Индейцы настаивают: пора убрать с джипов имя племени чероки

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Слово Cherokee используется в качестве названия модели внедорожников с середины 1970-х годов, но очередное поколение автомобилей марки Jeep появляется на свет во времена яростного обсуждения вопросов расовой и социальной справедливости.
Под маркой Jeep уже более 45 лет продаются автомобили Cherokee и Grand Cherokee. А еще используется название индейского народа мохаве - для обозначения особой версии пикапа Gladiator. Но вот впервые народ чероки (также известный как чероки Оклахомы) попросил Jeep изменить названия своих автомобилей.
"Я уверен, что всё это делалось с благими намерениями, но нам совсем не добавляет чести, когда имя нашего племени наклеивается на борт машины, - заявляет Car Чак Хоскин-младший, глава народа чероки. - Лучший способ выразить нам уважение - это узнать о нашем суверенном правительстве, нашей роли в США, нашей истории, культуре и языке, а также вести конструктивный диалог с признанными на федеральном уровне племенами по вопросам культурного соответствия".
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Jeep производит автомобили, носящие имя чероки, уже десятки лет За это время компания несколько раз публично защищала свое решение использовать название индейского народа на авто. За последние восемь лет, с момента возвращения шильдика Cherokee на рынок США в 2013 году, народ чероки получил официальный статус, но о том, что что Jeep должен изменить названия автомобилей, прямо никогда еще не заявлялось.
Теперь же, когда Jeep готовится к выпуску нового поколения Grand Cherokee, ситуация в мире резко изменилась. Car Чак Хоскин сослался на внедрение концепций расовой справедливости после прошлогодних массовых протестов Black Lives Matter, а также несколько историй из мира спорта. Так, несколько американских бейсбольных команд приняли решение отказаться от своих прозвищ и талисманов, поскольку те выглядят оскорбительными по отношению к коренным американцам. Кроме того, весной прошлого года молочная компания Land O 'Lakes убрала изображение женщины-индейца с упаковки своей продукции.
Теперь же, когда Jeep готовится к выпуску нового поколения Grand Cherokee, ситуация в мире резко изменилась. Car Чак Хоскин сослался на внедрение концепций расовой справедливости после прошлогодних массовых протестов Black Lives Matter, а также несколько историй из мира спорта. Так, несколько американских бейсбольных команд приняли решение отказаться от своих прозвищ и талисманов, поскольку те выглядят оскорбительными по отношению к коренным американцам. Кроме того, весной прошлого года молочная компания Land O 'Lakes убрала изображение женщины-индейца с упаковки своей продукции.
"Я думаю, что мы живем в тот момент истории нашей страны, когда и корпорациям, и командным видам спорта пора отказаться от использования имен, талисманов и изображений коренных американцев на своей продукции, футболках команд и в спорте в целом", - сказал мистер Хоскин в своем заявлении.
По словам Аманды Кобб-Гритэм, профессора Университета Оклахомы и директора школьного центра коренных народов, использование образов индейцев в спорте и поп-культуре началось примерно на рубеже ХХ века. В то время в Соединенных Штатах проживало менее 300 000 коренных американцев.
"Из-за преобладания идеологии, согласно которой коренные народы в конечном итоге неизбежно исчезнут, американские индейцы стали частью национальной мифологии, связанной с покорением Запада и заселения Америки. И вот тогда внезапно появились талисманы и разные товары с образами коренных американцев -культурный китч".
Jeep впервые использовал имя Cherokee в двухдверном универсале 1974 года (одна доступная версия носила название Cherokee Chief). С тех пор компания непрерывно производила автомобили под названием Cherokee, но с 2002 по 2013 год они продавались на североамериканском рынке как Liberty.
По словам Аманды Кобб-Гритэм, профессора Университета Оклахомы и директора школьного центра коренных народов, использование образов индейцев в спорте и поп-культуре началось примерно на рубеже ХХ века. В то время в Соединенных Штатах проживало менее 300 000 коренных американцев.
"Из-за преобладания идеологии, согласно которой коренные народы в конечном итоге неизбежно исчезнут, американские индейцы стали частью национальной мифологии, связанной с покорением Запада и заселения Америки. И вот тогда внезапно появились талисманы и разные товары с образами коренных американцев -культурный китч".
Jeep впервые использовал имя Cherokee в двухдверном универсале 1974 года (одна доступная версия носила название Cherokee Chief). С тех пор компания непрерывно производила автомобили под названием Cherokee, но с 2002 по 2013 год они продавались на североамериканском рынке как Liberty.
Grand Cherokee - самый продаваемый автомобиль Jeep, а вместе с Cherokee эти автомобили составили более 40 процентов от общего объема продаж Jeep в 2020 году.
В июне прошлого года протесты по поводу смерти Джорджа Флойда подогрели дискуссию о расовой справедливости. И как сказал глава народа чероки, «Мы надеемся, что движение к запрету на использование имен и изображений представителей племени без нашего согласия, продолжится. Мы предпочитаем сотрудничество".
Наиболее известным примером такого рода усилий, является договоренность между Университетом штата Флорида и местным племенем семинолов. Она включает стипендиальную программу для студентов из резервации. В 2005 году семинолы назвали свои отношения со вузом "историческим партнерством". А представитель народа чероки отметил, что не имеет подобных отношений с Jeep.
В ответном заявлении Jeep говорится: "Названия наших автомобилей тщательно выбирались и взращивались на протяжении многих лет, чтобы почтить память коренных американцев за их благородство, доблесть и гордость. Мы, более чем когда-либо, привержены уважительному и открытому диалогу с главой племени Чаком Хоскином-младшим".
Но профессор Кобб-Гритэм, которая принадлежит к коренному народу чикасо, подчеркивает право чероки регулировать на использование своего имени: "Если вы собираетесь чествовать кого-то, дайте ему награду. Если вы собираетесь назвать продукт в их честь, вы заинтересованы только в продажах".
В июне прошлого года протесты по поводу смерти Джорджа Флойда подогрели дискуссию о расовой справедливости. И как сказал глава народа чероки, «Мы надеемся, что движение к запрету на использование имен и изображений представителей племени без нашего согласия, продолжится. Мы предпочитаем сотрудничество".
Наиболее известным примером такого рода усилий, является договоренность между Университетом штата Флорида и местным племенем семинолов. Она включает стипендиальную программу для студентов из резервации. В 2005 году семинолы назвали свои отношения со вузом "историческим партнерством". А представитель народа чероки отметил, что не имеет подобных отношений с Jeep.
В ответном заявлении Jeep говорится: "Названия наших автомобилей тщательно выбирались и взращивались на протяжении многих лет, чтобы почтить память коренных американцев за их благородство, доблесть и гордость. Мы, более чем когда-либо, привержены уважительному и открытому диалогу с главой племени Чаком Хоскином-младшим".
Но профессор Кобб-Гритэм, которая принадлежит к коренному народу чикасо, подчеркивает право чероки регулировать на использование своего имени: "Если вы собираетесь чествовать кого-то, дайте ему награду. Если вы собираетесь назвать продукт в их честь, вы заинтересованы только в продажах".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Убери название Чероки с Джипа, и о их существовании нафиг забудут, как забыли о многих других индейских племенах.
вопрос ведь не ставится о категорическом запрете, а о
бесплатном использовании имени. бабла хотят кароч.
А так, конечно, в интересное время живем, товарищи
Думаю, что дальше будет ещё хуже, напрмиер кто то захочет переименовать цвета чёрный и белый. или вообще отменить их
Жду с нетерпением представления.
Может мы скоро узнаем, что Red Lives Matter..