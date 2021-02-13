Просто фото, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди и эмоции
12.
Американская актриса Типпи Хедрен. Снималась в фильме Хичкока " Птицы". Дата рождения 19 января 1930 г. , ей исполнился 91 год. Мать Мелани Гриффит. Фото 1963 год
22.
На фото 1955 года наследники древней Саин Виттгенштейн-Саин Вестфальской - принцесса Ивонна и принц Александр. Ее сделала на яхте на Майорке их мама Марианна, которая была известным фотографом
35.
26-летняя Анна Николь Смит со своим 89-летним мужем-миллиардером Джеймсом Говардом Маршаллом
Через 14 месяцев после свадьбы Джеймс скончался, а последующие 11 лет Анна Николь боролась за наследство, так как при жизни муж не включил её в завещание. Борьба продолжалась вплоть до её смерти от запущенной пневмонии, добитой передозировкой антидепрессантов.
Снимок сделан в 1994 году
Снимок сделан в 1994 году
40.
Марлен Дитрих в Ленинграде, 1964 год
"Если женщина уже простила мужчину, она не должна напоминать ему о его грехах за завтраком".
Мария Магдалена (Марлен) Дитрих (1901-1992) - немецкая и американская актриса, певица.
Мария Магдалена (Марлен) Дитрих (1901-1992) - немецкая и американская актриса, певица.
41.
«Будучи трезвым, претворите в жизнь все свои пьяные обещания — это научит вас держать язык за зубами». Эрнест Хемингуэй.
42.
«Будучи трезвым, претворите в жизнь все свои пьяные обещания — это научит вас держать язык за зубами». Эрнест Хемингуэй.
Вот что вспоминает сам Юрий Рост: "Я попросил Серёжу Юрского походатайствовать, чтобы Фаина Георгиевна, которой было за 80, пустила меня поснимать карточки. Юрский договорился и велел мне звонить. Несколько раз Раневская отказывалась. Но однажды сказала: "Вы знаете Неёлову? Берите её и приходите".
А вот что говорит сама Марина Неёлова: "Всё было совсем не так, ты ничего не помнишь, Юра. Фаина Георгиевна увидела по телевизору отрывок спектакля "Спешите делать добро", позвонила администратору в театр и попросила мой телефон. "Мы посторонним телефон не даём", - сказал он. Услышав это, я чуть не упала в обморок. Год мы работали в одном Театре имени Моссовета, я её обожала, но не решалась к ней подойти. Что сказать? "Я вас люблю?". Глупо. Нахожу телефон и звоню ей извиняться. Слышу запинающийся голос и замечательные слова в свой адрес. Я была счастлива и пригласила её на спектакль.
- Я не могу оставить своего Мальчика (прим. пёсик Раневской).
- Можно тогда я приду к вам домой и сыграю спектакль?
- Можно.
- Ничего, если мы придём с моим другом-журналистом, он мог бы нас сфотографировать?
- Ни в коем случае! Я этих тварей терпеть не могу.
- Он написал про овчарку, которая ждала два года хозяина в аэропорту Внуково.
- Приезжайте с ним ко мне в Большой Палашевский.
А вот что говорит сама Марина Неёлова: "Всё было совсем не так, ты ничего не помнишь, Юра. Фаина Георгиевна увидела по телевизору отрывок спектакля "Спешите делать добро", позвонила администратору в театр и попросила мой телефон. "Мы посторонним телефон не даём", - сказал он. Услышав это, я чуть не упала в обморок. Год мы работали в одном Театре имени Моссовета, я её обожала, но не решалась к ней подойти. Что сказать? "Я вас люблю?". Глупо. Нахожу телефон и звоню ей извиняться. Слышу запинающийся голос и замечательные слова в свой адрес. Я была счастлива и пригласила её на спектакль.
- Я не могу оставить своего Мальчика (прим. пёсик Раневской).
- Можно тогда я приду к вам домой и сыграю спектакль?
- Можно.
- Ничего, если мы придём с моим другом-журналистом, он мог бы нас сфотографировать?
- Ни в коем случае! Я этих тварей терпеть не могу.
- Он написал про овчарку, которая ждала два года хозяина в аэропорту Внуково.
- Приезжайте с ним ко мне в Большой Палашевский.
48.
Модель в одежде от модельера Жака Фата позирует рядом с автомобилем «Делайе» 1947 года на фоне Эйфелевой башни. 1947 год
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Метки: знаменитости интересно фото
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