Как выглядит мир для людей с заболеваниями глаз

Нотр-Дам де Пари - при нормальном зрении и шести различных глазных проблемах
"Многие из этих глазных заболеваний можно эффективно лечить, чтобы помочь уменьшить симптомы, если они обнаружены врачом или оптометристом на ранней стадии, - считают представители Lenstore. - Мы надеемся, что этот инструмент не только поможет людям увидеть мир с другой точки зрения, но и выявит некоторые ключевые признаки, на которые следует обратить внимание".
Катаракта
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Дейтеранопия (цветовая слепота)
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Плавающие помутнения - "мушки" в глазах
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Глаукома
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Возрастная макулярная дегенерация (дистрофия сетчатки)
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Ночная слепота (никталопия, куриная слепота)
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Туннельное зрение
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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