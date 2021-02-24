Юная и еще неизвестная Мадонна в фотографиях Майкла Макдоннелла

Мадонна Луиза Чикконе родилась в 1958 году в Бэй-Сити, штат Мичиган. Она была первой дочерью Мадонны и Сильвио Энтони «Тони» Чикконе. В семье ее называли Нонно, чтобы не путать со старшей Мадонной, франко-канадского происхождения. Тониже был американцем итальянского происхождения в первом поколении: его родители иммигрировали из итальянского города Пачентро. Ранняя и внезапная смерть матери оказала глубокое влияние на юную Мадонну. Она как-то сказала, что именно из-за смерти матери она такая, как есть сегодня.

Отец Мадонны записал ее на уроки классического фортепиано, но позже она убедила его разрешить ей заняться балетом. Потом она пошла в среднюю школу Рочестера Адамса, где стала отличницей и занялась чирлидингом. После окончания учебы она поступила в Мичиганский университет, где ей предложили танцевальную стипендию.