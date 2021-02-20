Стихи про 23 февраля для детей: 50 лучших



***

Российский воин бережёт

Родной страны покой и славу!

Он на посту - и наш народ

Гордится Армией по праву.

Спокойно дети пусть растут

В Российской солнечной Отчизне

Он охраняет мирный труд,

Прекрасный труд во имя жизни.

***

В День защитника Отчизны

Поздравляем всех мужчин!

Пусть планета будет чистой -

Без ссор, грязи и войны.

Счастья, смеха вашей семьем,

Мира, радости в стране,

Пусть здоровье будет крепким,

Света и добра в судьбе!

***

Праздник всех солдат наших -

Вот что значит этот день!

День защитников отважных

Да и просто всех парней!

Ведь любой из них мечтает

Защитить детей, семью,

Покорить хоть что-то в мире

И найти свою судьбу!

***

Сегодня с самого утра,

Торжественно и тихо,

Оделась младшая сестра

И прошмыгнула лихо

На кухню к маме поскорей,

Там что-то зашумело -

Мы с папой тоже побыстрей

Умылись - и за дело:

Я форму школьную одел,

В костюм оделся папа.

Все как всегда, но все же нет -

Отец медаль достал из шкафа.

На кухне нас пирог заждался,

И вот тогда я догадался!

Сегодня - праздник всех отцов,

Всех сыновей, всех, кто готов

Свой дом и маму защитить,

Всех нас от бед отгородить.

Я не завидую отцу -

Ведь я, как он, и я спасу

Отчизну, если будет надо, От пирога отковырнуть…

Ну а пока бы мармелада



И снова в школу, снова в путь,

Где мне подскажут, может быть,

Как папу с мамой защитить!

***

23 февраля -

Праздник дедушки и папы,

Оба в армии служили

Оба были вы солдаты.

Воинами

Мы гордимся с мамой,

И желаем жизни вам

Мы счастливой самой.

***

Я с утра спросила маму:

- Что за праздник к нам пришёл,

Почему все суетятся,

Праздничный готовят стол?

Папа в новенькой рубашке,

Дед надел все ордена,

Ты вчера возле духовки

Провозилась допоздна.

- В этот праздник поздравляют

Всех мужчин, со всей страны,

Ведь они в ответе, чтобы

не было войны!

***

Нашей Армии любимой

День рожденья в феврале.

Слава ей, непобедимой!

Слава миру на земле!

***

Если папа на работе,

Он летает в самолёте.

Потому что он пилот.

А когда домой придёт,

То и мне неведом страх:

Я лечу в его руках.

Пусть полёт мой не высок:

Мне мешает потолок.

Но день придёт,

Мне доверят самолет.

Если только захочу,

Выше папы полечу.

***

Папы наши, защитники наши,

С 23 всех вас февраля.

То вы учите строгие марши,

То с ребенком - азы букваря.

Трудновато быть сильными с нами,

Но вам это легко удается.

Пусть же будет всегда рядом с вами -

Вера, счастье и мирное солнце!

***

На высоких,

На степном просторе

Охраняет нашу

Родину солдат.

Он взлетает в небо,

Он уходит в море,

Не страшны защитнику

Дождь и снегопад.

Шелестят берёзы,

Распевают птицы,

Подрастают дети

У родной страны.

Скоро я в дозоре

Встану на границу,

Чтобы только мирные

Снились людям сны

***

У мужчин сегодня праздник -

Двадцать третье февраля.

Их сегодня поздравляет

Даже матушка-Земля.

Наши папы, братья, деды,

Вами мы гордимся.

Подрастем еще немного -

В деле пригодимся.

***

Ты уже совсем большой,

Защитник важный, удалой.

Сегодня праздник у тебя,

23 Февраля!

Расти смелым и отважным,

Маму слушай - это важно.

Подрастёшь, пойдёшь служить,

Верность родине хранить.

А пока пример бери

И надёжно береги,

Папа твой защитник, знай,

Его за храбрость уважай.

***

Я с утра спросила маму:

- Что за праздник к нам пришёл,

Почему все суетятся,

Праздничный готовят стол?

Папа в новенькой рубашке,

Дед надел все ордена,

Ты вчера возле духовки

Провозилась допоздна.

- В этот праздник поздравляют

Всех мужчин, со всей страны,

Ведь они в ответе, чтобы

не было войны!

***

Всех тех, кто сон наш охраняет,

Кто жизнь нашу бережет,

Мы с 23 поздравляем,

Пускай вас много счастья ждет!

Для нас вы храбрые герои,

Такими же хотим мы стать.

Счастья, добра, удачи, мира

Вам не устанем мы желать.

***

23 февраля

Зимним днем,

Февральским днем,

Мы по улице идем.

Подпоясан день сегодня

Крепким кожаным ремнем,

И звенят на нем медали,

Ордена горят на нем.

Зимним днем,

Февральским днем,

Мы по площади идем,

К сердцу воина-солдата

На гранит цветы кладем

И защитнику народа

Честь в молчанье отдаем.

