Тиктокерша подарила мужу букет красоток

Многие, однако, сочли подарок Глории тонкой издевкой, вызванной обидой за то, что муж смотрит и лайкает фотографии девушек. "Он что, не имеет права лайкать фото других людей?" - возмущается один. "Я рад, что один", - вторит ему другой. Большинство, однако, искренне считает, что Глория просто хотела сделать мужу приятное.