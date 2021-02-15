FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Лобода довела до слез ребенка на детском «Голосе» (10 фото) Лобода довела до слез ребенка на детском «Голосе» (10 фото) Гражданская позиция в стишках-пирожках Гражданская позиция в стишках-пирожках Будни монтажника слаботочника Будни монтажника слаботочника Как ведет себя волк при бешенстве Как ведет себя волк при бешенстве Джина Карано высказалась о скандале вокруг неё Джина Карано высказалась о скандале вокруг неё Было но прошло Было но прошло Шварценеггер почтил память советского штангиста Юрия Власова Шварценеггер почтил память советского штангиста Юрия Власова Житель Иркутска на авто протаранил стаю одичавших собак, набросившихся на девочку Житель Иркутска на авто протаранил стаю одичавших собак,... Самая стильная кондуктор-стюардесса вынуждена уволиться из-за травли коллег Самая стильная кондуктор-стюардесса вынуждена уволиться из-за... 15 фото счастливчиков в самый радостный день их жизни 15 фото счастливчиков в самый радостный день их жизни Парень сделал из своих очков шпионский гаджет, скрывающий лицо от камер наблюдения Парень сделал из своих очков шпионский гаджет, скрывающий лицо от... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Обочечник наказал сам себя, оторвав на своей машине бампер Обочечник наказал сам себя, оторвав на своей машине бампер Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Девушки-красавицы из лихих 90-х Девушки-красавицы из лихих 90-х Говорящая бумага: инновации СССР Говорящая бумага: инновации СССР Всё вразнобой Всё вразнобой Организатора терактов в центре Москвы Хугуева зарезали в колонии Организатора терактов в центре Москвы Хугуева зарезали в колонии Актеры фильма "Трудный ребенок" 30 лет спустя Актеры фильма "Трудный ребенок" 30 лет спустя
Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (25 фото)

Автор:
15 февраля 2021 15:16
Метки: вопросы   находки   ответы   
2257
25

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: вопросы   находки   ответы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Свирепый Бамбр 5 часов назад
Какие нахер поддоны? Это чтоб открученные колеса грузовиков снимать и ставить на место. Ну и перетаскивать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Клёст 3 часа назад
Узоры, Молочная пенка...
Обязательно для такой нежной ерунды, инструмент делать мощным как арбалетный болт?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Михаил Клёст 2 часа назад
Я думаю кладут на дно и носик, что бы молоко не стекало по стенке при наливании.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
сёмик патрик 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Директор свежего воздуха 4 часа назад
Вчера сфоткал вот эти две фигни в Берген оп Зоом Голландия. Если не видно, на борозда по спирали, как пластинка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
a6m5 Директор свежего воздуха 2 часа назад
Антенна, судя по всему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
au3 5 часов назад
5. ""Это приспособление используется врачами для проверки невропатии (потери чувствительности)" А почему написано "Insulin Glargine (rDNA origin) Injection", т.е. инъекция инсулина?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Свирепый Бамбр au3 5 часов назад
Да тут половина отсебятины!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ПавлиноУткоЁж au3 Полчаса назад
А, потому, что не надо читать, что там написано, и будет вполне себе нормальное приспособление ))) Ну, и после прочтения не сыграешь в игру "Зацените, что я такое дивное и непонятное нашел?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Глава «Калашникова» рассказал о главной цели «оружия для хипстеров» - МР-155 Ultima (видео) Глава «Калашникова» рассказал о главной цели «оружия для хипстеров» - МР-155 Ultima (видео) Богатый урожай, собранный на трассе Богатый урожай, собранный на трассе 11 загадок для любителей поломать голову 11 загадок для любителей поломать голову Бабоньки, как вы до этого додумались? Бабоньки, как вы до этого додумались? Загадки для любителей поломать голову Загадки для любителей поломать голову Загадки для любителей пораскинуть мозгами Загадки для любителей пораскинуть мозгами
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3529040



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Гражданская позиция в стишках-пирожках
0
0
Гражданская позиция в стишках-пирожках
Элитный компьютерный мастер
4
518
Элитный компьютерный мастер
﻿
Набирающие популярность
Учёные ТИУ создали оптический сканер шипованных шин
0
43
Учёные ТИУ создали оптический сканер шипованных шин
Тиктокерша подарила мужу букет красоток
1
19
Тиктокерша подарила мужу букет красоток
Лобода довела до слез ребенка на детском «Голосе» (10 фото)
Лобода довела до слез ребенка на детском «Голосе» (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Маркетинг, уровень: БОГ
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#животные#интересное#люди#новости#автомир#подборка#криминал#фотографии
#фото#факты#Россия#картинки#навальный#позитив#день святого Валентина#медицина#настроение#авто аварии
#интересно#прикол#приколы#дтп#знаменитости#смешно#прикольные#аварии#СССР#жизнь

На что жалуетесь?

Вернуться