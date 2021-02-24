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Юная и еще неизвестная Мадонна в фотографиях Майкла Макдоннелла

Юная и еще неизвестная Мадонна в фотографиях Майкла Макдоннелла (26 фото)

Автор:
24 февраля 2021 17:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 70-е   звезды   знаменитости   мадонна   редкие снимки   фотосессия   
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Модный фотограф Майкл Макдоннел познакомился с Мадонной в 1978 году, когда о будущей суперзвезде еще никто не слышал. Макдоннел случайно наткнулся на 20-летнюю девушку, когда та сидела в холле его дома, и, конечно же, она моментально его очаровала. Они проработали вместе следующие восемь месяцев, и вот результат: редкие черно-белые снимки еще совсем юной певицы.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 70-е   звезды   знаменитости   мадонна   редкие снимки   фотосессия   
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3  комментария
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149k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Такое может сказать только ....с пониж.соц.ответств.))
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16k
Ал Полчаса назад
У нее и поинтереснее фоты есть )
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3k
Шура ОсЕчкин Час назад
Красотуля....увы....уже в прошлом...
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