Зимним днем,

Февральским днем,

Всю страну мы обойдем.

Мы взлетим на самолете,

Мы по морю поплывем

И увидим, как зажжется

Небо праздничным огнем.



***

У мужчин сегодня праздник -

Двадцать третье февраля.

Их сегодня поздравляет

Даже матушка-Земля.

Наши папы, братья, деды,

Вами мы гордимся.

Подрастем еще немного -

В деле пригодимся.

***

Пограничник на границе

Нашу землю стережет,

Чтоб работать и учиться

Могу спокойно наш народ.

×

Охраняет наше море

Славный, доблестный морек.

Гордо реет на линкоре

Наш родной российский флаг.

Наши летчики-герои

Небо зорко стерегут.

Наши летчики-герои

Останавливают мирный труд.

Наша армия родная

Стережет покой страны,

Чтоб росли мы, бед не зная,

Чтобы не было войны.

***

Родина

Наша Родина богата,

Мы чужого не хотим,

Но своей страны, ребята,

Никому не отдадим.

***

23 февраля -

Объявляем старт с утра,

И с неброскими цветами,

С очень важными словами:

Поздравляем всех мужчин,

Дядя, брат, отец и сын,

Дед, племянник, мир огромный,

Каждый держится достойно.

***

Сегодня папин день, его я поздравляю!

И в День защитника ему я пожелаю,

Со мною, как с мужчиною, считаться,

И иногда немножко подчиняться.

Ведь я, конечно, генералом буду

И папину отвагу не забуду.

***

У самой границы, в секрете,

я зоркую службу несу, -

за каждый пригорок в ответе,

за каждую ёлку в лесу.

Укрытый густыми ветвями,

и слушаю я, и смотрю,

и сердцем с родными краями

в такие часы говорю.

И всё мне становится ближе,

как сквозь сумрак ночной

я всю свою Родину вижу

и вся она рядом со мной.

***

В военные игры мы с папой играем,

Стратегия, тактика, битва без правил!

Конечно, мне все это интересно, но

в жизни не будет пусть этому месту!

Я папу сегодня поздравить хочу,

А про войну я чуть-чуть промолчу.

***

Спешу поздравить от души

С Днём Армии и Флота!

Защитой Родины служить -

Хорошая работа!

***

Всех солдатиков своих

Строго выстрою я в ряд,

И на 23 папу

Приглашу я на парад.

Пусть он с армией моей

Защищает мир в стране,

Только пусть потом солдат

Он вернет обратно мне.

***

У меня есть папа!

Спросите, какой он?

Самый СИЛЬНЫЙ папа,

Самый ХРАБРЫЙ воин!

Добрый. Умный самый.

Как не похвалиться.

Папой только с мамой

Можно поделиться.

У меня есть папа!

Всё равно, какой он!

Лучший в мире папа,

Потому что МОЙ ОН!

***

Если папа на работе,

Он летает в самолёте.

Потому что он пилот.

А когда домой придёт,

То и мне неведом страх:

Я лечу в его руках.

Пусть полёт мой не высок:

Мне мешает потолок.

Но день придёт,

Мне доверят самолет.

Если только захочу,

Выше папы полечу.

***

Спешу поздравить от души

С Днём Армии и Флота!

Защитой Родины служить -

Хорошая работа!

***

Пограничник на границе

Нашу землю стерпёт,

Чтоб работать и учиться

Могу спокойно весь народ…

Наши лётчики-герои

Небо зорко стерегут,

Наши лётчики-герои

Охраняют мирный труд.

Наша армия родная

Стережет покой страны,

Чтоб росли мы, бед не зная,

Чтобы не было войны.

***

Суворовец

Красные погоны,

Новенький мундир.

По Москве шагает

Юный командир.

У него походка

Гордости полна.

День своих защитников

Празднует страна.

***

Праздник всех солдат наших -

Вот что значит этот день!

День защитников отважных

Да и просто всех парней!

Ведь любой из них мечтает

Защитить детей, семью,

Покорить хоть что-то в мире

И найти свою судьбу!

***

Я с утра спросила маму:

- Что за праздник к нам пришёл,

Почему все суетятся,

Праздничный готовят стол?

Папа в новенькой рубашке,

Дед надел все ордена,

Ты вчера возле духовки

Провозилась допоздна.

- В этот праздник поздравляют

Всех мужчин, со всей страны,

Ведь они в ответе, чтобы

не было войны!

***

Наша армия родная

Пограничник на границе

Нашу землю стерпёт,

Чтоб работать и учиться

Могу спокойно весь народ…

Наши лётчики-герои

Небо зорко стерегут,

Наши лётчики-герои

Охраняют мирный труд.

Наша армия родная

Стережет покой страны,

Чтоб росли мы, бед не зная,

Чтобы не было войны.

***

Сегодня праздник дедушки,

Братишки, папы, мой!

Подарки дарят девушки

На день, на наш мужской!

