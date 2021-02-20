Стихи про 23 февраля для детей: 50 лучших

В статье вы найдете стихи, а так же поздравления с Днем защитника Отечества. Их будет уместно рассказать папе и дедушки в честь праздника, а так же использовать на утренниках и школьных мероприятиях посвященных дню.
***
Российский воин бережёт
Родной страны покой и славу!
Он на посту - и наш народ
Гордится Армией по праву.
Спокойно дети пусть растут
В Российской солнечной Отчизне
Он охраняет мирный труд,
Прекрасный труд во имя жизни.
***
В День защитника Отчизны
Поздравляем всех мужчин!
Пусть планета будет чистой -
Без ссор, грязи и войны.
Счастья, смеха вашей семьем,
Мира, радости в стране,
Пусть здоровье будет крепким,
Света и добра в судьбе!
***
Праздник всех солдат наших -
Вот что значит этот день!
День защитников отважных
Да и просто всех парней!
Ведь любой из них мечтает
Защитить детей, семью,
Покорить хоть что-то в мире
И найти свою судьбу!
***
Сегодня с самого утра,
Торжественно и тихо,
Оделась младшая сестра
И прошмыгнула лихо
На кухню к маме поскорей,
Там что-то зашумело -
Мы с папой тоже побыстрей
Умылись - и за дело:
Я форму школьную одел,
В костюм оделся папа.
Все как всегда, но все же нет -
Отец медаль достал из шкафа.
На кухне нас пирог заждался,
И вот тогда я догадался!
Сегодня - праздник всех отцов,
Всех сыновей, всех, кто готов
Свой дом и маму защитить,
Всех нас от бед отгородить.
Я не завидую отцу -
Ведь я, как он, и я спасу
Отчизну, если будет надо, От пирога отковырнуть…
Ну а пока бы мармелада
И снова в школу, снова в путь,
Где мне подскажут, может быть,
Как папу с мамой защитить!
***
23 февраля -
Праздник дедушки и папы,
Оба в армии служили
Оба были вы солдаты.
Воинами
Мы гордимся с мамой,
И желаем жизни вам
Мы счастливой самой.
***
Я с утра спросила маму:
- Что за праздник к нам пришёл,
Почему все суетятся,
Праздничный готовят стол?
Папа в новенькой рубашке,
Дед надел все ордена,
Ты вчера возле духовки
Провозилась допоздна.
- В этот праздник поздравляют
Всех мужчин, со всей страны,
Ведь они в ответе, чтобы
не было войны!
***
Нашей Армии любимой
День рожденья в феврале.
Слава ей, непобедимой!
Слава миру на земле!
***
Если папа на работе,
Он летает в самолёте.
Потому что он пилот.
А когда домой придёт,
То и мне неведом страх:
Я лечу в его руках.
Пусть полёт мой не высок:
Мне мешает потолок.
Но день придёт,
Мне доверят самолет.
Если только захочу,
Выше папы полечу.
***
Папы наши, защитники наши,
С 23 всех вас февраля.
То вы учите строгие марши,
То с ребенком - азы букваря.
Трудновато быть сильными с нами,
Но вам это легко удается.
Пусть же будет всегда рядом с вами -
Вера, счастье и мирное солнце!
***
На высоких,
На степном просторе
Охраняет нашу
Родину солдат.
Он взлетает в небо,
Он уходит в море,
Не страшны защитнику
Дождь и снегопад.
Шелестят берёзы,
Распевают птицы,
Подрастают дети
У родной страны.
Скоро я в дозоре
Встану на границу,
Чтобы только мирные
Снились людям сны
***
У мужчин сегодня праздник -
Двадцать третье февраля.
Их сегодня поздравляет
Даже матушка-Земля.
Наши папы, братья, деды,
Вами мы гордимся.
Подрастем еще немного -
В деле пригодимся.
***
Ты уже совсем большой,
Защитник важный, удалой.
Сегодня праздник у тебя,
23 Февраля!
Расти смелым и отважным,
Маму слушай - это важно.
Подрастёшь, пойдёшь служить,
Верность родине хранить.
А пока пример бери
И надёжно береги,
Папа твой защитник, знай,
Его за храбрость уважай.
***
Я с утра спросила маму:
- Что за праздник к нам пришёл,
Почему все суетятся,
Праздничный готовят стол?
Папа в новенькой рубашке,
Дед надел все ордена,
Ты вчера возле духовки
Провозилась допоздна.
- В этот праздник поздравляют
Всех мужчин, со всей страны,
Ведь они в ответе, чтобы
не было войны!
***
Всех тех, кто сон наш охраняет,
Кто жизнь нашу бережет,
Мы с 23 поздравляем,
Пускай вас много счастья ждет!
Для нас вы храбрые герои,
Такими же хотим мы стать.
Счастья, добра, удачи, мира
Вам не устанем мы желать.
***
23 февраля
Зимним днем,
Февральским днем,
Мы по улице идем.
Подпоясан день сегодня
Крепким кожаным ремнем,
И звенят на нем медали,
Ордена горят на нем.
