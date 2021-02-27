Советский штык

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У игольчатого штыка трехлинейной винтовки образца 1891 года довольно интересная и долгая судьба.
Игольчатый четырехгранный штык был принят на вооружение русской императорской армии одновременно с винтовкой Мосина ещё в XIX веке.
Носить этот штык предполагалась всегда примкнутым и поэтому винтовка пристреливалась с примкнутым штыком. Плюсом такого использования штыка было то, что винтовка всегда была готова к рукопашному бою.
Игольчатый четырехгранный штык был принят на вооружение русской императорской армии одновременно с винтовкой Мосина ещё в XIX веке.
Носить этот штык предполагалась всегда примкнутым и поэтому винтовка пристреливалась с примкнутым штыком. Плюсом такого использования штыка было то, что винтовка всегда была готова к рукопашному бою.
Военные специалисты высчитали, за то время, когда боец примыкает штык, он мог бы сделать 6-7 выстрелов. Поэтому в обороне всегда примкнутый штык винтовки Мосина был особенно ценен – боец не прекращая огня переходил к штыковому бою.
Кроме того, они считали, что штык – это фактор уменьшающий шанс к отступлению и бегству. Дело в том, что уже в войнах конца 19 века число убитых и раненых с помощью холодного оружия было ничтожным. Однако именно штыковая атака, в большинстве случаев, обращала противника в бегство.
Таким образом, главную роль играло не фактическое применение штыка, а угроза его применения. Поэтому боец, не имеющий эффективного холодного оружия начинает испытывать неуверенность.
Однако как бы не был хорош длинный игольчатый штык «мосинки», но массовое использование шрапнели и пулеметов коренным образом изменило характер боя.
Уже в начале 20 века этот штык не соответствовал современным требованиям. Главным его недостатком было то, что штык необходимо было носить всегда примкнутым.
Оригинальное решение этой проблемы незадолго до начала первой мировой войны нашел полковник Н.А. Гулькевич. Он предложил складной штык.
Его штык примыкался к винтовке и за счет шарнира складывался острием в сторону приклада.
Кроме того, они считали, что штык – это фактор уменьшающий шанс к отступлению и бегству. Дело в том, что уже в войнах конца 19 века число убитых и раненых с помощью холодного оружия было ничтожным. Однако именно штыковая атака, в большинстве случаев, обращала противника в бегство.
Таким образом, главную роль играло не фактическое применение штыка, а угроза его применения. Поэтому боец, не имеющий эффективного холодного оружия начинает испытывать неуверенность.
Однако как бы не был хорош длинный игольчатый штык «мосинки», но массовое использование шрапнели и пулеметов коренным образом изменило характер боя.
Уже в начале 20 века этот штык не соответствовал современным требованиям. Главным его недостатком было то, что штык необходимо было носить всегда примкнутым.
Оригинальное решение этой проблемы незадолго до начала первой мировой войны нашел полковник Н.А. Гулькевич. Он предложил складной штык.
Его штык примыкался к винтовке и за счет шарнира складывался острием в сторону приклада.
Штык Н.А. Гулькевича примыкался к винтовке и за счет шарнира складывался острием в сторону приклада.
*
Штык прошел испытания – им длительно били в доски, штык испытания выдержал и его приняли на вооружение. Часто пишут, что штык Гулькевича – экспериментальный, но такого не может быть, если образец принят на вооружение, он перестает быть экспериментальным.
Оснащали штыком Гулькевича, главным образом, казачьи части. Отзывы из боевых частей были восторженные. Позднее оружейный конструктор Федоров, напишет, что штык Гулькевича был снят с производства из-за выявленных в нем недостатков.
Имелось в виду, что в результате длительной носки и тряски саморазвинчивался шарнирный винт.
Однако, как мне представляется, винт – это отговорка, во-первых, стандартный штык трехлинейки в то время тоже не имел пружинной защелки и постоянно разбалтывался, во-вторых, реальной проблемой была нехватка производственных мощностей. Даже простой штатный штык российская промышленность в достаточном количестве изготовить не могла, поэтому в первую мировую войну существовало множество разнообразных эрзац-штыков.
