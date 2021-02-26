ТОП-15 самых дорогих эскортниц России и СНГ

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Что делать, если кто-то хочет побывать рядом с подобной красоткой? Платить. И она будет ваша на вечер, а если хватит денег, то и подольше. И девушкам хорошо - надо же найти применение такой красоте и вам неплохо - вы мечтали - вот вам расценки вашей мечты
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Яна Орфеева
Известно. что она некоторое время провела в гареме принца Саудовской Аравии, выступая в качестве наложницы его и его друзей. Сейчас, будучи на "вольных хлебах" берет за услуги от $5 000 в день, плюс к этой обязательной сумме положены дорогие подарки и всякая роскошь. Почасовая оплата не принимается
Анна Калашникова — российская актриса и модель, известная своим романом с Прохором Шаляпиным
Ценник за ее услуги, предположительно составляет $ 8000 за ночь
Вечер с Нитой Кузьминой (стала известна после участия в одиозном реалити «Каникулы в Мексике-2») обойдется вам как минимум в 800.000 рублей
Авторский пост
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Но не с моей зарплатаю...
автор исправь на "любимица." или всё таки Д...
На завод всех биля, к мартену!
Теперь они выросли, у них есть деньги, они обзавелись объёмистыми животами и потными лысинами, но желание почувствовать себя хоть на какое-то время Ричардом Гиром никуда не пропало.
Грустно и смешно!