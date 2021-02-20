Поделки на 23 февраля

Данная статья содержит наиболее легкие, но, в то же время, интересные и подробные мастер-классы поделок на 23 февраля своими руками, которые ваш ребенок без труда сможет преподнести папе или дедушке в качестве подарка на День защитника Отечества.

Мужчины, хоть и не показывают этого, но все же очень ждут внимания со стороны своих детей. И юные таланты их обязательно осчастливят, если под руководством мамы или воспитателя сделают необычную поделку. Как можно выразить признание и уважение своему любимому защитнику? Как без лишних слов наградить его за отвагу и заботу, показать его бесценность и бескорыстие? Нужно подготовить для него замечательный презент своими руками. Награды достойны самые лучшие мужчины. Ваш папа, брат, друг или дедушка именно таковым и является.

Если вы твердо решили заняться интересным творчеством с детьми в рамках подготовки ко Дню защитника Отечества, сделать для самого сильного и отважного члена своей семьи отличный подарок, то за основу можно взять наши пошаговые мастер-классы.

01. Самолет из пластиковой бутылки

Чаще всего в качестве подарка на 23 февраля дети выбирают самолеты. Но способов их создание огромное количество, как и возможных для этого материалов: картон, бумага, коробки из-под спичек и многое другое. В этом мастер-классе я покажу как сделать самолет из пластиковой бутылки в технике папье-маше.

Берем пластиковую бутылочку, в моем случае это небольшая бутылочка из-под воды объемом 0,5 л.. Отрезаем ножиком чуть выше середины, также отрезаем носик бутылки.

Делаем надрезы с двух сторон и соединяем заготовки.

Далее из плотного картона вырезаем крылья и хвост самолета.

При желании можете скопировать наш эскиз и перенести его на лист бумаги формата А4, согнутый пополам.

С помощью клея и скотча прикрепляем крылья и хвост.

Для колес самолета необходимо 6 крышек от пластиковой бутылки. С помощью скотча соединяем две и четыре крышки вместе.

Приклеиваем колеса и начинаем обклеивать самолет кусочками газеты, предварительно пропитав их клеем ПВА в технике папье-маше.

Верхний слой обклеиваем белой бумагой или белыми салфетками. После того, как все слои поделки высохнут, красим готовый самолет акриловой краской.

Осталось только добавить аппликацию в форме звезды, а на иллюминаторы можно приклеить вырезанные фотографии.

Наш самолет готов к полету!

02. Закладка для книг в виде погон

К 23 февраля все дети делают подарки для своих пап. И чаще всего это сувениры, которые они изготавливают своими руками. Поэтому в этом мастер-классе мы сошьем закладку из фетра в виде погона. Такой подарок будет не только тематическим, но и полезным.

Для изготовления закладки потребуется:

Фетр оливкового и желтого цвета;

Нить красная и желтая;

Ножницы;

Игла;

Картон;

Атласная лента зеленого цвета.

Для изготовления закладки не требуется сначала готовить шаблон из бумаги, так как нам просто нужно вырезать 2 прямоугольника. Вырезаем 2 стороны погон из фетра оливкового цвета. Сначала вырежем 2 одинаковых прямоугольника, а затем отрежем по 2 уголка с одной стороны у каждого прямоугольника. Можно использовать зеленый фетр.

×

Мы сделаем погоны с 3 звездами, которые расположим треугольником. Вырезаем 3 звездочки из желтого фетра. Сначала можно сделать шаблон из бумаги. Можно звездочки вышить. Также можно сделать всего 2 звезды или больше. Все зависит от желания.

Теперь нужно пришить получившиеся звездочки. Пришиваем 2 по краям напротив друг друга и 1 по центру повыше. Пришивать звездочку нужно к той стороне погона, где есть уголки, а не туда, где мы их обрезали. Стареемся пришивать их ровно, чтобы не портить внешний вид закладки.

Теперь вставляем красную нить в иглу. Будем вышивать полоски, которые обычно имеются на многих погонах. Вышиваем их вдоль погона от звездочек до самого конца. Всего их сделаем 2 штуки. От 1 крайней звезды, и от второй звезды с краю. Стежки делаем как можно ближе друг к другу, чтобы создать эффект безотрывной полосы.

Можно не вышивать полосочки, а вырезать из фетра тонкие длинные полоски и пришить их, либо приклеить.

