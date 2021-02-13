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Люди и лица

Люди и лица (50 фото)

Автор:
13 февраля 2021 22:46
Метки: знаменитости   интересно   фото   
606
50
Просто фото, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди и эмоции

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Метки: знаменитости   интересно   фото   
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940
Broscan 3 часа назад
Юрий Гагарин !
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2k
Frank Borman 2 часа назад
6. Альберт Эйнштейн с маленьким соседом, 1951 год

Это называется антитеза: гениальнейший из всех возможных гениальных гениев, и маленький несмысленыш.
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17k
Luc72 3 часа назад
Не буду говорить про актерские способности и человеческие качества (повзрослев, из Лив Рандгрен стала Лив Тайлер, хотя биологический отец из Аэросмита не дня не участвовал в её воспитании, в отличие от растившего её отца, для которой она была как родная дочь - вот тебе и "не тот отец, кто родил..."), но от такого "уродца" родилась настоящая эльфийская принцесса по внешности.
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5k
Дельфин Красивый 4 часа назад
интересно, как черножопые к Майклу Джексону относятся? стол бы он горлопанить по жизни чёрных?
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940
Broscan Дельфин Красивый 3 часа назад
Не знаю стал бы или нет,но нос у него на этом фото уже отваливался из за многочисленных операций .
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