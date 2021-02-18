Первый трейлер фильма Mortal Kombat

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В Сети появился трейлер фильма Mortal Kombat, снятого по мотивам культовой серии видеоигр в жанре файтинг. Фильм выйдет 16 апреля в кинотеатрах и интернет-сервисе HBO Max.
Премьера фильма в России назначена на 8 апреля. Рассмотреть анимированные постеры узнаваемых персонажей экранизации можно по данной ссылке .
Дублированный трейлер без ненормативной лексики
Трейлер с любительской озвучкой, опубликованный пиратами за несколько часов до официальной премьеры. В видео присутствует ненормативная лексика
Издание IGN выпустило видео с комментариями режиссера к трейлеру. Ролик на английском языке
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да и саундтрек в оригинальном был просто нереальным, на скольких мобильниках стояла заглавная тема "мортал комбат" ;)
Что первый был отстой, что это будет отстой. Посмотрю, когда в кинопоиске по подписке появится.
Надеюсь что ошибаюсь, но скорее всего "птичка не взлетит".