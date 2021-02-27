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Советский штык

Советский штык (7 фото)

Автор:
27 февраля 2021 07:58
Метки: армия   советский   штык   
718
7
У игольчатого штыка трехлинейной винтовки образца 1891 года довольно интересная и долгая судьба.
Игольчатый четырехгранный штык был принят на вооружение русской императорской армии одновременно с винтовкой Мосина ещё в XIX веке.
Носить этот штык предполагалась всегда примкнутым и поэтому винтовка пристреливалась с примкнутым штыком. Плюсом такого использования штыка было то, что винтовка всегда была готова к рукопашному бою.
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Метки: армия   советский   штык   
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 7 часов назад
Хм, годный пост.
Браво, Ваня!
Ведь можешь делать классные посты.
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29k
KiploksAKS 2 часа назад
Надо бы начать с того, что "русский" гранёный штык трёхлинейка унаследовала от фузеи, заимствованной у Французской армии (fusil de chasse), в которой он был введен в ходе реформ Вобана.
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70k
Чёрный человек. 3 часа назад
Для этого и был придуман шмайсер..
Пока к Tебе добежит человек со штыком его можно нафаршировать свинцом..
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70k
Чёрный человек. KiploksAKS 2 часа назад
Вы такой умный.. У вас и первое есть и второе , a v конце еще и компот наверное...
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29k
KiploksAKS Чёрный человек. 2 часа назад
Это - всё, что Вы поняли?
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70k
Чёрный человек. KiploksAKS 2 часа назад
А чего тут понимать очередной высер патриотизма..
Штык луче автомата - диагноз ясен..
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29k
KiploksAKS Чёрный человек. Час назад
"Чёрного человека" Есенин придумал в приступе белой горячки.
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70k
Чёрный человек. KiploksAKS Час назад
На самом деле это я придумал Есенина.. Отпустил его тогда..
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227
Hexo4uha 5 часов назад
Аккуратнее с советскими плакатами. Одну тетку уже подтянули за плакат со свастикой на ней.
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30k
Mamin Sibiriak Hexo4uha 3 часа назад
<<< Одну тетку уже подтянули за плакат со свастикой на ней >>>

На тётке?
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4k
ваня панкин 5 часов назад
в курской области в деревне в далеком 82-м году видел у многих вилы сделанные из штыков...
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70k
Чёрный человек. ваня панкин 2 часа назад
Это можно уже статью подтянуть... кощунники и агенты Госдепа..
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60k
Доктор Джонс 6 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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