Зимним днем,
Февральским днем,
Мы по площади идем,
К сердцу воина-солдата
На гранит цветы кладем
И защитнику народа
Честь в молчанье отдаем.
Зимним днем,
Февральским днем,
Всю страну мы обойдем.
Мы взлетим на самолете,
Мы по морю поплывем
И увидим, как зажжется
Небо праздничным огнем.
***
У мужчин сегодня праздник -
Двадцать третье февраля.
Их сегодня поздравляет
Даже матушка-Земля.
Наши папы, братья, деды,
Вами мы гордимся.
Подрастем еще немного -
В деле пригодимся.
***
Пограничник на границе
Нашу землю стережет,
Чтоб работать и учиться
Могу спокойно наш народ.
Охраняет наше море
Славный, доблестный морек.
Гордо реет на линкоре
Наш родной российский флаг.
Наши летчики-герои
Небо зорко стерегут.
Наши летчики-герои
Останавливают мирный труд.
Наша армия родная
Стережет покой страны,
Чтоб росли мы, бед не зная,
Чтобы не было войны.
***
Родина
Наша Родина богата,
Мы чужого не хотим,
Но своей страны, ребята,
Никому не отдадим.
***
23 февраля -
Объявляем старт с утра,
И с неброскими цветами,
С очень важными словами:
Поздравляем всех мужчин,
Дядя, брат, отец и сын,
Дед, племянник, мир огромный,
Каждый держится достойно.
***
Сегодня папин день, его я поздравляю!
И в День защитника ему я пожелаю,
Со мною, как с мужчиною, считаться,
И иногда немножко подчиняться.
Ведь я, конечно, генералом буду
И папину отвагу не забуду.
***
У самой границы, в секрете,
я зоркую службу несу, -
за каждый пригорок в ответе,
за каждую ёлку в лесу.
Укрытый густыми ветвями,
и слушаю я, и смотрю,
и сердцем с родными краями
в такие часы говорю.
И всё мне становится ближе,
как сквозь сумрак ночной
я всю свою Родину вижу
и вся она рядом со мной.
***
В военные игры мы с папой играем,
Стратегия, тактика, битва без правил!
Конечно, мне все это интересно, но
в жизни не будет пусть этому месту!
Я папу сегодня поздравить хочу,
А про войну я чуть-чуть промолчу.
***
Спешу поздравить от души
С Днём Армии и Флота!
Защитой Родины служить -
Хорошая работа!
***
Всех солдатиков своих
Строго выстрою я в ряд,
И на 23 папу
Приглашу я на парад.
Пусть он с армией моей
Защищает мир в стране,
Только пусть потом солдат
Он вернет обратно мне.
***
У меня есть папа!
Спросите, какой он?
Самый СИЛЬНЫЙ папа,
Самый ХРАБРЫЙ воин!
Добрый. Умный самый.
Как не похвалиться.
Папой только с мамой
Можно поделиться.
У меня есть папа!
Всё равно, какой он!
Лучший в мире папа,
Потому что МОЙ ОН!
***
Если папа на работе,
Он летает в самолёте.
Потому что он пилот.
А когда домой придёт,
То и мне неведом страх:
Я лечу в его руках.
Пусть полёт мой не высок:
Мне мешает потолок.
Но день придёт,
Мне доверят самолет.
Если только захочу,
Выше папы полечу.
***
Спешу поздравить от души
С Днём Армии и Флота!
Защитой Родины служить -
Хорошая работа!
***
Пограничник на границе
Нашу землю стерпёт,
Чтоб работать и учиться
Могу спокойно весь народ…
Наши лётчики-герои
Небо зорко стерегут,
Наши лётчики-герои
Охраняют мирный труд.
Наша армия родная
Стережет покой страны,
Чтоб росли мы, бед не зная,
Чтобы не было войны.
***
Суворовец
Красные погоны,
Новенький мундир.
По Москве шагает
Юный командир.
У него походка
Гордости полна.
День своих защитников
Празднует страна.
***
Праздник всех солдат наших -
Вот что значит этот день!
День защитников отважных
Да и просто всех парней!
Ведь любой из них мечтает
Защитить детей, семью,
Покорить хоть что-то в мире
И найти свою судьбу!
***
Я с утра спросила маму:
- Что за праздник к нам пришёл,
Почему все суетятся,
Праздничный готовят стол?
Папа в новенькой рубашке,
Дед надел все ордена,
Ты вчера возле духовки
Провозилась допоздна.
- В этот праздник поздравляют
Всех мужчин, со всей страны,
Ведь они в ответе, чтобы
не было войны!
***
Наша армия родная
Пограничник на границе
Нашу землю стерпёт,
Чтоб работать и учиться
Могу спокойно весь народ…
Наши лётчики-герои
Небо зорко стерегут,
Наши лётчики-герои
Охраняют мирный труд.
Наша армия родная
Стережет покой страны,
Чтоб росли мы, бед не зная,
Чтобы не было войны.
***
Сегодня праздник дедушки,
Братишки, папы, мой!
