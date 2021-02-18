Когда над мангалом поработал инженер

Интересная конструкция для любителей мяса, приготовленного на жаре тлеющих углей.
Лучше даже не задумываться, сколько времени и сил уходит на чистку этого мангала.
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Инженер никогда не должен усложнять конструкцию, только ради её усложнения. Перевернуть обычную решетку не сложнее и не дольше, чем использовать вот такой механизм.
Изделие лишенное практического смысла.
эх. сейчас бы шашлычка ...
Мне тоже через монитор аж повеяло шашлычком)