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Первый трейлер фильма Mortal Kombat

Первый трейлер фильма Mortal Kombat (1 фото + 3 видео)

Автор:
18 февраля 2021 13:27
Сообщество : Кино
Метки: анонс   видео   кино   мортал комбат   трейлер   факты   фильм   
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В Сети появился трейлер фильма Mortal Kombat, снятого по мотивам культовой серии видеоигр в жанре файтинг. Фильм выйдет 16 апреля в кинотеатрах и интернет-сервисе HBO Max.

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Метки: анонс   видео   кино   мортал комбат   трейлер   факты   фильм   
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27  комментариев
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2k
Mutantino 8 часов назад
ну что ж посмотрим, смогут ли они обновить достойным образом, оригинальный фильм был довольно неплох, а для своего времени просто культовым для многих.
да и саундтрек в оригинальном был просто нереальным, на скольких мобильниках стояла заглавная тема "мортал комбат" ;)
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701
Алексей Игошин 45 минут назад
Рейдена верните старого, этот не очень что то.
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19k
Евгений Час назад
У новых актёров нет той харизмы.
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23k
Григорий 3 часа назад
Киану надо было брать на роль Рейдена. Сократить роль, что-б попасть в бюджет, но за этот ход зрители были-б готовы простить многое.
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5k
mr.Poher 4 часа назад
О, шлакоблоков поднесли.
Что первый был отстой, что это будет отстой. Посмотрю, когда в кинопоиске по подписке появится.
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13k
Пумба 4 часа назад
Простите, а BLM-позитивные персонажи там есть? А пид...рги? Инвалида безрукого видел в трейлере.
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80
Кто-то Там 4 часа назад
Сцука, аж прослезился, эх девяностые
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835
ZloyPupsik 5 часов назад
а ниче так!
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193
*опа 5 часов назад
Ссылка youtu.be
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5k
Енот Потаскун *опа 2 часа назад
Вот чего мне не хватило в том трейлере, соундтрека
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19k
Евгений *опа Час назад
Этот старенький трейлер кладёт на лопатки новый. Легко и не принуждённо.
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8k
Kasatik 6 часов назад
BBZ... И соперник полетел с моста:)
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15k
Александр 6 часов назад
Чтожжж, Голливуду будет сложно обосрать франшизу, в которой изначально прописывались персонажи: сильные бабы, негрыинвалиды и азиаты(то бишь не нужно вертеть на писюне оригинал)- но Голливуд справится и обосрет франшизу, сделав половину из них гомиками, второй половине запихнут тухлую мотивацию, из разряда "за всё хорошее, против всего плохого"

Надеюсь что ошибаюсь, но скорее всего "птичка не взлетит".
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139
денис 6 часов назад
хочу посмотреть) хоть и не гамаю уже давно но по тем временам скучаю)
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3k
tamin 6 часов назад
блин сразу вспомнил дискеты, первый мк и сразу хочется посмотреть
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443
Остап_Бендер_Задунайский 6 часов назад
BBYBYBY)
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5k
z0_0b 7 часов назад
Лучше бы Killer Instinct сняли..
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65k
Пётровыч 7 часов назад
Получится отрыжка прошлого. Фильм возможно окупится, так как рассчитан на старых фанатов и молодых задротов.
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5k
Сергей Пётровыч 3 часа назад
Не смотрел, но осуждаю?
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65k
Пётровыч Сергей 3 часа назад
С какой стороны осуждение?
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−4
Мефистофель 7 часов назад
ХАХАХА...!!!!! кано вообще убил если вообще это кано....:))))
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−4
Мефистофель 7 часов назад
Неее...!!! не сравнится с оригиналом и актерами 1995 - 1997 года...! а вот этот 2021 такое впечатления что пародию сняли да и актеры какие-то хлипкие если так можно назвать.!
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4k
Александр Зотов 7 часов назад
хм. Скорпа и Кано хорошими сделали на этот раз?
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5k
Сергей Александр Зотов 3 часа назад
Теперь по новым правилам голливуда, они муж и жена. Жизни Горо важна.
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35k
dima423 8 часов назад
Лорд Рэйден мне больше нравился в исполнении Ламберта) а тут че то все косоглазые и кто надо и кто не надо...китайский чтоль фильм?
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1k
Вадим Аполонов dima423 5 часов назад
у нас есть свой Рейден)))
Ссылка www.youtube.com
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