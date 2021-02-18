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Когда над мангалом поработал инженер

Когда над мангалом поработал инженер (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2021 09:13
Сообщество : Еда
Метки: видео   еда   интересно   креатив   мангал   мясо   необычное   
1208
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Интересная конструкция для любителей мяса, приготовленного на жаре тлеющих углей.

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Метки: видео   еда   интересно   креатив   мангал   мясо   необычное   
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12  комментариев
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26k
АнтонПолднев Час назад
Сил уходит столько же сколько на чистку любого гриля. Конструкция интересная
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20k
Mike Miller 4 минуты назад
Инженера, ну...
Инженер никогда не должен усложнять конструкцию, только ради её усложнения. Перевернуть обычную решетку не сложнее и не дольше, чем использовать вот такой механизм.
Изделие лишенное практического смысла.
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4k
Mike Snow 4 минуты назад
А что там чистить то? поднял угли до самого верха, немножко дровишек подкинул и пропалил все, потом отряхнул и все.
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18k
BiZ 6 минут назад
че его очищать? костер развел и готово.
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778
Лучший Друг 7 минут назад
Прикольная хрень, только решетка должна быть быстросъемной для мойки
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22k
Vazari 41 минуту назад
Конструкция, конечно интересная, но, меня к примеру совершенно не напрягает перевернуть решетку руками, или отрегулировать жар кочерыжкой)
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9k
Kostick 44 минуты назад
я круглый смокер-гриль брал, там решетка тоже по высоте репетируется, но данное решение более удобное. одно но, если редко пользоваться, или на зиму не обработать (убрать в сухое место), резьба заржавеет.
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4k
Mike Snow Kostick 6 минут назад
да даже летом если на улице оставить - закореет сильно. Я помню мангал с откручивающимися ножками на пару недель корешу оставил - выкрутили только нагрев газовой горелкой.
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8k
ГородДомов 50 минут назад
а запааах
эх. сейчас бы шашлычка ...
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7k
Maestro ГородДомов Полчаса назад
Правда же?))
Мне тоже через монитор аж повеяло шашлычком)
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426
Andrey Maestro 17 минут назад
Ребята, я с вами))

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7k
bum-bum Час назад
как на чистку обычной решетки для мангала))
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