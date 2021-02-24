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Индейцы настаивают: пора убрать с джипов имя племени чероки

Индейцы настаивают: пора убрать с джипов имя племени чероки (5 фото)

Автор:
24 февраля 2021 02:31
Сообщество : Автомир
Метки: автомобили   джип   индейцы   племя   расизм   чероки   этика   
2473
5
Слово Cherokee используется в качестве названия модели внедорожников с середины 1970-х годов, но очередное поколение автомобилей марки Jeep появляется на свет во времена яростного обсуждения вопросов расовой и социальной справедливости.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: автомобили   джип   индейцы   племя   расизм   чероки   этика   
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34  комментария
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3k
newegg 6 часов назад
Придурки малахольные.
Убери название Чероки с Джипа, и о их существовании нафиг забудут, как забыли о многих других индейских племенах.
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93
анатолий горленко 15 минут назад
эх, лукавят краснокожие.
вопрос ведь не ставится о категорическом запрете, а о
бесплатном использовании имени. бабла хотят кароч.
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4k
Артем Кощеев 21 минуту назад
Назовите машины Джип Кривич и Джип Великий Кривич. Мы не обидимся
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3k
Димыч 23 минуты назад
Тогда и "Тахо", "Апачи" и... список большой..
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26k
Aqueronte Полчаса назад
Убрать наименование и вообще, убраться самим.
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26k
АнтонПолднев 40 минут назад
Следующий Туарег?
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283
Рак 41 минуту назад
а ранглер здесь при чем?
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1k
Пачо Эррера 59 минут назад
А то что корейцы в прошлом году выкатили Киа Мохаве их это не оскорбляет? Почему корейцам не предъявляют???
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1k
roman Час назад
Все из-за бабок...
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26k
Acu900 Час назад
Я думаю если каждому представителю племени подарить по автомобилю, они его с радостью примут и от своих претензий откажутся. Они же сами об этом и говорят: "Если вы собираетесь чествовать кого-то, дайте ему награду". Правда это до поры до времени,пока подаренные авто не отработают свой ресурс и они не захотят новые тачки...
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917
Лучший Друг 2 часа назад
Негоже назыывать автомобили в честь аборигенов. Вот и здесь Россия впереди планеты всей и давно отказалась от подобной практики

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4k
Алексей 2 часа назад
Если коротко - их это не оскорбляет, они просто хотят бабки.
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12k
KOSTELLO 2 часа назад
Ну справедливости ради, стоит отметить, что Мохаве, это еще и пустыня в США.
А так, конечно, в интересное время живем, товарищи
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593
Andrew Belaks 3 часа назад
Автор поправь статью, ''заявляет Car Чак Хоскин-младший'' :) Это он видимо журналу ''Car'' Заявляет или изданию. Car Чак Хоскин сослался на внедрение концепций расовой справедливости после прошлогодних массовых протестов Black Lives Matter - и тут ты ''Car'' оставил))) Его просто зовут Чак Хоскин-млачший, без ''Car'' А то псц каламбур у тебя получается - индеец по-имени ''Автомобиль'' хочет, что бы на автомобилях, ска, перестали писать имя его племени))) top kek
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1k
.357 magnum 3 часа назад
Чего им не нравится? В честь их народа аж джип назвали, а могли ведь и трактор, за примером далеко идти не надо.
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4k
TirAn 3 часа назад
Нормально. Зато у нас есть возможность посмеяться над этими ...
Думаю, что дальше будет ещё хуже, напрмиер кто то захочет переименовать цвета чёрный и белый. или вообще отменить их
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1k
.357 magnum 3 часа назад
Так если нельзя использовать индейскую символику, образы и названия, разве не приведет это к тому, что люди вообще забудут, кому на самом деле принадлежит Америка?
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917
Лучший Друг .357 magnum 2 часа назад
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150
Володя Терно 3 часа назад
Все, не поиграюсь я теперь в пластмассовых индейцев (

Ссылка m.youtube.com
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456
Электроник 4 часа назад
Что-то "чингачгуки" давно Манхэттен взад не требовали. Его же в аренду давали на 99 лет.
Жду с нетерпением представления.
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57k
Опиум для народа Электроник 4 часа назад
Потому что в зад и получат. Вот и не требуют.)
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456
Электроник Опиум для народа 2 часа назад
До сих пор в зад и получали, но в связи с новыми веяниями никто не знает как дело может обернуться.
Может мы скоро узнаем, что Red Lives Matter..
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57k
Опиум для народа 4 часа назад
О как. Как-то о чести не очень вспоминали,когда продавали землю предков за огненную воду для себя и стекляшки для своей скво. Когда на потеху инглизам и французам резали скальпы соседних племён и относили в ближайший форт,чтобы получить денежку.
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57k
Опиум для народа 4 часа назад
Хохлы сейчас делают то же самое,потом ныть будут. А вы минусите, бараны, которые повелись на сказочки о гордых индейцах.)))
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19k
shevanez 4 часа назад
Кажись бабла хотят срубить, судя по тексту."«Мы надеемся, что движение к запрету на использование имен и изображений представителей племени без нашего согласия, продолжится. Мы предпочитаем сотрудничество". Наиболее известным примером такого рода усилий, является договоренность между Университетом штата Флорида и местным племенем семинолов. Она включает стипендиальную программу для студентов из резервации. В 2005 году семинолы назвали свои отношения со вузом "историческим партнерством". А представитель народа чероки отметил, что не имеет подобных отношений с Jeep."
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917
Лучший Друг shevanez 2 часа назад
Каждому Чероки по "гранд Чероки"!
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