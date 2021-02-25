FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Быдло-отец матом отчитывал ребенка на глазах у изумленных прохожих Быдло-отец матом отчитывал ребенка на глазах у изумленных прохожих Гражданская позиция в стишках-пирожках Гражданская позиция в стишках-пирожках Подборка адского черного юмора, собранная без участия РПЦ Подборка адского черного юмора, собранная без участия РПЦ Вещи в разрезе, которые изнутри выглядят очень увлекательно Вещи в разрезе, которые изнутри выглядят очень увлекательно Импровизации в советском кино, которые стали культовыми Импровизации в советском кино, которые стали культовыми Истории о глупых пациентах Истории о глупых пациентах 10 фильмов о гражданской войне, снятых в советские времена 10 фильмов о гражданской войне, снятых в советские времена Папа, и как я тебя сразу не узнал-то?!! Папа, и как я тебя сразу не узнал-то?!! Он заменил собой Шукшина в фильме «Они сражались за Родину». А зрители даже не заметили подмену Он заменил собой Шукшина в фильме «Они сражались за Родину». А... В Кирове быдлан пнул в спину пожилого инвалида, который мешал ему пройти в магазин В Кирове быдлан пнул в спину пожилого инвалида, который мешал ему... Они считают себя невероятно крутыми, но все окружающие умирают со смеху от их фото Они считают себя невероятно крутыми, но все окружающие умирают со... В России призвали оторвать пиявку «ядовитого» доллара от тела экономики страны В России призвали оторвать пиявку «ядовитого» доллара от тела... Люди и лица Люди и лица Полуголый "полупокер" станцевал на братской могиле у «Родины-матери» на Мамаевом кургане Полуголый "полупокер" станцевал на братской могиле у... Падчерица довела отчима до самоубийства, ложно обвинив его в изнасиловании Падчерица довела отчима до самоубийства, ложно обвинив его в... Гифки Гифки Позитивные гифки Позитивные гифки Через 2 дня спасатели вернулись на место пожара и отколупали чудом уцелевшую в огне собаку от глыбы льда Через 2 дня спасатели вернулись на место пожара и отколупали чудом... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки
Папа, и как я тебя сразу не узнал-то?!!

Папа, и как я тебя сразу не узнал-то?!! (1 фото)

Автор:
25 февраля 2021 12:12
Метки: детки   мама   папа   семья   усыновление   
2982
1
Трехлетний Максим и двухлетний Димка жили в одном из сёл Алтайского края. Папы они никогда не видели. Впрочем, и мать тоже видели нечасто — женщина оставляла сыновей одних, убегая на «свиданку» к очередному кавалеру.
Как-то раз соседка заметила, что уж больно долго не видно возле дома мамаши, и позвонила в полицию.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: детки   мама   папа   семья   усыновление   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
226
Влад 3 часа назад
Счастья и добра таким замечательным людям и их семье. Мужику руку пожать за такое. Настоящий герой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
Князь Курбский 3 минуты назад
Реклама полицаев?
Такой там не к месту. Надеюсь, он ушел от мусоров к людям
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Максим 38 минут назад
НО материнский капитал эта мразота получить не забыла.. У таких не только детей забирать, но и капитал и все выплаты.. Вон Сергею отдать. Ему нужнее.. Человечище.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn Час назад
Хорошая сказка, добрая. Сам усыновлял. 1 лишение мамаши р прав процедура длинная и ненадёжная. Даже если умерла тоже долго будет родственников искать направлять в разл учреждения и ТД 2. На грудных и маленьких детей многолетняя очередь, и обойти очередь - преступление, как моральное так и законодательное. Другие бездетные ждут 2 года, а тут пришел и забрал... А так да- добрая сказка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
639
GoInDown Час назад
Ну хз, мне не понять этого никогда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
RaiJu 2 часа назад
Что-то напомнило. Аж до слез.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Габит Калыков 2 часа назад
Так что с их матерью-то? Пропала?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
KiploksAKS Габит Калыков 2 часа назад
Нарисовалась через три недели и написала отказ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Габит Калыков KiploksAKS Час назад
Скорее ее лишили материнских прав?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
397
*опа 3 часа назад
Хм, на дворе ещё февраль...
Или это прошлогодняя статья?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
KiploksAKS *опа 2 часа назад
События - 2011 года. И что?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
397
*опа KiploksAKS 2 часа назад
Ничего.
Просто уточнил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69
Nevad Black KiploksAKS 47 минут назад
а как они сейчас живут? нет информации? 10 лет уж прошло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Максим *опа 37 минут назад
а то что Максиму было 3 года.. а сегодня ему 5 в посте.. не умеет молодежь воспринимать текст совершенно.. вот тик-ток да.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Roman *опа 23 минуты назад
Если фото реально, то по форме Сергея видно, что история давняя. Интересно как у них сейчас дела.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
753
Viktor 3 часа назад
Какая сука минус поставила ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
OLDer Viktor 2 часа назад
я исправил (+)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Почему мы все еще сомневаемся в вакцинации Почему мы все еще сомневаемся в вакцинации Где тут мама, а где дочка? Где тут мама, а где дочка? 17 честных комиксов о жизни с двумя детьми, которые поймут только родители 17 честных комиксов о жизни с двумя детьми, которые поймут только родители 15 примеров того, что мамы - это призвание 15 примеров того, что мамы - это призвание Пара усыновила пятерых братьев и сестер, разлученных опекой Пара усыновила пятерых братьев и сестер, разлученных опекой Певица Sia тайно усыновила двух 18-летних парней Певица Sia тайно усыновила двух 18-летних парней
Николай Николаенко

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

162060



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Гражданская позиция в стишках-пирожках
5
204
Гражданская позиция в стишках-пирожках
Работа автомеханика полна неожиданностей
1
155
Работа автомеханика полна неожиданностей
﻿
Набирающие популярность
Депардье снова проходит по делу об изнасилованиях молодой актрисы
1
10
Депардье снова проходит по делу об изнасилованиях молодой актрисы
Бывший глава ЦРУ обвинил Хрущёва в убийстве Джона Кеннеди
0
63
Бывший глава ЦРУ обвинил Хрущёва в убийстве Джона Кеннеди
Почему мы все еще сомневаемся в вакцинации
Почему мы все еще сомневаемся в вакцинации
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#интересное#факты#аварии#люди#авто аварии#автомир#актеры#СССР
#фото#прикол#кино#дтп#автомобили#приколы#Разное#собака#настроение#прикольные
#интересно#Россия#история#подборка#картинки#сша#знаменитости#спасение#позитив#красота

На что жалуетесь?

Вернуться