Орнитолог встретил птицу-гермафродита

По словам Хилла,пара, живущая в 50 километрах от Гранд Вэлли, недалеко от города Эри, наблюдала такого же кардинала. Джеффри и Ширли Колдуэллы сфотографировали птицу, опубликовав снимки в National Geographics, а также в журналах по орнитологии. Хилла это заставило задуматься о том, является ли птица, встреченная Колдуэллами в 2019-м году, той же, что прилетает в 2021-м в Гранд Вэлли. "Эта птица из Эри вполне может оказаться той же самой, потому что у нее тоже левая половина была женской, а правая - мужской", - рассуждает он.

Гинандроморфизм - редкий, но не совсем уж невероятный случай. Доктор Дэниел Хупер из лаборатории орнитологии Корнелльского университета, рассказал: "Это случается у всех видов птиц, но заметить его мы можем лишь там,где самцы и самки сильно отличаются друг от друга по окраске перьев.Кардиналы из всех североамериканских птиц более всего известны половым диморфизмом. Красное оперение самцов этого вида узнают все, поэтому сразу замечают, если внешний вид птицы отличается от обычного".