Индейцы настаивают: пора убрать с джипов имя племени чероки

Grand Cherokee - самый продаваемый автомобиль Jeep, а вместе с Cherokee эти автомобили составили более 40 процентов от общего объема продаж Jeep в 2020 году.

В июне прошлого года протесты по поводу смерти Джорджа Флойда подогрели дискуссию о расовой справедливости. И как сказал глава народа чероки, «Мы надеемся, что движение к запрету на использование имен и изображений представителей племени без нашего согласия, продолжится. Мы предпочитаем сотрудничество".



Наиболее известным примером такого рода усилий, является договоренность между Университетом штата Флорида и местным племенем семинолов. Она включает стипендиальную программу для студентов из резервации. В 2005 году семинолы назвали свои отношения со вузом "историческим партнерством". А представитель народа чероки отметил, что не имеет подобных отношений с Jeep.



В ответном заявлении Jeep говорится: "Названия наших автомобилей тщательно выбирались и взращивались на протяжении многих лет, чтобы почтить память коренных американцев за их благородство, доблесть и гордость. Мы, более чем когда-либо, привержены уважительному и открытому диалогу с главой племени Чаком Хоскином-младшим".



Но профессор Кобб-Гритэм, которая принадлежит к коренному народу чикасо, подчеркивает право чероки регулировать на использование своего имени: "Если вы собираетесь чествовать кого-то, дайте ему награду. Если вы собираетесь назвать продукт в их честь, вы заинтересованы только в продажах".