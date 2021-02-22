«За баранку этого пылесоса». Трагедия шофера Эдика из «Кавказской пленницы»

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Иногда для того, чтобы войти в историю кино, достаточно одной фразы. Реплика уходит в народ и начинает жить своей жизнью. А зрители, помня персонажа из любимого фильма, порой не знают имени актера, который блестяще сделал свое дело.
Друг и соратник Шурика.
«Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса! Недаром говорил великий и мудрый Абу-Ахмат ибн Бей, первый шофёр этой машины: „Учти, Эдик! Один Аллах ведает, куда девается искра у этого недостойного выродка великого семейства двигателей внутреннего изгорания! Да отсохнет его карбюратор во веки веков!“» — говорил молодой шофер из «Кавказской пленницы». Правда, сегодня, досадуя из-за чего-либо (в первую очередь — из-за собственных автомобилей), жители постсоветского пространства обычно вспоминают только первое предложение: про пылесос.
Актер Александр Демьяненко очень страдал из-за того, что после «Операции „Ы“» и «Кавказской пленницы» его ассоциировали исключительно с Шуриком. Коллега Демьяненко Руслан Ахметов, сыгравший шофера Эдика, лишь грустно усмехался: он о такой славе и известности мог только мечтать.
Актер Александр Демьяненко очень страдал из-за того, что после «Операции „Ы“» и «Кавказской пленницы» его ассоциировали исключительно с Шуриком. Коллега Демьяненко Руслан Ахметов, сыгравший шофера Эдика, лишь грустно усмехался: он о такой славе и известности мог только мечтать.
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Дитя интернационализма.
Дитя дружбы народов и советского интернационализма — так можно сказать о Руслане Ахметове. Он родился в 1940 году в подмосковной Ивантеевке. Отец Руслана, инженер-текстильщик Юсупджан Ахметов, в конце 1930-х приехал из Узбекистана работать в Подмосковье. В Ивантеевке восточный молодой человек влюбился в статную русскую красавицу Веру Белякову, и она ответила ему взаимностью. Перед самой войной семья уехала работать в Монголию, так что первые годы жизни маленького Руслана прошли вдали от бушевавшего на советских просторах военного лихолетья.
В 1950 году Ахметовы переехали в Москву. Руслан учился в средней школе № 509, отлично играл в волейбол и занимался в театральной студии. К выпускному классу юноша определился с тем, чем хочет заниматься в жизни: он решил поступать на актерский факультет ВГИКа.
Получилось с первого раза: Ахметов стал студентом курса Михаила Ромма.
Мимо его колоритной восточной внешности, доставшейся от отца, режиссеры пройти не могли: уже на первом курсе Руслан сыграл молодого бойца Алима Ахмедова в картине «Солдатское сердце». До выпуска из вуза актер снялся еще в двух картинах: «Утреннем рейсе» и «В пути».
В 1950 году Ахметовы переехали в Москву. Руслан учился в средней школе № 509, отлично играл в волейбол и занимался в театральной студии. К выпускному классу юноша определился с тем, чем хочет заниматься в жизни: он решил поступать на актерский факультет ВГИКа.
Получилось с первого раза: Ахметов стал студентом курса Михаила Ромма.
Мимо его колоритной восточной внешности, доставшейся от отца, режиссеры пройти не могли: уже на первом курсе Руслан сыграл молодого бойца Алима Ахмедова в картине «Солдатское сердце». До выпуска из вуза актер снялся еще в двух картинах: «Утреннем рейсе» и «В пути».
От революционера до водителя «пылесоса».
Выпускника ВГИКа приняли в штат киностудии «Мосфильм», а также в труппу Театра-студии киноактера. К тому моменту было уже ясно, что от образов восточных героев ему уже никуда не скрыться. Ахметов принял это с достоинством: отлично сыграл одну из главных ролей в революционной ленте «Буря над Азией», затем так же удачно проявил себя в картине «26 бакинских комиссаров», показав, что умеет создавать не картонные, а очень живые образы.
С Гайдаем Ахметов впервые пересекся на «Операции „Ы“», где Руслан сыграл эпизодическую роль студента. Режиссер парня запомнил, и в «Кавказской пленнице» доверил ему куда более значимого персонажа.
Эдика Ахметов сыграл блестяще. Хотя его горячий монолог в начале был самой длинной репликой персонажа, он и дальше не выпадал из звездного актерского ансамбля. Согласно ведомости, актер Руслан Ахметов за 31 съемочный день и 6 дней озвучания получил 1031 рубль 78 копеек. Но, что важнее, он внес свой достойный вклад в фильм, вошедший в золотой фонд советского кино.
С Гайдаем Ахметов впервые пересекся на «Операции „Ы“», где Руслан сыграл эпизодическую роль студента. Режиссер парня запомнил, и в «Кавказской пленнице» доверил ему куда более значимого персонажа.
Эдика Ахметов сыграл блестяще. Хотя его горячий монолог в начале был самой длинной репликой персонажа, он и дальше не выпадал из звездного актерского ансамбля. Согласно ведомости, актер Руслан Ахметов за 31 съемочный день и 6 дней озвучания получил 1031 рубль 78 копеек. Но, что важнее, он внес свой достойный вклад в фильм, вошедший в золотой фонд советского кино.
Красавец Ратмир.
У Гайдая Ахметов снимется еще дважды: в его постановке «12 стульев» и в последней ленте мастера «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Но вряд ли кто-то узнавал в бандите Назрулаеве того самого темпераментного шофера Эдика.