Некоторые штыки к трехлинейке выпускались просто привинчиваемыми. Постоянно примкнутые, не разбалтывались, не терялись, но и быстро снять невозможно.
Однако неудачный штык трехлинейной винтовки требовал доработки. Причем нужно это было решить, используя старые штыки и предельно дешевым способом.
*
Штык прошел испытания – им длительно били в доски, штык испытания выдержал и его приняли на вооружение. Часто пишут, что штык Гулькевича – экспериментальный, но такого не может быть, если образец принят на вооружение, он перестает быть экспериментальным.
Оснащали штыком Гулькевича, главным образом, казачьи части. Отзывы из боевых частей были восторженные. Позднее оружейный конструктор Федоров, напишет, что штык Гулькевича был снят с производства из-за выявленных в нем недостатков.
Имелось в виду, что в результате длительной носки и тряски саморазвинчивался шарнирный винт.
Однако, как мне представляется, винт – это отговорка, во-первых, стандартный штык трехлинейки в то время тоже не имел пружинной защелки и постоянно разбалтывался, во-вторых, реальной проблемой была нехватка производственных мощностей. Даже простой штатный штык российская промышленность в достаточном количестве изготовить не могла, поэтому в первую мировую войну существовало множество разнообразных эрзац-штыков.
Некоторые штыки к трехлинейке выпускались просто привинчиваемыми. Постоянно примкнутые, не разбалтывались, не терялись, но и быстро снять невозможно.
Однако неудачный штык трехлинейной винтовки требовал доработки. Причем нужно это было решить, используя старые штыки и предельно дешевым способом.
×
Во-первых, при длительной носке в примкнутом состоянии штык со временем разбалтывался. Это мешало стрелять.
Во-вторых, постоянно примкнутый штык был опасен. Можно только предполагать сколько в результате падений, движения в темноте, посадке и высадке из вагонов было выколото глаз и нанесено других травм военнослужащими друг другу.
Для удобства на марше, для транспортировки солдаты часто надевали его втулкой на ствол наоборот, острием к прикладу. Однако в этом случае втулка штыка разнашивалась ещё сильнее, и в описаниях встречаются утверждения, что по этой причине до модернизации штыка в 1930 году командиры запрещали носить штык, надетый на ствол концом назад.
В-третьих, с винтовкой с постоянно примкнутым штыком, крайне неудобно перемещаться в окопах.
В-четвертых, Красная армия все более механизировалась, а забираться в грузовики, ездить на мотоциклах с примкнутым к трехлинейке штыком было крайне неудобно.
В общем, штык устарел полностью.
Вариантов модернизации штыка трехлинейки было несколько: сделать штык складным (как штык Гулькевича но с пружинной защелкой), сделать штык поворотным и сделать штык по типу штыка или штыка-кинжала.
Во-вторых, постоянно примкнутый штык был опасен. Можно только предполагать сколько в результате падений, движения в темноте, посадке и высадке из вагонов было выколото глаз и нанесено других травм военнослужащими друг другу.
Для удобства на марше, для транспортировки солдаты часто надевали его втулкой на ствол наоборот, острием к прикладу. Однако в этом случае втулка штыка разнашивалась ещё сильнее, и в описаниях встречаются утверждения, что по этой причине до модернизации штыка в 1930 году командиры запрещали носить штык, надетый на ствол концом назад.
В-третьих, с винтовкой с постоянно примкнутым штыком, крайне неудобно перемещаться в окопах.
В-четвертых, Красная армия все более механизировалась, а забираться в грузовики, ездить на мотоциклах с примкнутым к трехлинейке штыком было крайне неудобно.
В общем, штык устарел полностью.
Вариантов модернизации штыка трехлинейки было несколько: сделать штык складным (как штык Гулькевича но с пружинной защелкой), сделать штык поворотным и сделать штык по типу штыка или штыка-кинжала.
