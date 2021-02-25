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Как выглядит мир для людей с заболеваниями глаз

Как выглядит мир для людей с заболеваниями глаз (1 фото + 7 тянучек)

Автор:
25 февраля 2021 16:31
Сообщество : Факты
Метки: болезни   глаз человека   глаза   заболевания   зрение   медицинские проблемы   познавательно   
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По данным ВОЗ, каждый седьмой человек страдает нарушением зрения вблизи или на расстоянии. Производитель контактных линз Lenstore разработал интерактивный онлайн-инструмент, который показывает разницу между нормальным зрением и зрением человека с заболеванием глаз (катарактой, глаукомой, туннельным зрением и др.). Инструмент предназначен для того, чтобы помочь людям распознать признаки потери зрения и знать, на что обратить внимание в первую очередь.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: болезни   глаз человека   глаза   заболевания   зрение   медицинские проблемы   познавательно   
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Lovels Travel Полчаса назад
Про астигматизм забыли
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86k
Дмитрий 21 минуту назад
Ещё есть хохлизм - искажённое видение мира.
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14k
Мария Коненкова Полчаса назад
Мой дед был дальтоник. Рисовал офигенно, но успеха на этом поприще не имел, из изостудии выгнали, т.к. их всех цветов нормально различал только желтый (поэтому это был его любимый цвет, и всё что можно, он себе покупал желтое - расческу, зубную щетку, рубашку и т.д.) и способен был показать синий, при этом не был уверен, как называется, просто тыкал в пачку "Беломора" и говорил "вот такого цвета". Красный с зеленым путал как по учебнику, но как-то у него получалось с красным ещё и другие цвета путать.
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