В 1968 году актер снялся в музыкальной комедии «Белый рояль», которая сегодня незаслуженно забыта. Между тем роль молодого композитора Шоди получилась одной из самых ярких в карьере Ахметова.
В 1972 году режиссер Александр Птушко, мастер масштабных сказочных и былинных постановок, выпустил ленту «Руслан и Людмила». Тем, кто не видел этот фильм, стоит посмотреть только для того, чтобы понять с каким размахом умели снимать кино в Советском Союзе. Ахметову досталась роль Ратмира, одного из соперников Руслана. Говорят, что после выхода «Руслана и Людмилы» Ахметову не давали прохода поклонницы, сведенные с ума его образом.
В 1968 году актер снялся в музыкальной комедии «Белый рояль», которая сегодня незаслуженно забыта. Между тем роль молодого композитора Шоди получилась одной из самых ярких в карьере Ахметова.
В 1972 году режиссер Александр Птушко, мастер масштабных сказочных и былинных постановок, выпустил ленту «Руслан и Людмила». Тем, кто не видел этот фильм, стоит посмотреть только для того, чтобы понять с каким размахом умели снимать кино в Советском Союзе. Ахметову досталась роль Ратмира, одного из соперников Руслана. Говорят, что после выхода «Руслана и Людмилы» Ахметову не давали прохода поклонницы, сведенные с ума его образом.
Разбитые мечты о личном счастье.
Увы, личная жизнь Ахметова имела трагический оттенок. Еще в студенческие годы он женился на гражданке Франции Наталье Гапоновой, которая приехала учиться в СССР. У пары родилась дочь, но затем брак распался и Наталья с дочерью уехали во Францию. Руслан потерял с ними связь и очень страдал из-за того, что не может общаться со своим ребенком.
В начале 1970-х у актера начался новый роман с коллегой по цеху Ниной Забродиной. Отношения длились около десяти лет, но потом они расстались. Впоследствии Нина тоже уехала из СССР.
В юности Руслан рассказывал, что ему не нравится, что его отец выпивает. Сам он говорил, что этого пристрастия будет избегать. Однако со временем актер, как говорится, «подсел на стакан».
Причины лежали на поверхности: так толком и не состоявшаяся личная жизнь, проблемы в профессии. Роли, которые ему предлагали, становились все меньше, а затем и вовсе стали сходить на нет. От полной невостребованности спасала только работа в дубляже.
В 1996 году Ахметов мелькнул в откровенно слабой комедии Эльдара Рязанова «Привет, дуралеи!», а спустя восемь лет сыграл небольшую роль в фильме «Время жестоких».
В начале 1970-х у актера начался новый роман с коллегой по цеху Ниной Забродиной. Отношения длились около десяти лет, но потом они расстались. Впоследствии Нина тоже уехала из СССР.
В юности Руслан рассказывал, что ему не нравится, что его отец выпивает. Сам он говорил, что этого пристрастия будет избегать. Однако со временем актер, как говорится, «подсел на стакан».
Причины лежали на поверхности: так толком и не состоявшаяся личная жизнь, проблемы в профессии. Роли, которые ему предлагали, становились все меньше, а затем и вовсе стали сходить на нет. От полной невостребованности спасала только работа в дубляже.
В 1996 году Ахметов мелькнул в откровенно слабой комедии Эльдара Рязанова «Привет, дуралеи!», а спустя восемь лет сыграл небольшую роль в фильме «Время жестоких».
Смерть при неясных обстоятельствах и потерянная могила.
Друзья рассказывают, что в последние годы Руслан пил постоянно и на уговоры близких остановиться и взяться за ум почти не реагировал. Тем более что желающих ему налить было достаточно: он рассказывал, что актер, что снимался в «Кавказской пленнице»… Ему могли поначалу не верить, но потом, убедившись, что не врет, охотно угощали.
Люди, крутившиеся вокруг актера, становились все более сомнительными. В июле 2005 года Ахметова обнаружили в квартире без признаков жизни. В качестве официальной причины смерти указали острую сердечную недостаточность, хотя друзья считали, что актера отравили суррогатным алкоголем.
Спустя несколько лет почитатели таланта Ахметова забили тревогу: а где, собственно, могила актера? Выяснилось, что точного ответа на этот вопрос никто не знает. Называли несколько кладбищ в районе Ивантеевки, но энтузиасты, проводившие розыск, так и не смогли найти захоронение. Возникла даже версия, что тело могли кремировать, а прах не забрали из крематория. В таком случае местом последнего упокоения звезды «Кавказской пленницы» могла стать могила невостребованных прахов, где погребают останки тех, о ком уже некому позаботиться…
Люди, крутившиеся вокруг актера, становились все более сомнительными. В июле 2005 года Ахметова обнаружили в квартире без признаков жизни. В качестве официальной причины смерти указали острую сердечную недостаточность, хотя друзья считали, что актера отравили суррогатным алкоголем.
Спустя несколько лет почитатели таланта Ахметова забили тревогу: а где, собственно, могила актера? Выяснилось, что точного ответа на этот вопрос никто не знает. Называли несколько кладбищ в районе Ивантеевки, но энтузиасты, проводившие розыск, так и не смогли найти захоронение. Возникла даже версия, что тело могли кремировать, а прах не забрали из крематория. В таком случае местом последнего упокоения звезды «Кавказской пленницы» могла стать могила невостребованных прахов, где погребают останки тех, о ком уже некому позаботиться…
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