Чтобы закладка держала форму, нужно вырезать из картона такую же деталь, как вырезали из фетра. Только ее делаем немного меньшим размером, чтобы потом было удобно сшить. Ее помещаем между 2 деталями закладки. А затем сшиваем 2 детали петельным швом, либо любым другим, который кажется более удобным. Но сшиваем не до конца.

Снизу, где звездочки оставляем отверстие по центру. Туда вставим зеленую атласную ленту и дошьем. Эта ленточки и будет отмечать страничку, на которой остановилось чтение.

Вот такая простая, но интересная закладка получилась. Дети с удовольствием сделают такой сувенир для любимого папы, который по достоинству оценить внимание ребенка.

03. Танк из пластилина своими руками

Танк, сделанный своими руками из пластилина, – это отличная поделка ко Дню защитника Отечества. Его в дальнейшем можно отнести на выставку или подарить дедушке, папе или брату.

Для этого мастер-класса нам потребуется пластилин зеленого, черного и красного цвета, также кусочек проволоки, зубочистка и карандаш.

Нижнюю часть корпуса танка сделаем в виде бруска прямоугольной формы, заострив одну его сторону.

Подготавливаем две черные полоски, придавив по всей длине зубочисткой, 10 больших лепешек и 4 маленьких из зеленого пластилина.

Придавливаем лепешки задней частью карандаша и нарисуем оси острием зубочистки.

Собираем вместе 5 колес и по 2 маленьких по бокам, обвиваем их траком.

Наклеиваем сверху зеленую ленту защиты.

Приклеиваем гусеницы по бокам.

Берем второй зеленый брусок.

Наклеиваем его, скосив стекой переднюю часть.

Далее формируем башню танка. Для дула берем спичку и немного зеленого пластилина для нашей поделки своими руками.

Прикрепляем впереди дуло и добавляем мелкие детали, антенну и звезду из красного пластилина.

Наш танк из пластилина готов!

04. Самолет из бумаги

Такой подход к решению проблемы поиска незабываемого подарка является традиционным при одаривании детьми своих пап и дедушек 23 февраля. Сколько таких подарков создают детские ручки! Для этого используют не только разнообразную бумагу и пластилин, но и конфеты, ленточки, палочки мороженного и многие другие необычные для этого предметы.

Доступность и удобство таких материалов позволяют постоянно их использовать, причем с каждой новой поделкой применять их по-новому. Ни для кого не секрет, что одни и те же материалы могут использоваться в поделках различной сложности. Существует множество подобных мастер-классов, которые также направлены на детей различных возрастов и с разными навыками.

В этом уроке сделаем вот такой не сложный самолет из картона.

Нарисуйте все части самолета.

Для корпуса можно взять упаковку от сока.

Вырезаем заготовки, как показано на фото. Звездочки из красной бумаги.

Хвост самолета приклеиваем к спичечной коробке.

Далее приклеиваем крылья и пропеллер.

Самолет из картона готов!

05. Руль из конфет

Такой подарок можно сделать для папы или брата. Для этого мастер-класса потребуются:

конфеты;

пищевая пленка;

зубочистки;

скотч;

пеноплекс;

синяя гофрированная бумага;

серебристый шнур;

клей.

Из пеноплекса вырезаем круг.

Нарисовать эскиз руля можно сначала на бумаге, потом перенести на пеноплекс.

Далее берем синюю бумагу и обклеиваем заготовку со всех сторон с помощью горячего клея.

Края декорируем с помощью шнура.

Конфеты оборачиваем пищевой пленкой.

С помощью скотча прикрепляем их зубочистке.

Готовыми конфетами украшаем руль.

Наш сладкий руль готов!

06. Танк из двух губок

Такая поделка может стать прекрасным подарком от ребенка к праздникам 9 мая или 23 февраля. Ее изготовление не займет много времени, а из материалов достаточно будет губки для мытья посуды. Наш мастер-класс показывает поэтапное изготовление танка из подручных материалов.

Для работы потребуются:

две губки зеленого цвета; ножницы; линейка; темный фломастер; клеевой пистолет; рублевая монета; соломинка зеленого цвета.

От одной из губок отрываем плотный слой.

На обратной стороне этого плотного слоя губки с помощью рублевой монеты и темного фломастера рисуем шесть кружков.

Вырезаем их.

