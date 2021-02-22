«За баранку этого пылесоса». Трагедия шофера Эдика из «Кавказской пленницы»

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Автор:
22 февраля 2021 10:18
Метки: Время   Судьбы   актёры   
687
6
Иногда для того, чтобы войти в историю кино, достаточно одной фразы. Реплика уходит в народ и начинает жить своей жизнью. А зрители, помня персонажа из любимого фильма, порой не знают имени актера, который блестяще сделал свое дело.
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Метки: Время   Судьбы   актёры   
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ваня панкин 21 минуту назад
опять 90-е... сколько же крови они попили из нас... светлая ему память...
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