Ответ: "Это действительно набор, но только барменский. Состоит из джиггера, щипцов, барной ложки, специального ножа, инструмента для колки льда и предмета, с помощью которого быстро чистятся фрукты"

5. "Мне по ошибке с медицинскими препаратами положили еще и эту штуковину. Для чего она?"