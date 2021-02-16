20 фантастических фильмов Европы

Не будем писать о том, что вы видели тысячу раз: «Пятый элемент», «Чужой» и картины Кубрика. Сегодня в нашей программе более редкие экземпляры.

Эти фильмы снимались с 70‑х годов прошлого века по наше время в Европе. Нельзя гарантировать, что все ленты вам безумно понравятся, — в конце концов, это же европейское кино, где каждая вторая получается артхаусом, даже если ее снимают для домохозяек. Зато перечисленные фильмы помогут отвлечься от Голливуда.

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Дознание пилота Пиркса / Test pilota Pirxa, 1978, Польша 0 Источник: Формально кино числится советско-польским, но польского в нем гораздо больше, нежели советского. Это любопытная и совсем не позорно снятая психологическая фантастика, где астронавта отсылают в экспедицию протестировать экспериментальный экипаж из человекоподобных роботов. Сделано по повести Станислава Лема «Дознание», хотя тематика более характерна для Айзека Азимова с его вечными коллизиями искусственного разума.

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Поезд ужасов / Horror Express, 1972, Великобритания, Испания 0 Источник: Английские ученые везут выкопанное где-то ископаемое существо через всю Россию по железной дороге, ну и, само собой, силы зла выходят из-под контроля. Несмотря на трешевость замысла, далеко не самая дурная картина в жанре русско-европейского хоррора c Кристофером Ли в главной роли.

Бункер «Палас-отель» / Bunker Palace Hôtel, 1989, Франция 0 Источник: Почти никем не виденная, но необычайно стильная постапокалиптическая картина. И раз уж кино снято французами, то, само собой, роскошный бункер с выжившими станет всего лишь декорацией для обличения социально-политических язв современности.

Эпидемия / Los últimos días, 2013, Испания, Франция 0 Источник: Еще один постапокалипсис, тоже красивый, к тому же снятый на улицах Барселоны, которые опустели из-за того, что люди стали неспособны выходить на улицу. Такая вот их поразила болезнь.

Считанные секунды / Split Second, 1992, Великобритания 0 Источник: Фантастический боевик с Рутгером Хауэром о борьбе с неведомым убийцей на затопленных улицах постапокалиптического Лондона. Недорого, но по-своему сердито, навевает ассоциации с «Хищником» и «Бегущим по лезвию».

Лобстер / The Lobster, 2015, Греция, Ирландия, Нидерланды, Великобритания, Франция 0 Источник: Сюжет более странный, чем самый странный эпизод «Черного зеркала»: в будущем людей заставляют в обязательном порядке найти себе пару, а одиноких неудачников насильно превращают в животных. «Лобстер» вызвал ожесточеннейшие дискуссии — от категорического неприятия до криков «Лучший фильм года». И то и другое — явные крайности. Впрочем, кино и не скрывает, что предназначено особенным любителям прогрессивного искусства. Имей это в виду, вставляя кассету в видеомагнитофон (шутка).

Вожди Атлантиды / Warlords of Atlantis, 1978, Великобритания 0 Источник: Хит советского кинопроката, задорный приключенческий фильм об англичанах, которые при помощи батискафа нашли подводный город с чудищами и сексапильными красотками. Формально обязан быть трешем, но в реальности смотрится куда лучше, чем аналогичные жанровые поделки той эпохи.

Властелины времени / Les maîtres du temps, 1982, Франция, Швейцария, ФРГ, Великобритания, Венгрия 0 Источник: Еще один мегахит советских времен, полнометражный мультфильм Рене Лалу. Незабываемая история с несложным, но очень глубоким сюжетом помножена на незаурядную фантастическую графику. Если одного мульта тебе недостаточно, смотри полнометражки «Дикая планета» и «Гандахар. Световые годы» того же автора.

Когда наступит конец света / Bis ans Ende der Welt, 1991, Германия, Франция, Австралия 0 Источник: Утомительно длинная (2 часа 40 минут), но дюже живописная работа матерого фестивальщика Вима Вендерса. Романтическое (!) кино о том, как мир живет в ожидании своей гибели, стоило астрономические по европейским меркам 23 миллиона долларов, а в прокате не собрало практически ничего. Зато саундтрек к нему писали Depeche Mode, R.E.M., U2, Лу Рид и Питер Гэбриел. По секрету скажем, что если смотреть фильм только до середины, то он кажется намного лучше, почти отличным.

