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Стихи про 23 февраля для детей: 50 лучших

Стихи про 23 февраля для детей: 50 лучших (1 фото)

Автор:
20 февраля 2021 09:38
Метки: 23 февраля   дедушке   папе   праздник   стих   стихи   
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В статье вы найдете стихи, а так же поздравления с Днем защитника Отечества. Их будет уместно рассказать папе и дедушки в честь праздника, а так же использовать на утренниках и школьных мероприятиях посвященных дню.

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Метки: 23 февраля   дедушке   папе   праздник   стих   стихи   
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