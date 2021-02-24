Юная и еще неизвестная Мадонна в фотографиях Майкла Макдоннелла

Модный фотограф Майкл Макдоннел познакомился с Мадонной в 1978 году, когда о будущей суперзвезде еще никто не слышал. Макдоннел случайно наткнулся на 20-летнюю девушку, когда та сидела в холле его дома, и, конечно же, она моментально его очаровала. Они проработали вместе следующие восемь месяцев, и вот результат: редкие черно-белые снимки еще совсем юной певицы.
Мадонна Луиза Чикконе родилась в 1958 году в Бэй-Сити, штат Мичиган. Она была первой дочерью Мадонны и Сильвио Энтони «Тони» Чикконе. В семье ее называли Нонно, чтобы не путать со старшей Мадонной, франко-канадского происхождения. Тониже был американцем итальянского происхождения в первом поколении: его родители иммигрировали из итальянского города Пачентро. Ранняя и внезапная смерть матери оказала глубокое влияние на юную Мадонну. Она как-то сказала, что именно из-за смерти матери она такая, как есть сегодня.
Отец Мадонны записал ее на уроки классического фортепиано, но позже она убедила его разрешить ей заняться балетом. Потом она пошла в среднюю школу Рочестера Адамса, где стала отличницей и занялась чирлидингом. После окончания учебы она поступила в Мичиганский университет, где ей предложили танцевальную стипендию.
В 1978 году Мадонна бросила колледж и переехала в Нью-Йорк, чтобы стать звездой. Несколько лет она изо всех сил пыталась добиться успеха, перебиваясь случайными заработками и ютилась в крохотных квартирах. В то время она работала официанткой и снималась в откровенных фотосессиях. Она также танцевала в составе танцевальных трупп, сформировала панк-группу Breakfast Club с одним парнем и рок-группу Emmy с другим, а также какое-то время провела во Франции, работая танцовщицей.
В 1982 году Мадонна выпустила первый настоящий хит «Everybody», под который отжигали на всех танцполах Нью-Йорка. Затем она встретила Джона «Джеллибина» Бенитиеса, ди-джея, с которым она встречалась два года и который помог ей выпустить «Holiday» — ее первый национальный хит, с которым в 1984 году она попала на телепередачу Дика Кларка American Bandstand. Именно ее яркое выступление на передаче открыло для Мадонны дорогу к тому, о чем она так давно мечтала: стать мировой поп-суперзвездой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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