Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Вместе с кувшинчиком, в котором можно разогревать молоко, мне продали еще и этот железный стержень. Для чего он?"
Ответ: "Он предназначен для создания узоров на молочной пенке кофе"
2. "Что за непонятная колба?"
Ответ: "Это декантер для вина"
3. "Что за огромный бетонный блок со стальными кольцами?"
Ответ: "Это камень для прессования сыра, такими ранее пользовались на старых молочных фермах"
4. "Это какой-то странный кухонный набор? Я никак не могу разобраться"
Ответ: "Это действительно набор, но только барменский. Состоит из джиггера, щипцов, барной ложки, специального ножа, инструмента для колки льда и предмета, с помощью которого быстро чистятся фрукты"
5. "Мне по ошибке с медицинскими препаратами положили еще и эту штуковину. Для чего она?"
Ответ: "Это приспособление используется врачами для проверки невропатии (потери чувствительности)"
6. "Железная ручка, которую я нашел среди старых вещей у себя дома. Чем это может быть?"
Ответ: "Это масляный пистолет. Такими ранее пользовались работники компании Bell System, когда обслуживали технику"
7. "Увидел в антикварном магазине странный ящик. Для чего такой нужен?"
Ответ: "Судя по всему, это телеграфный ящик"
8. "Что за огромная металлическая конструкция позади этого здания? Для чего она?"
Ответ: "Это промышленный пылеуловитель"
9. "Что это за сетка такая?"
Ответ: "Это многофункциональный складной дуршлаг, его также можно использовать для приготовления овощей на пару. Выглядит он так:"
10. "Нашел эту штуковину на складе, куда недавно устроился работать. Что это за штука?"
Ответ: "Это неэлектрический домкрат для различных грузов и поддонов. Такими уже не пользуются практически"
11. "Что за инструмент такой?"
Ответ: "С помощью этого инструмента выбирают из стопки каждый раз одинаковое количество листов бумаги. Такое приспособление используется при создании блокнотов"
12. "Что это за судно с тремя огромными трубами? Увидел его с берега в Нью-Йорке"
Ответ: "Это не дымовые трубы, а сваи. Они опускаются вниз и стабилизируют баржу на время работы. Такие суда используются при постройке мостов и тоннелей"
13. "Что за странная выдвижная полка у этого офисного стола?"
Ответ: "Это выездная подставка для печатной машинки. Выглядит это так:"
14. "Что за странный чайник и зачем ему подвесное ведерко?"
Ответ: "Судя по цвету металлов, ведерко приделали уже самостоятельно. Скорее всего, сосуд с носиком предназначен для подливания масла, которое ранее заливали в лампы, а ведерком возможно прикрывали носик, чтобы не так пахло маслом"
15. "Странный металлический предмет я нашел среди вещей своего дедушки. Что это такое?"
Ответ: "Очень похоже на старую спиртовую печь"
16. "Никогда прежде не видел таких причудливых штуковин. Для чего они необходимы?
Ответ: "Судя по всему, это формы, которые используются при изготовлении воздушных шаров"
17. "Нашел в гараже этот странный зажим. Для чего такой нужен?"
Ответ: "Для фиксации плоского лезвия или зубила, которое надо заточить. Это старый образец, нынешние выглядят так:"
18. "Что за набор я отыскал среди старых вещей?"
Ответ: "Это инструменты для работы с кожей"
19. "Нашел в антикварном магазине некий странный предмет. Не понимаю для чего он?"
Ответ: "Это дорогостоящая шкатулка из красного дерева с часами, которые прокручиваются демонстрируя с обратной стороны глобус. Вашу явно повредили, потому что выглядеть она должна так:"
20. "Что за предмет я обнаружил у себя в рабочем столе в офисе?"
Ответ: "Это шприц с маслом. Такие используют для точечных работ с различной техникой"
Источник:
- Богатый урожай, собранный на трассе
- Загадки для любителей пораскинуть мозгами
- 15 любопытных находок, сделанных в лесу
- Загадки для любителей поломать голову
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Обязательно для такой нежной ерунды, инструмент делать мощным как арбалетный болт?))