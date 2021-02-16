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20 фантастических фильмов Европы

20 фантастических фильмов Европы (21 фото)

Автор:
16 февраля 2021 06:13
Метки: европа   интересное   фильмы   
542
21
Не будем писать о том, что вы видели тысячу раз: «Пятый элемент», «Чужой» и картины Кубрика. Сегодня в нашей программе более редкие экземпляры.
Эти фильмы снимались с 70‑х годов прошлого века по наше время в Европе. Нельзя гарантировать, что все ленты вам безумно понравятся, — в конце концов, это же европейское кино, где каждая вторая получается артхаусом, даже если ее снимают для домохозяек. Зато перечисленные фильмы помогут отвлечься от Голливуда.
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Метки: европа   интересное   фильмы   
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4  комментария
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26k
Антон 2 часа назад
очень рекомендую фильм "Часто задаваемые вопросы о путешествиях во времени". Фильм снят на копейки, но очень с душой. Просмотрел его уже наверное раз сто.
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4k
Александр Иванов 55 минут назад
Видимо, автор Россию к Европе не относит, точнее, СССР, когда снимались классические фантастические фильмы.
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3k
Klon Час назад
"Дознание пилота Пиркса" смотрел в кинотеатре. Неплохие спецэффекты (для того времени), необычный сюжет (фантастический детектив) и немного обнаженки. Очень понравился.
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4k
RomaXz 2 часа назад
Отпишусь, что бы потом поискать эти фильмы
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