Тиктокерша подарила мужу букет красоток

Пользовательница TikTok под ником Глория собрала более 4 миллионов просмотров своим видео, в котором показала, как готовит мужу подарок на день святого Валентина. Она одарила его миниатюрной фотовыставкой, на которой собрала фото всех девушек из инстаграма, которым он ставил лайки.
@gr93la
What did you gets get your man for Valentine’s Day ?😁 ##fyp ##valentinesday ##messytiktok ##couplegoals ##crazy ##fypシ♬ Bust Your Windows - Glee Cast
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Пользовательница TikTok из США под ником Глория собрала 4,4 миллионов просмотров, опубликовав видео, в котором готовит мужу необычный подарок на день святого Валентина - подборку фотографий девушек, которые он лайкал в инстаграме.
Девушка подошла к подарку творчески: сделала подставку под фото, обернула ее красной бумагой, наклеила фотографии на шпажки и воткнула их в подставку. Получилась необычная фотоинсталляция с инста-красотками.
"На день святого Валентина каждый дарит дорогому человеку что-то приятное, - говорит Глория. - Вот и я сделала подарок. Надеюсь, ему будет приятно!"
Подарок, придуманный Глорией, вызвал массовый восторг у пользователей инстаграма. Многие девушки благодарили Глорию за хорошую идею подарка.
Многие, однако, сочли подарок Глории тонкой издевкой, вызванной обидой за то, что муж смотрит и лайкает фотографии девушек. "Он что, не имеет права лайкать фото других людей?" - возмущается один. "Я рад, что один", - вторит ему другой. Большинство, однако, искренне считает, что Глория просто хотела сделать мужу приятное.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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