Орнитолог встретил птицу-гермафродита

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Орнитолог-любитель из Пенсильвании встретил в лесу редчайший образец красного кардинала - птицу, у которой правая половина является самцом, а правая - самкой.
Орнитолог-любитель из Пенсильвании встретил в лесу необыкновенную птицу - как он сам говорит, "такая встреча бывает раз в жизни". Замеченный им красный кардинал был одновременно и самцом, и самкой.
Джеймс Хилл 48 лет наблюдает за птицами, но недавняя встреча была совершенно необычной: он увидел птицу-гермафродита, на одной половине тела которой было ярко-красное оперение самца с хохолком, а на другой - скромное оперение самки. Линия раздела проходила четко по центру тела птицы и была явственно заметной.
Джеймс Хилл 48 лет наблюдает за птицами, но недавняя встреча была совершенно необычной: он увидел птицу-гермафродита, на одной половине тела которой было ярко-красное оперение самца с хохолком, а на другой - скромное оперение самки. Линия раздела проходила четко по центру тела птицы и была явственно заметной.
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Подобная необычная внешность - результат двойного оплодотворения, когда двухъядерная женская клетка оплодотворяется сразу двумя сперматозоидами. Такое явление называется билатеральным гинандроморфизмом, оно рассматривается как частный случай гермафродитизма. У билатеральных гинандроморфов часть тканей и органов является мужскими, часть - женскими, и чаще всего разделение проходит по продольной оси тела животного. Проще говоря, такое животное-гермафродит кажется склеенным из двух половин.
Все началось с того момента, когда приятель предупредил Хилла, что к кормушке у одного из домов в Гранд Вэлли прилетает "странная птица", у которой одна половина - от одного вида, а другая - от другого. "Я страшно заинтересовался, - говорит Хилл. - собенно мне было интересно, идет ли речь о простом гибриде или о гинандропоморфной особи", - говорит Хилл.
"Мы тут же позвонили владельцу того дома с кормушками, и он описал птицу, сказав, что это был самец красного кардинала, у которого были "белые перья на грудке", - рассказывает Хилл. - Я подумал, что эо может быть лейкист - то есть, птица с локальными свойствами альбиноса".
Кардинал - певчая птица родом из Северной Америки, известная своим ярко-красным оперением. Однако эта черта свойственна только самцам. У самок оперение куда скромнее. Кардиналы не мигрируют в зимние месяцы - именно поэтому Хилл сумел увидеть редкую птицу.
Застав кардинала на кормушке, Хилл тут же понял, что это птица с билатеральным гинандроморфизмом. "За пять часов наблюдений птица лишь однажды прилетела к кормушке, вместе с пятью другими кардиналами, - написал Хилл в фейсбуке. - но, к счастью, она села на ветку на открытом месте, и я успел сделать около 50 снимков".
Застав кардинала на кормушке, Хилл тут же понял, что это птица с билатеральным гинандроморфизмом. "За пять часов наблюдений птица лишь однажды прилетела к кормушке, вместе с пятью другими кардиналами, - написал Хилл в фейсбуке. - но, к счастью, она села на ветку на открытом месте, и я успел сделать около 50 снимков".
По словам Хилла,пара, живущая в 50 километрах от Гранд Вэлли, недалеко от города Эри, наблюдала такого же кардинала. Джеффри и Ширли Колдуэллы сфотографировали птицу, опубликовав снимки в National Geographics, а также в журналах по орнитологии. Хилла это заставило задуматься о том, является ли птица, встреченная Колдуэллами в 2019-м году, той же, что прилетает в 2021-м в Гранд Вэлли. "Эта птица из Эри вполне может оказаться той же самой, потому что у нее тоже левая половина была женской, а правая - мужской", - рассуждает он.
Гинандроморфизм - редкий, но не совсем уж невероятный случай. Доктор Дэниел Хупер из лаборатории орнитологии Корнелльского университета, рассказал: "Это случается у всех видов птиц, но заметить его мы можем лишь там,где самцы и самки сильно отличаются друг от друга по окраске перьев.Кардиналы из всех североамериканских птиц более всего известны половым диморфизмом. Красное оперение самцов этого вида узнают все, поэтому сразу замечают, если внешний вид птицы отличается от обычного".
Гинандроморфизм - редкий, но не совсем уж невероятный случай. Доктор Дэниел Хупер из лаборатории орнитологии Корнелльского университета, рассказал: "Это случается у всех видов птиц, но заметить его мы можем лишь там,где самцы и самки сильно отличаются друг от друга по окраске перьев.Кардиналы из всех североамериканских птиц более всего известны половым диморфизмом. Красное оперение самцов этого вида узнают все, поэтому сразу замечают, если внешний вид птицы отличается от обычного".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: билартеральный гинандроморфизм животные красный кардинал наблюдения необычно орнитолог пенсильвания птицы
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