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Орнитолог встретил птицу-гермафродита

Орнитолог встретил птицу-гермафродита (7 фото)

Автор:
26 февраля 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: билартеральный гинандроморфизм   животные   красный кардинал   наблюдения   необычно   орнитолог   пенсильвания   птицы   
152
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Орнитолог-любитель из Пенсильвании встретил в лесу редчайший образец красного кардинала - птицу, у которой правая половина является самцом, а правая - самкой.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: билартеральный гинандроморфизм   животные   красный кардинал   наблюдения   необычно   орнитолог   пенсильвания   птицы   
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452
Остап_Бендер_Задунайский 23 минуты назад
- у которой правая половина является самцом, а правая - самкой
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−32
jenart 12 минут назад
На наших свиристелей похож
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