«За баранку этого пылесоса». Трагедия шофера Эдика из «Кавказской пленницы»

Увы, личная жизнь Ахметова имела трагический оттенок. Еще в студенческие годы он женился на гражданке Франции Наталье Гапоновой, которая приехала учиться в СССР. У пары родилась дочь, но затем брак распался и Наталья с дочерью уехали во Францию. Руслан потерял с ними связь и очень страдал из-за того, что не может общаться со своим ребенком.



В начале 1970-х у актера начался новый роман с коллегой по цеху Ниной Забродиной. Отношения длились около десяти лет, но потом они расстались. Впоследствии Нина тоже уехала из СССР.



В юности Руслан рассказывал, что ему не нравится, что его отец выпивает. Сам он говорил, что этого пристрастия будет избегать. Однако со временем актер, как говорится, «подсел на стакан».



Причины лежали на поверхности: так толком и не состоявшаяся личная жизнь, проблемы в профессии. Роли, которые ему предлагали, становились все меньше, а затем и вовсе стали сходить на нет. От полной невостребованности спасала только работа в дубляже.



В 1996 году Ахметов мелькнул в откровенно слабой комедии Эльдара Рязанова «Привет, дуралеи!», а спустя восемь лет сыграл небольшую роль в фильме «Время жестоких».