Штык к трехлинейке в виде кавказского кинжала для царской армии/А. Кулинский "Штыки мира"
*
Надо сказать, что во всех значительных военных государствах мира до второй мировой войны, за исключением Франции, предпочтение отдавали штыку-ножу, штыку-тесаку и т.п. Штыку клинкового типа отдавали предпочтение и в РККА, но опять же, по экономическим соображениям от штыков клинкового типа к трехлинейке отказались.
Военное руководство страны надеялось перевооружить в скором времени Красную армию самозарядными винтовками для которых были разработаны штыки клинкового типа. А для трехлинейки предлагалось сделать что-то очень дешевое и временное.
*
Надо сказать, что во всех значительных военных государствах мира до второй мировой войны, за исключением Франции, предпочтение отдавали штыку-ножу, штыку-тесаку и т.п. Штыку клинкового типа отдавали предпочтение и в РККА, но опять же, по экономическим соображениям от штыков клинкового типа к трехлинейке отказались.
Военное руководство страны надеялось перевооружить в скором времени Красную армию самозарядными винтовками для которых были разработаны штыки клинкового типа. А для трехлинейки предлагалось сделать что-то очень дешевое и временное.
Как известно, штык снабдили пружинной защелкой и этим ограничились. Теперь штык можно было надевать на ствол острием назад и носить не боясь, что втулка разболтается.
Однако практика применения винтовок обр. 1891/30 года показала, что винтовка для условий боя второй мировой войны, длинна, штык тоже слишком длинен и плюс к этому он часто теряется.
Однако практика применения винтовок обр. 1891/30 года показала, что винтовка для условий боя второй мировой войны, длинна, штык тоже слишком длинен и плюс к этому он часто теряется.
А. Кулинский "Штыки мира"
*
Поэтому уже в ходе войны, когда решили модернизировать штыки винтовки обр. 1891/30 и карабина обр. 1938 года, решили сделать их не просто складными, но и неотъемными.
Оба штыка имели заметное сходство со штыком Гулькевича. Для карабина конструктор Сергей Симонов разработал полностью неотъемный штык. Для винтовок был разработан очень похожий, но «условно съемный» игольчатый штык.
Этот штык не был предназначен для быстрого примыкания и отмыкания, однако, крепление основания к стволу на шпильку позволяло снять или установить его достаточно быстро при минимуме инструмента. В итоге, после войсковых испытаний, в 1943 году выпуск винтовок образца 1891/30 был вообще прекращен, и на вооружение был принят только карабин образца 1944 года, представлявший собой карабин образца 1938 года доукомплектованный неотъемным откидным штыком.
В межвоенные годы возможность была, но не было желания, акцент был сделан на автоматическое оружие. А в годы войны уже и модернизировать штык смысл пропал, поскольку и саму винтовку сняли с вооружения.
Это, пожалуй, всё что я хотел написать про создание складных штыков для трехлинейной винтовки.
*
Поэтому уже в ходе войны, когда решили модернизировать штыки винтовки обр. 1891/30 и карабина обр. 1938 года, решили сделать их не просто складными, но и неотъемными.
Оба штыка имели заметное сходство со штыком Гулькевича. Для карабина конструктор Сергей Симонов разработал полностью неотъемный штык. Для винтовок был разработан очень похожий, но «условно съемный» игольчатый штык.
Этот штык не был предназначен для быстрого примыкания и отмыкания, однако, крепление основания к стволу на шпильку позволяло снять или установить его достаточно быстро при минимуме инструмента. В итоге, после войсковых испытаний, в 1943 году выпуск винтовок образца 1891/30 был вообще прекращен, и на вооружение был принят только карабин образца 1944 года, представлявший собой карабин образца 1938 года доукомплектованный неотъемным откидным штыком.
В межвоенные годы возможность была, но не было желания, акцент был сделан на автоматическое оружие. А в годы войны уже и модернизировать штык смысл пропал, поскольку и саму винтовку сняли с вооружения.
Это, пожалуй, всё что я хотел написать про создание складных штыков для трехлинейной винтовки.
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Браво, Ваня!
Ведь можешь делать классные посты.
Пока к Tебе добежит человек со штыком его можно нафаршировать свинцом..
Штык луче автомата - диагноз ясен..
На тётке?