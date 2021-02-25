Как выглядит мир для людей с заболеваниями глаз

Ночная слепота, или никталопия, возникает, как следует из названия, когда ваши глаза не могут адаптироваться к условиям низкой освещенности. В то время как люди с никталопией обычно не испытывают никаких последствий в течение дня, это нарушение зрения может значительно затруднить вождение автомобиля в ночное время (или даже посещение туалета). Хотя это может возникать как симптом ряда различных заболеваний глаз, наиболее распространенной причиной куриной слепоты является генетическое заболевание, называемое "пигментным ретинитом", при котором палочковые клетки сетчатки теряют способность реагировать на свет. Никталопия также может возникнуть в результате травмы или недоедания, например, в результате дефицита витамина А. (На снимке: Таймс-сквер, Нью-Йорк.)