже...
Теперь собаки уже не те, в униформе с дубинками хозяина защищают...
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1k
AРТУР ITA 4 часа назад
Смотрю какой то щеневмерлык минус поставил.
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andrey AРТУР ITA 42 минуты назад
Сомневаюсь ! Украинцы чтят своих героев ! Скорее всего кацап какой то минуснул !
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AРТУР ITA 4 часа назад
Надеюсь он целый ?Декоммуниазаторы сопливые еще вой не подняли?
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669
Serg Dex AРТУР ITA 15 минут назад
Целый и ухоженный, это же не западенщина.
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