Бессмертные: Война миров / Immortel (ad vitam), 2004, Франция, Италия, Великобритания 0 Источник: Крайне странное кино, снятое в смешанной киношно-мультипликационной манере. Действие происходит в 2095 году, когда люди способны генетически модифицировать свои тела любым угодным им образом. Происходящее на экране слегка сбивает с толку, зато красота невероятная.

Пандорум / Pandorum, 2009, Германия, Великобритания 0 Источник: Самый, наверное, известный из всех фильмов данного списка, но вдруг кто забыл. Крепкий представитель жанра «Резня в очень темных коридорах космического корабля», фанаты «Чужого» и «Сквозь горизонт» будут довольны.

Вавилон Н.Э. / Babylon A.D., 2008, Франция 0 Источник: Матьё Кассовиц снял за 70 миллионов фильм, где Вин Дизель в антиутопическом мире будущего везет какую-то бесценную девушку из Троицка во Владивосток, что бы посадить на подводную лодку. Успеха кино не снискало, и это по заслугам, — но неужели ты упустишь шанс увидеть Жерара Депардье в роли русского мафиози?

Часто задаваемые вопросы о путешествиях во времени/ Frequently Asked Questions About Time Travel, 2009, Великобритания 0 Источник: Камерное гиковское кино, которое замахнулось на сверхзадачу — в веселой форме раскрыть и закрыть ключевые аспекты путешествий по времени и возникающих парадоксов. Тему, конечно, кино не исчерпало, но для любителей машин времени это обязательное зрелище, даже не сопротивляйся.

Крисалис / Chrysalis, 2007, Франция 0 Источник: Детектив про будущее, про опасные медицинские эксперименты и убийства на улицах Парижа. Снято крепко, но герои временами тупят не по-детски. Поэтому «Крисалис» — не самое лучшее кино на этом свете, но все же со времен «Альфавиля» мы не так уж и много видели французской фантастики в костюме детектива.

Тайна подземелья / Eden Log, 2007, Франция 0 Источник: Очень и очень специфический французский ответ на канадский «Куб». Выход из загадочного подземелья ищет всего лишь один персонаж, хотя по пути ему встречаются разные хорошие люди и плохиши. Ребусов нет, кроме главных: где он и кто он. Присутствует толстый налет киберпанковой странности, что многим нравится.

Город потерянных детей / La cité des enfants perdus, 1995, Франция, Германия, Испания, Бельгия 0 Источник: Слегка грузильный, но при этом душевный и живописный стимпанк от режиссера «Амели» и «Деликатесов». Сюжет лучше не пересказывать, так как он напоминает то ли бред, то ли страшный детский сон. Собственно, о страшных детских снах и само кино.

Груз / Cargo, 2009, Швейцария 0 Источник: Швейцария, родина создателя Чужого (художника Гигера), породила фильм, завязка которого очень и очень с тем самым «Чужим» перекликается. Дамочка устраивается на транспортный корабль, где основная часть экипажа пребывает в искусственном сне, а бодрствующая вахта сталкивается со странностями. Сразу предупреждаем: в итоге получается не совсем «Чужой».

Нирвана / Nirvana, 1997, Италия, Франция, Великобритания 0 Источник: Одно из культовых киберпанковых кинополотен. Учти только, что «Нирвана» снималась еще до «Матрицы», в те времена, когда киберпанк предсавляли себе немного иначе, чем сейчас. Речь же в фильме идет о компьютерной игре, которая, как водится, вышла из-под контроля создателя.

Жизненная сила / Lifeforce, 1985, Великобритания 0 Источник: Фильм неординарный уже своим жанром: готический космохоррор. Да еще о вторжении пришельцев. В общем, некогда объяснять, прими на веру: это богато (для своего времени) сделанная страшилка, где космические вампиры вытворяют разного рода кровавые жестокости. Кино хоть и английское, но режиссером числится янки Тоуб Хупер, создатель «Техасской резни бензопилой».