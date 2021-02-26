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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4664 поста • 647 подписчиков подписаться
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ТОП-15 самых дорогих эскортниц России и СНГ

ТОП-15 самых дорогих эскортниц России и СНГ (16 фото)

Автор:
26 февраля 2021 13:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: девушки   деньги   звезды   профессия   расценки   шоу бизнес   эскорт   
4722
16

Что делать, если кто-то хочет побывать рядом с подобной красоткой? Платить. И она будет ваша на вечер, а если хватит денег, то и подольше. И девушкам хорошо - надо же найти применение такой красоте и вам неплохо - вы мечтали - вот вам расценки вашей мечты

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Метки: девушки   деньги   звезды   профессия   расценки   шоу бизнес   эскорт   
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47  комментариев
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27k
Франц Лефорт 2 часа назад
Ну кто тут говорил,что Фишки перестали быть развлекательным сайтом? Уже и шлюх рекламировать стали.....
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17k
Vital Idol Минуту назад
вот самая дорогая....
Ссылка www.youtube.com
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5k
NeDron 2 минуты назад
Шалав так много молодых...
Но не с моей зарплатаю...
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11k
Alex Ato 4 минуты назад
Вот потому что есть у нас те кто платит столько непонятно за что у нас на лубянке и не будет стоять железный феликс
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11k
Alex Ato 6 минут назад
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10k
ЕвгенийДончак 8 минут назад
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26k
Slonyash 12 минут назад
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11k
Элитный тигр 14 минут назад
Ничесебе леди какие дорогие... А у них там что, золотое что-ли все??? Обычные бабы, ну да, фигурки ничего, а давайте на их рожи без штукатурки взглянем? Наверняка страх божий...
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7k
Stranger 14 минут назад
Ну, посмеялись и ладно. А теперь озвучьте настоящие цены. Мне там 2-3 девочки приглянулись, может с получки закажу себе...
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29k
Azesh 17 минут назад
старые богатые мужики с пузом ставят их в позу креветок, а для кого то они звезды и пример для подражания, прикольно.
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87
ded moroz78 18 минут назад
«Дюбимица Азербайджана» Камилия Музиен - от $ 5000 за ночь
автор исправь на "любимица." или всё таки Д...
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1k
Крабик 19 минут назад
за такие бабки у них должно быть поперек, как минимум
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543
ezh28 24 минуты назад
За такое потасканное дерьмо - такие бабки.
На завод всех биля, к мартену!
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204
Юрий Полчаса назад
Не знаааю, неужели у наших миллиардеров все так плохо, что за секс нужно столько платить... Ну есть пара симпатичных на мой взгляд, но у нас в Волгограде на улицах полно таких красавиц. У богатых своя придурь.
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3k
solovei7 Полчаса назад
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2k
Заряд бодрости Полчаса назад
какие они все стрёмные
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530
Vladimirs Orlovskis Полчаса назад
А где фото Прохора Шаляпина, смазливой мужской прости господи?
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4
Vlad Полчаса назад
Лень смотреть ветку. Телефончики были?
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5k
Robin 38 минут назад
Мужчины, ну объясните мне, что движет теми, кто их покупает, я не понимаю логики! И я сейчас не про секс (тут как раз всё понятно), а про досуг. Вот заплатил ты за эту куклу 40 тысяч зелёных. Вот ты весь вечер гуляешь её в своём высшем обществе. И каждый знает, что ты пришёл под руку с проституткой, просто очень дорогой. Или они воспринимаются как дорогие цацки типа крутых тачек и уникальных часов, типа, смотрите, я могу себе это позволить?
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1k
Bhaal Robin Полчаса назад
элитные куртизакни были всегда.
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3k
Доктор Ботов Robin 19 минут назад
Ну, может ими движет ностальгия по молодости, пришедшейся на 90-е, когда они, прыщавыми пацанами, в подвальных видеосалонах зачарованно смотрели на красивую волшебную сказку с Джулией Робертс и Ричардом Гиром.
Теперь они выросли, у них есть деньги, они обзавелись объёмистыми животами и потными лысинами, но желание почувствовать себя хоть на какое-то время Ричардом Гиром никуда не пропало.
Грустно и смешно!
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177
Ямщик 40 минут назад
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830
АлексЮстасу 43 минуты назад
За обычную 3,14 3ду - цуко, 6лRть, такую мзду!!!
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