Затем берем клеевой пистолет и с его помощью закрепляем эти кружочки на боковых сторонах другой губки (по три кружочка с каждой стороны).

Приступаем к изготовлению башни нашего танка. Для этого на оставшейся мягкой части губки (от которой оторвали плотный слой) намечаем квадрат со сторонами 4 см.

Вырезаем башню ножницами.

От зеленой соломинки отрезаем 8 см – это будет дуло нашего танка. Вставляем его в башню, предварительно сделав в ней небольшое углубление с помощью ножниц.

На нижнюю сторону башни наносим горячий клей.

Закрепляем башню на основную часть.

При желании можно украсить танк, для этого из красного картона вырезаем небольшие звездочки.

Приклеиваем их на боковые стороны башни. Наш танк готов.

Такая поделка станет не только хорошим подарком на 26 февраля, но и послужит игрушкой для мальчика.

07. Звезда из ниток

Такая звезда делается очень просто — для нее нам необходимы проволока, красная пряжа и клей ПВА.

С помощью круглогубцев делаем из проволоки звезду.

Далее берем красную пряжу, опускаем ее на несколько секунд в клей ПВА и обматываем нашу заготовку, как показано на фото.

Оставляем сушиться.

Звезда готова, ее можно украсить различные поделки и объемные открытки на 23 февраля.

08. Самолет из прищепок своими руками

Для создания этого самолет потребуются деревянные прищепки, две палочки от мороженного, кусочек картона для хвоста, две тонкие деревянные трубочки и акриловые краски.

С помощью горячего клея и трубочек прикрепляем между собой палочки от мороженного.

Из картона делаем заготовку хвоста.

Приклеиваем хвост к прищепке.

Раскрашиваем готовый самолет акриловыми красками.

09. Аппликация танк крючком

Воспитывать чувство патриотизма в детях является одним из важнейших задач педагогов и родителей. Но детям младшего возраста мало просто рассказывать про войну, про битвы, победы и поражения. Для них очень важное место занимает наглядные пособия, игры и занятия, посвященные военной тематике.

Поэтому ребенок должен не только слышать про войну, но и смотреть иллюстрации, киносъемку, фотографии, а также запечатлевать свои эмоции на рисунках или поделках. Несмотря на то, что вязание занимаются преимущественно девочки, данная аппликация, несомненно, вызовет интерес и у юных защитников Отечества.

Чтобы связать аппликацию «Танк», нужно приготовить следующие материалы:

Крючок №1;

Пряжу средней толщины, например, «Джинс»;

Декоративную звездочку. Если таковой не нашлось, можно взять ее с новогодних подвесок для украшения елки;

Ножницы

Клей «Момент», желательно прозрачный.

Вязание аппликации начинаем с его «гусениц». Для этого набираем 10 воздушных петель.

Затем провязываем еще 3 воздушные петли для подъема, а после этого вяжем до конца ряда столбики с одним накидом. В самой последней петле ряда вяжем 7-8 столбиков с накидом, чтобы получился «веер» из петель. Если в этом месте край сгибается, то количество столбиков без накида увеличиваем, так как аппликация должна быть плоской.

Далее вяжем столбики с накидом по противоположному краю до самой последней петли, откуда мы начинали ряд. В этой петле снова делаем «веер» из столбиков с накидом, но уже в меньшем количестве, чем в предыдущем случае, так как несколько петель в этом месте уже есть. В итоге у вас должен получиться вот такой удлиненный овал – «гусеница» танка.

Во втором ряду сначала провязываем 5 столбиков без накида.

После этого делаем 1 воздушную петлю, чтобы выделить начало вязания верхней части танка.

Далее снова вяжем 8 столбиков без накида.

Поворачиваем вязание и снова провязываем 8 столбиков без накида.

Чтобы в этом месте сделать пушку танка, вяжем 5 воздушных петель.

Добавляем еще одну петлю для подъема, а затем по этим воздушным петлям провязываем столбики без накида до конца ряда, включая 8 петель «кабины» танка.

Снова поворачиваем аппликацию и вяжем 8 столбиков без накида. В завершении работы с помощью клея «Момент» аккуратно приклеиваем на «кабинку» танка звездочку.

Аппликация «Танк» готова. Ее можно использовать при изготовлении открыток ко Дню Победы, 23 февраля либо любых других тематических поделок.