Нарядные сидим с утра,

За праздничным столом.

И громогласное УРА,

Разносится кругом.

На двадцать третье февраля

Победы вспоминаем.

И в красный день календаря

Подарки принимаем.

***

У самой границы, в секрете,

я зоркую службу несу, -

за каждый пригорок в ответе,

за каждую ёлку в лесу.

Укрытый густыми ветвями,

и слушаю я, и смотрю,

и сердцем с родными краями

в такие часы говорю.

И всё мне становится ближе,

как сквозь сумрак ночной

я всю свою Родину вижу

и вся она рядом со мной.

***

Поздравляю, милый папа,

С 23 февраля

первым лет героем стал ты

И примером для меня.

Славной Родины границы

Ты умело защищал,

Пусть она тобой гордится,

Как горжусь тобою я!

***

Когда лежит на речках лед

И вьюга мчится вдаль,

Чудесный праздник нам несет

Задумчивый февраль.

Наступит праздник всех солдат,

Защитников, бойцов.

Поздравить будет каждый рад

И дедов, и отцов!

Я нарисую пароход,

Где папа капитан.

Отважно папа мой плывет

Из дальних-дальних стран.

Я нарисую самолет,

Где папа командир.

И дни, и ночи напролет

Спасает папа мир.

Я нарисую пистолет

И всадника в седле.

Я знаю: лучше папы нет!

***

Я знаю, что папа моего тоже когда-то

Был очень хороший и смелый солдат

Я папа любит, и ЕГО временно

поздравить хочет в этом празднике военного ...

Сейчас я повыше на стуле заберется

военная песня спой ему громко

Пусть знает мой папа, что я им гордится

А он пусть гордится успехом ребенка.

***

В нашей армии

Папа защищает.

На границе он войну

В дом наш не пускает.

Скоро вырасту большим,

Сам, как папа, стану.

Вот тогда я вместе с ним

На границу встану.

Пусть пока не могут взять

В армию ребёнка,

Но могу я защищать

Нашего котёнка.

***

По секрету старший брат

Мне сказать решил:

«В прошлом был наш солдат,

Родине служил,

Просыпался за заре,

Чистил автомат,

Чтобы был на всей земле

Мир для всех ребят.»

Я почти не удивлён,

Я подозревал

И давно считал, что он -

Бывший генерал.

Двадцать третьего решил,

Ровно в шесть утра,

Прокричу от всей души

Громкое УРА!

***

Раз, два, три, четыре, пять -

Будем папу поздравлять,

День Защитника настал!

Пожеланий - просто шквал:

РАЗ- болезней век не знать, Чтобьем здоровым

щеголять.

ДВА - работы без тревог,

А на ТРИ - зарплаты в срок.

На ЧЕТЫРЕ - светлых дней,

Добрых, преданных друзей;

Никогда их не терять…

Уваженьем процветать!

А на ПЯТЬ - любви большой,

С Днём Защитника, герой !!!

***

Праздник февральский самый известный,

Для тех, кто находит подвигу место

Служба и в отдыхе, в селе и столице,

Кто нас охраняет, как истинный рыцарь.

Пусть ветер февральский подует чуть тише,

пусть слышат что

труд их геройский вокруг уважают,

И мальчики наши лишь им подражают.

***

Пусть небо будет голубым,

Пусть

пушки грозные молчат

И пулемёты не строчат,

Чтоб жили люди, города,

Мир нужен на земле всегда!

***

Спокойна великая наша страна,

Надежна защита огромных просторов.

Защитников громкие есть имена -

Кутузов, Нахимов, Буденный, Суворов…

И праздник сегодня, сквозь множество лет

Для тех, кто уют и покой охраняет,

Кто Родине дал нерушимый обет,

Святые традиции преумножает.

















***

Праздник строгий и суровый -

23 Февраля,

Будем вас, наши мужчины,

Мы сегодня поздравлять.

Вам желаем мы отваги,

Чести, мужества и силы,

Чтобы мир в стране родной

Для детей вы сохранили.

***

Пусть небо будет голубым,

Пусть

пушки грозные молчат

И пулемёты не строчат,

Чтоб жили люди, города,

Мир нужен на земле всегда!

***

Чудесный праздник в феврале

Страна моя встречает.

Она защитников своих

Сердечно поздравляет!

На суше, в небе, на морях

И даже под

водою Солдаты мир наш берегут

Для нас, дружок, с тобою.

Когда я вырасту большим,

Где б ни служил, повсюду

Свою Отчизну защищать

И я надёжно буду

***

По секрету старший брат

Мне сказать решил:

«В прошлом был наш солдат,

Родине служил,

Просыпался за заре,

Чистил автомат,

Чтобы был на всей земле

Мир для всех ребят.»

Я почти не удивлён,

Я подозревал

И давно считал, что он -

Бывший генерал.

Двадцать третьего решил,

Ровно в шесть утра,

Прокричу от всей души

Громкое УРА!