Советский штык

Военные специалисты высчитали, за то время, когда боец примыкает штык, он мог бы сделать 6-7 выстрелов. Поэтому в обороне всегда примкнутый штык винтовки Мосина был особенно ценен – боец не прекращая огня переходил к штыковому бою.



Кроме того, они считали, что штык – это фактор уменьшающий шанс к отступлению и бегству. Дело в том, что уже в войнах конца 19 века число убитых и раненых с помощью холодного оружия было ничтожным. Однако именно штыковая атака, в большинстве случаев, обращала противника в бегство.



Таким образом, главную роль играло не фактическое применение штыка, а угроза его применения. Поэтому боец, не имеющий эффективного холодного оружия начинает испытывать неуверенность.



Однако как бы не был хорош длинный игольчатый штык «мосинки», но массовое использование шрапнели и пулеметов коренным образом изменило характер боя.



Уже в начале 20 века этот штык не соответствовал современным требованиям. Главным его недостатком было то, что штык необходимо было носить всегда примкнутым.



Оригинальное решение этой проблемы незадолго до начала первой мировой войны нашел полковник Н.А. Гулькевич. Он предложил складной штык.



Его штык примыкался к винтовке и за счет шарнира складывался острием в сторону приклада.