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Поделки на 23 февраля

Поделки на 23 февраля (1 фото)

Автор:
20 февраля 2021 09:38
Сообщество : Сделай сам!
Метки: 23 февраля   папа   подарок   своими руками   сделай сам   танк   
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Грядет самый мужественный праздник в году – День защитника Отечества. Если вы до сих пор никак не можете придумать, что же подарить своим любимым мужчинам, то создайте для них неповторимые подарки своими руками.

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Метки: 23 февраля   папа   подарок   своими руками   сделай сам   танк   
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Антон Семёныч Полчаса назад
А еще можно сделать пушки из пластилина.
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