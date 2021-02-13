42.

Вот что вспоминает сам Юрий Рост: "Я попросил Серёжу Юрского походатайствовать, чтобы Фаина Георгиевна, которой было за 80, пустила меня поснимать карточки. Юрский договорился и велел мне звонить. Несколько раз Раневская отказывалась. Но однажды сказала: "Вы знаете Неёлову? Берите её и приходите".



А вот что говорит сама Марина Неёлова: "Всё было совсем не так, ты ничего не помнишь, Юра. Фаина Георгиевна увидела по телевизору отрывок спектакля "Спешите делать добро", позвонила администратору в театр и попросила мой телефон. "Мы посторонним телефон не даём", - сказал он. Услышав это, я чуть не упала в обморок. Год мы работали в одном Театре имени Моссовета, я её обожала, но не решалась к ней подойти. Что сказать? "Я вас люблю?". Глупо. Нахожу телефон и звоню ей извиняться. Слышу запинающийся голос и замечательные слова в свой адрес. Я была счастлива и пригласила её на спектакль.

- Я не могу оставить своего Мальчика (прим. пёсик Раневской).

- Можно тогда я приду к вам домой и сыграю спектакль?

- Можно.

- Ничего, если мы придём с моим другом-журналистом, он мог бы нас сфотографировать?

- Ни в коем случае! Я этих тварей терпеть не могу.

- Он написал про овчарку, которая ждала два года хозяина в аэропорту Внуково.

- Приезжайте с ним ко мне в Большой Палашевский.