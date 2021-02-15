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Тиктокерша подарила мужу букет красоток

Тиктокерша подарила мужу букет красоток (6 фото)

Автор:
15 февраля 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: девушки   дела семейные   день святого Валентина   история   лайки   муж и жена   подарок   фото   
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Пользовательница TikTok под ником Глория собрала более 4 миллионов просмотров своим видео, в котором показала, как готовит мужу подарок на день святого Валентина. Она одарила его миниатюрной фотовыставкой, на которой собрала фото всех девушек из инстаграма, которым он ставил лайки.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: девушки   дела семейные   день святого Валентина   история   лайки   муж и жена   подарок   фото   
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4  комментария
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33k
AGM 44 минуты назад
Беги чувак пока не поздно!
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Татьянин день Полчаса назад
А почему второй подарок не показала ?
Куда она эти палочки потом воткнёт ......
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26k
Антон Полчаса назад
Судя по всему, у неё очень много свободного времени и тараканов.
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20k
Батончик с маком 48 минут назад
потом повтыкала эти палочки в чувака. так себе подарочек
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