Подарки дарят девушки
На день, на наш мужской!
Нарядные сидим с утра,
За праздничным столом.
И громогласное УРА,
Разносится кругом.
На двадцать третье февраля
Победы вспоминаем.
И в красный день календаря
Подарки принимаем.
***
У самой границы, в секрете,
я зоркую службу несу, -
за каждый пригорок в ответе,
за каждую ёлку в лесу.
Укрытый густыми ветвями,
и слушаю я, и смотрю,
и сердцем с родными краями
в такие часы говорю.
И всё мне становится ближе,
как сквозь сумрак ночной
я всю свою Родину вижу
и вся она рядом со мной.
***
Поздравляю, милый папа,
С 23 февраля
первым лет героем стал ты
И примером для меня.
Славной Родины границы
Ты умело защищал,
Пусть она тобой гордится,
Как горжусь тобою я!
***
Когда лежит на речках лед
И вьюга мчится вдаль,
Чудесный праздник нам несет
Задумчивый февраль.
Наступит праздник всех солдат,
Защитников, бойцов.
Поздравить будет каждый рад
И дедов, и отцов!
Я нарисую пароход,
Где папа капитан.
Отважно папа мой плывет
Из дальних-дальних стран.
Я нарисую самолет,
Где папа командир.
И дни, и ночи напролет
Спасает папа мир.
Я нарисую пистолет
И всадника в седле.
Я знаю: лучше папы нет!
***
Я знаю, что папа моего тоже когда-то
Был очень хороший и смелый солдат
Я папа любит, и ЕГО временно
поздравить хочет в этом празднике военного ...
Сейчас я повыше на стуле заберется
военная песня спой ему громко
Пусть знает мой папа, что я им гордится
А он пусть гордится успехом ребенка.
***
В нашей армии
Папа защищает.
На границе он войну
В дом наш не пускает.
Скоро вырасту большим,
Сам, как папа, стану.
Вот тогда я вместе с ним
На границу встану.
Пусть пока не могут взять
В армию ребёнка,
Но могу я защищать
Нашего котёнка.
***
По секрету старший брат
Мне сказать решил:
«В прошлом был наш солдат,
Родине служил,
Просыпался за заре,
Чистил автомат,
Чтобы был на всей земле
Мир для всех ребят.»
Я почти не удивлён,
Я подозревал
И давно считал, что он -
Бывший генерал.
Двадцать третьего решил,
Ровно в шесть утра,
Прокричу от всей души
Громкое УРА!
***
Раз, два, три, четыре, пять -
Будем папу поздравлять,
День Защитника настал!
Пожеланий - просто шквал:
РАЗ- болезней век не знать, Чтобьем здоровым
щеголять.
ДВА - работы без тревог,
А на ТРИ - зарплаты в срок.
На ЧЕТЫРЕ - светлых дней,
Добрых, преданных друзей;
Никогда их не терять…
Уваженьем процветать!
А на ПЯТЬ - любви большой,
С Днём Защитника, герой !!!
***
Праздник февральский самый известный,
Для тех, кто находит подвигу место
Служба и в отдыхе, в селе и столице,
Кто нас охраняет, как истинный рыцарь.
Пусть ветер февральский подует чуть тише,
пусть слышат что
труд их геройский вокруг уважают,
И мальчики наши лишь им подражают.
***
Пусть небо будет голубым,
Пусть
пушки грозные молчат
И пулемёты не строчат,
Чтоб жили люди, города,
Мир нужен на земле всегда!
***
Спокойна великая наша страна,
Надежна защита огромных просторов.
Защитников громкие есть имена -
Кутузов, Нахимов, Буденный, Суворов…
И праздник сегодня, сквозь множество лет
Для тех, кто уют и покой охраняет,
Кто Родине дал нерушимый обет,
Святые традиции преумножает.
***
Праздник строгий и суровый -
23 Февраля,
Будем вас, наши мужчины,
Мы сегодня поздравлять.
Вам желаем мы отваги,
Чести, мужества и силы,
Чтобы мир в стране родной
Для детей вы сохранили.
***
Пусть небо будет голубым,
Пусть
пушки грозные молчат
И пулемёты не строчат,
Чтоб жили люди, города,
Мир нужен на земле всегда!
***
Чудесный праздник в феврале
Страна моя встречает.
Она защитников своих
Сердечно поздравляет!
На суше, в небе, на морях
И даже под
водою Солдаты мир наш берегут
Для нас, дружок, с тобою.
Когда я вырасту большим,
Где б ни служил, повсюду
Свою Отчизну защищать
И я надёжно буду
***
По секрету старший брат
Мне сказать решил:
«В прошлом был наш солдат,
Родине служил,
Просыпался за заре,
Чистил автомат,
Чтобы был на всей земле
Мир для всех ребят.»
Я почти не удивлён,
Я подозревал
И давно считал, что он -
Бывший генерал.
Двадцать третьего решил,
Ровно в шесть утра,
Прокричу от всей души
Громкое УРА!
Источник:
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